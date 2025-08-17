イングランドデビューも…日本代表入り期待の22歳がまさかの放出か。トルコへ再レンタルの可能性を現地報道「現実的なプランに…」
サウサンプトンで経験を積んでいくのか、それとも再び武者修行に出ることとなるのか。
８月12日、松木玖生はイングランドでの初陣を戦った。ノーサンプトンとのカラバオカップ１回戦で途中出場し、公式戦デビューを飾っている。ただ、移籍市場がまだ開いているなか、今後もサウサンプトンで続けるかは不透明なようだ。
専門サイト『Saints Marching』によると、クラスノダールのエドゥアルド・スペルツァンは、サウサンプトン移籍の可能性について、「真剣でありオファーがある」と話した。そして取引次第で、松木の再レンタルがあり得るという。
同メディアは「ユーティリティ性のあるマツキが道を明け渡すことになるかもしれない」 と報じた。
「サイモン・ラスクが監督のままだったら、マツキは多くの出場機会を得ていただろう。どの試合でも中央のプレーメーカーを２人起用する監督だからだ。だが、その選択肢がマツキにないのなら、再びギョズテペへのレンタルが現実的なプランになるかもしれない」
「あるいは、スティル監督は中盤ですべての選手を起用できるが、クリュウの出番はおそらく最後となるだろう」
一方、グレアム・ベイリー記者は、『EFL Analysis』で「マツキは自分の運命を知るのに最後の週まで待たなければいけないかもしれない」と話している。
「すべては誰を残すか、あるいは誰を売るか次第だ。私は彼が放出されることはないと思う。かなり気に入っていると思うよ」
日本代表入りも期待される22歳はこのまま菅原由勢とともにイングランドで戦うことになるのか。それとも、再びトルコへ向かうことになるのか。進展が待たれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
