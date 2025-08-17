「全国高校野球選手権・３回戦、沖縄尚学５−３仙台育英」（１７日、甲子園球場）

仙台育英が延長タイブレークの末に敗れた。最後はエース吉川が二ゴロに倒れ、一塁ベースにヘッドスライディングもアウトに。その後、起き上がることができず、仲間に抱えられながら整列に向かった。

十回表、吉川が１死二、三塁のピンチを鮮やかに切り抜けた。直後の攻撃、先頭は送りバントに失敗したが、続く高田が左前打を放って満塁と好機を拡大した。だがスクイズはファウルとなり、痛恨の一直併殺。その裏、味方の失策から勝ち越し点を奪われると、宜野座に左越えの適時三塁打を浴びた。その裏、反撃することはできず吉川が最後の打者となった。

吉川は「まだまだ仲間と野球がしたかった」と涙が止まらず。「打力に自信のない自分を立たせてくれて、須江先生の感謝と仲間の顔が浮かんできて」と突っ伏した理由を明かした。

仙台育英は初回に川尻のタイムリーで先制。今夏の甲子園で無失点だった末吉から価値ある１点を奪った。逆転を許して迎えた五回には再び川尻の左前２点打で試合をひっくり返した。

先発の吉川は再三のピンチを迎える度にギアを上げて粘りの投球。七回に同点適時打を浴びてしまったが、失点したイニングはいずれも最少失点に抑えた。ゲームの流れを相手に渡さなかったが、１５１球の熱投は報われなかった。