ジェフ躍進の裏に鳥海晃司あり。上位対決で２試合連続クリーンシートに導いた胸を打つ檄
［J2第26節］千葉 １−０ 徳島／８月16日／フクダ電子アリーナ
17年ぶりのJ1へ千葉が逞しい戦いを見せている。
前節はライバルの大宮をアウェーで１−０で下すと、３位の徳島と対戦した今節も気持ちのこもったパフォーマンスで１−０で勝利。ホームのサポーターの大声援を受けた。
チャンスを作りながら25試合で13失点という堅守を誇る徳島のゴールを割れずにいたが、65分には相手をしっかり追い込んだうえでのオウンゴールでネットを揺らしてみせた。
その後は、前線の選手を入れ替えた徳島に何度もゴールに迫られたが、守護神のホセ・スアレスの好セーブもありつつ、何よりチームを支えたのは試合途中から腕章も巻いたCB鳥海晃司だった。
鬼気迫る表情で味方を叱咤激励し、身体を張る。２試合前にチームはホームでいわきに追い付かれる（△２−２）悔しい経験もしていた。
「ボールにちょっと行けていないと思ったので。いわき戦もセットプレーから最後にやられていた。ああいう一個のプレーで勝点２を失った経験をして相当に悔しかったので、本当にこのワンプレーでJ1に行けないということを繰り返したくなかった。だから周りにボールにもっと強く行けとか、身体を張って大事しろと伝えていました。
もっとJ1に行くためのワンプレーを大事にしていかなくてはいけないと思いますし、これからそういう試合をが増えてくる。だから少しでも勝点を失わないように引き締めていきたいです」
５月に30歳の誕生日を迎えた男は、今季、J1のC大阪から、古巣のジェフをJ1へ導くために覚悟の復帰を果たしていた。
徳島戦の勝利で首位の水戸とは勝点３差。１万5000人を超える観衆が集ったこの日のスタジアムの熱も素晴らしいものがあった。
しかし、小林慶行監督が「先はまだまだ長いので、やっぱりバランスを取り続けることはすごく難しい作業だなと思いながらチャレンジしているので、そのあたりを見極めながら進んでいけたらと思います」と語るように勝負はまだまだこれから。
そのなかで、強い想いを抱え、鳥海のようにチームを引き締められる存在がいるのは非常に大きい。
取材・文●本田健介（サッカーダイジェスト編集部）
【画像】小野伸二や中村憲剛らレジェンドたちが選定した「J歴代ベスト11」を一挙公開！
17年ぶりのJ1へ千葉が逞しい戦いを見せている。
前節はライバルの大宮をアウェーで１−０で下すと、３位の徳島と対戦した今節も気持ちのこもったパフォーマンスで１−０で勝利。ホームのサポーターの大声援を受けた。
チャンスを作りながら25試合で13失点という堅守を誇る徳島のゴールを割れずにいたが、65分には相手をしっかり追い込んだうえでのオウンゴールでネットを揺らしてみせた。
鬼気迫る表情で味方を叱咤激励し、身体を張る。２試合前にチームはホームでいわきに追い付かれる（△２−２）悔しい経験もしていた。
「ボールにちょっと行けていないと思ったので。いわき戦もセットプレーから最後にやられていた。ああいう一個のプレーで勝点２を失った経験をして相当に悔しかったので、本当にこのワンプレーでJ1に行けないということを繰り返したくなかった。だから周りにボールにもっと強く行けとか、身体を張って大事しろと伝えていました。
もっとJ1に行くためのワンプレーを大事にしていかなくてはいけないと思いますし、これからそういう試合をが増えてくる。だから少しでも勝点を失わないように引き締めていきたいです」
５月に30歳の誕生日を迎えた男は、今季、J1のC大阪から、古巣のジェフをJ1へ導くために覚悟の復帰を果たしていた。
徳島戦の勝利で首位の水戸とは勝点３差。１万5000人を超える観衆が集ったこの日のスタジアムの熱も素晴らしいものがあった。
しかし、小林慶行監督が「先はまだまだ長いので、やっぱりバランスを取り続けることはすごく難しい作業だなと思いながらチャレンジしているので、そのあたりを見極めながら進んでいけたらと思います」と語るように勝負はまだまだこれから。
そのなかで、強い想いを抱え、鳥海のようにチームを引き締められる存在がいるのは非常に大きい。
取材・文●本田健介（サッカーダイジェスト編集部）
【画像】小野伸二や中村憲剛らレジェンドたちが選定した「J歴代ベスト11」を一挙公開！