「すぐ汗染みできちゃう、、」→【ハニーズの快適トップス】でおしゃれに回避！

汗染みができやすい今の季節……。おしゃれしたいけど、汗が気になって結局いつもの服を選びがち。そんな悩みを解決してくれそうなアイテムが【ハニーズ】の一部店舗でも買える大人向けブランドの「GLACIER lusso（グラシアルッソ）」から登場しています！ 汗染み軽減加工が施された機能性素材で、汗ばむ日でも安心して着られそう。しかもデザイン性も両立した優秀アイテムです。ぜひチェックしてみて。

汗染みを気にせずサラッと着られそう

【GLACIER lusso】「汗ジミ軽減AラインT」\1,780（税込・セール価格）

暑い季節の快適性とおしゃれさを両立させた、内側に汗染み軽減加工を施したTシャツ。控えめなＡラインのリラクシーなシルエットが女性らしい印象を演出し、ナチュラルに体型カバーも叶えてくれるかも。サイドスリットと前後差のある丈感でスッキリとした印象です。デイリーからオフィスカジュアルまで、幅広く活躍してくれそう。

涼しげな上品コーデ

汗染み対策も印象アップも両立しそうなブルーTシャツに、淡色テーパードパンツを合わせた清潔感たっぷりのきれいめコーデ。トップスの柔らかなAラインシルエットと、細めなボトムスのバランスが絶妙。タックインせずナチュラルにさらっと着ることで、気になるお腹まわりをカバー。通勤やちょっとした外出にもぴったりな、上品で涼しげな夏の大人コーデです。

汗ばむ季節を乗り切る華やかフレア

【GLACIER lusso】「汗ジミ軽減フレア袖T」\1,780（税込・セール価格）

気になる二の腕もカバーしてくれる、ボリューム感のあるフレア袖が印象的なデザイン。汗染みが目立ちにくい加工を施した生地は伸縮性もあり、着心地もよさそうな優秀トップスです。程よくゆったりしたシルエットで、汗でベタつく夏もさらっと着られそう。ベーシックなアイボリー・ブラックから、ポイントになるダークオレンジ、ボーダーデザインの4色展開です。デイリー使いからオフィスカジュアルまで、シーンに合わせてチョイスしてみて。

美シルエットで魅せる夏の大人の余裕

華やかに広がるワイドなフレア袖が特徴のTシャツに、ハイウエストのデニムパンツを合わせたシンプルな大人カジュアルコーデ。フレア袖の存在感とタックインしたウエストラインでメリハリがつき、スタイルアップも叶うかも。足元には抜け感のあるレザー調サンダルを合わせて、軽やかに仕上げるのがおすすめ。シンプルな中に小技が光る、40・50代の大人女性におすすめの「汗染み回避おしゃ見えコーデ」です。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

writer：タニメグミ