¡Ú¼ò°û¤ß¤Î¿·¾ï¼±¡Û¹ë²÷¤Ê°û¼ò¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ê¤¬¤éµýÇ¯£¹£°¡¡¥Á¥ã¡¼¥Á¥ë±Ñ¸µ¼óÁê¤Ë»×¤¦¡Ö·ò¹¯¤ÎËÜ¼Á¡×
¡ÖÀá¼ò¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤«¡©¡×
¡¡²áÆü¡¢£±£°£°ºÐ¤ÇÅ·¼÷¤ò¤Þ¤Ã¤È¤¦¤·¤¿¿ÈÆâ¤ÎÁòµ·¤Ç¡¢¤Õ¤È¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¡£Èà¤Ï¼ã¤¤º¢¤«¤éÍá¤Ó¤ë¤Û¤É¼ò¤ò°û¤ß¡¢Åµ·¿Åª¤Ê¥Á¥§¡¼¥ó¥¹¥â¡¼¥«¡¼¤À¤Ã¤¿¡£ºÇ´ü¤â¤Þ¤µ¤Ë¥Ô¥ó¥Ô¥ó¥³¥í¥ê¡£Ä¾Á°¤Þ¤Ç¼ò¤ò°û¤ß¡¢²ÈÂ²¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Å·¹ñ¤Ø¤ÈÎ¹Î©¤Ã¤¿¡£Èà¤ÎÀ¸¤¤¶¤Þ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¡¢¡Ö¹¥¤ÊüÂê¤Ë°û¤ó¤À¤Û¤¦¤¬Ä¹À¸¤¤¹¤ë¤Î¤«¤â¡×¤È»×¤Ã¤¿¡£
¡¡¹¥¤ÊüÂê¤Ë°û¤à¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¸µ¼óÁê¥¦¥£¥ó¥¹¥È¥ó¡¦¥Á¥ã¡¼¥Á¥ë¤ÎÌ¾¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£Èà¤ÏÄ«¤«¤é¥¦¥¤¥¹¥¡¼¡¢Ãë¤Ë¥·¥ã¥ó¥Ñ¡¼¥Ë¥å¡¢Ìë¤Ï¥Ö¥é¥ó¥Ç¡¼¤È½ª»Ï¼ò»°Ëæ¡£Ä«¤ÎÌÜ³Ð¤á¤ËÇö¤á¤¿¥¹¥³¥Ã¥Á¤ò¡Ö¥¸¥å¡¼¥¹¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢¥é¥ó¥Á¤Ç¤Ï¡Ö¥Ý¥ë¡¦¥í¥¸¥§¡×¤Î¥·¥ã¥ó¥Ñ¡¼¥Ë¥å¤ò£±ËÜ³«¤±¡¢Ìë¤âÍÕ´¬¤ò¤¯¤æ¤é¤»¤Ê¤¬¤éÈÕ¼à¤ò³Ú¤·¤à¡£
¡¡Àï»þÃæ¤Ç¤µ¤¨¼ò¤òÀÚ¤é¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡¢³°¸ò¤Ë¤â¡ÖÉð´ï¡×¤È¤·¤Æ»ý»²¡£¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤âÍÕ´¬¤È¼ò¤ò¼êÊü¤µ¤º¡¢¹ë²÷¤Ê°û¼ò¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÀ¤³¦¤òÁê¼ê¤ËÀï¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÀ¸³è¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤¾Ã»Ì¿¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤éµýÇ¯£¹£°¡£Èà¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿£±£¹£¶£µÇ¯º¢¤Î¥¤¥®¥ê¥¹ÃËÀ¤ÎÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿¤¬Ìó£¶£¸ºÐ¤À¤Ã¤¿¤Î¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö¤´Ä¹¼÷¤µ¤ó¡×³ÎÄê¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¹ë²÷¤Ê¥Á¥ã¡¼¥Á¥ë¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¤¦¤Ä·¹¸þ¤À¤Ã¤¿¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Â¿Ë»¸Î¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬Èà¤ÏÉé¤±¤¸¤È¡¢¼ò¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤ò¤«¤ï¤·¡¢Ç¾Â´Ãæ¤ò²¿ÅÙ¤«¾è¤ê±Û¤¨Éü³è¡£ºÇ´ü¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤é¤·¤¯À¸¤¤¿¡£
¡¡¤¢¤¯¤Þ¤Ç»ä¸«¤À¤¬¡¢·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¼ò¤è¤ê¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¤Û¤¦¤¬¤Ï¤ë¤«¤Ë°¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¥¢¥á¥ê¥«Àº¿À°å³Ø²ñ¡Ê£Á£Ð£Á¡Ë¤ÎÄ´ºº¤Ç¤â¡¢¡ÖËýÀ¥¹¥È¥ì¥¹¤Ï¿´¼À´µ¤È¤¬¤ó¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò³Î¼Â¤Ë¹â¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤â¤¢¤ë¡£»ö¼Â¡¢ËýÀÅª¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤Ï¥³¥ë¥Á¥¾¡¼¥ë¤È¤¤¤¦¥Û¥ë¥â¥ó¤ò²á¾ê¤ËÊ¬Èç¤µ¤»¡¢¿´Â¡ÉÂ¤äÅüÇ¢ÉÂ¤Î°ú¤¶â¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥à¥ê¤Ë¥¬¥Þ¥ó¤»¤º¡¢¼ò¤ò°û¤à¤³¤È¡¢¤½¤Î»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤³¤½¤¬·ò¹¯¤ÎËÜ¼Á¤Î¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡£·ò¹¯¿©ÉÊ¤è¤ê¼Á¤Î¤¤¤¤¼ò¡£¶Ø¼ò¤è¤ê°û¼ò¡£¥¬¥Þ¥ó¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ëÄ¹¼÷¤è¤ê¡¢¾Ð¤Ã¤Æ°û¤ó¤ÇÀ¸¤È´¤¯£¹£°Ç¯¤Î¤Û¤¦¤¬¡Ö¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¡×¤È»ä¤ÏÁÇÄ¾¤Ë»×¤¦¡£