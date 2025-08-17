連覇目指す京都国際、準々決勝の応援に京都外大西の吹奏楽部が登場

甲子園球場で開催中の第107回全国高校野球選手権で、昨夏に続く2連覇を目指す京都国際に意外な“援軍”が現れる。京都大会でしのぎを削る京都外大西の吹奏楽部が、次戦の準々決勝で友情応援に駆けつけることになったのだ。ファンからは「ありそうで無かった組み合わせ」「素敵な話」と賛辞が集まっている。

京都外大西の吹奏楽部が、公式Xで発表。「先日、急遽ご依頼を受けまして、京都国際高等学校様の友情応援をさせていただくことになりました 昨年はともにセンバツ大会に出場し、京都府大会では優勝目指して争うライバルですが、同じ京都府の高校生として、全身全霊をかけて応援いたします 目指せ甲子園二連覇！！」とつづった。

19日に予定される準々決勝で、星林（和歌山）とともに友情応援を行うという。京都外大西は今大会、松商学園（長野）の応援にも参加しており、Xでは「まさか同大会で複数団体の友情応援をさせていただけるとは思ってもいませんでした 貴重な機会をいただき誠にありがとうございます」としている。ファンからは様々な声が寄せられた。

「素敵な話だね」

「ありそうで無かった組み合わせだったから本当に驚いた」

「ライバル校の友情応援をパワーにALL京都でガンバレ！！」

「またもやの友情応援演奏」

「どんどんパワーアップ」

「こういう連携良いですね」

「激アツやん」

京都外大西も、甲子園には夏9回、春7回の出場を誇る強豪。京都国際が19日に対戦する山梨学院とは2024年の選抜で対戦し、1-7で敗れている。X上にも「リベンジ」「奇しくも昨年選抜で京都外大西が初戦負けた山梨学院」という声があった。



（THE ANSWER編集部）