◇プロボクシング 132ポンド（約59・87キロ）契約10回戦 堤駿斗《TKO3回2分8秒》カイス・アシュファク（英国）（2025年8月16日 サウジアラビア・リヤド ANBアリーナ）

WBA世界スーパーフェザー級3位の堤駿斗（26＝志成）が自身初の海外戦となるサウジアラビアでノンタイトル戦に臨み、16年リオ五輪代表カイス・アシュファク（32＝英国）に3回TKO勝ちし、8戦全勝5KOとした。

初回からプレスをかけ続けると、2回に左ボディーで最初のダウンを奪取。3回には右フックで再びダウンを奪うと、最後は強烈なラッシュを浴びせレフェリーが試合をストップした。「素晴らしいKOショー」を見せると前日計量時の宣言通り、有言実行の5連続KO勝利。最後はコーナーに駆け上がり、マッスルポーズを決めて喜びを爆発させた。

アマ13冠の駿斗は弟・麗斗（22＝志成）とともに、サウジアラビア総合娯楽庁長官のトゥルキ・アラルシク氏がオーナーを務める、米老舗専門誌「ザ・リング」とアンバサダー契約を結ぶ。年末にも自身初の世界挑戦を見据えており、“世界前哨戦”で強烈なアピールに成功した。