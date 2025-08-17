【経済ニュースの核心】

小室圭さん1億円新居“頭金600万円”は超賢い選択だった！ 節税&トランプ減税の追い風も

高齢化が進み、団塊世代がリタイアする中、相続・事業承継関連ビジネスが花盛り。しかし、相続税の節税対策に税務当局の厳しい目が向けられ始めている。

「これまで合法的とみられていた節税対策であっても、行き過ぎた節税については租税回避とみなされ、課税評価額が引き上げられるケースが増えている」（メガバンク幹部）というのだ。

たとえば、被相続人と相続人が銀行から借り入れして賃貸用不動産を購入することで、相続財産の評価額を下げる手法は、「不動産の路線価と実勢価格の差を活用した節税策」（信託銀行幹部）

として広く知られているが、評価額の差があまりに大きく、租税回避の意図があると判断された場合は、課税当局から「他の納税者との公平性の観点から見て不適切」として否認されるケースが増えているという。

また、事業承継に伴う株式の相続では、経営者が保有する自社株の相続額は、国税の“宝刀”と呼ばれる「財産評価基本通達総則6項」に則して算出されるが、直前期末や直前前々期末などの一定期間において、1株当たりの配当金額、利益金額、純資産価額の3つの要素のうち1つの要素のみプラス計上されている会社は、原則として純資産評価方式で株式の評価額が決められる。

だが、この純資産評価方式で算出された場合、一般的に評価額が高くなり、多額の相続税が課されてしまう。このため銀行や税理士は、「純資産評価方式の対象企業から外れるよう、決算期を変

更したり、無配であれば配当を行うなどの対策を提案するのが常套手段になっている」（同信託銀行幹部）という。

しかし、その節税対策が行き過ぎと判断された場合には、企業価値評価ガイドラインに基づき、「時価純資産法」で厳しく課税されるケースがあるという。

この2つのケースは、いずれも納税側が不服として裁判で争われたが、納税者側が敗訴している。特に後者の事業承継のケースでは、対策前の評価額が約34億円であったのに対し、課税当局が算定した評価額は約40億円と上回った。納税者側は国税不服審判所に審判請求したが、棄却されている。「節税対策を講じたために、課税額が増える逆効果となった珍しいケース」（同メガバンク幹部）とされる。

ただ、合法的な「節税」がどこまで許されるのか、その線引きはまだ明確ではない。「節税後の課税評価額が、課税当局が算定する時価の半分を下回るかどうかが一つの目安になるのではないか」（同信託銀行幹部）との見方もあるが、定まったものではない。

相続・事業承継ビジネスが盛り上がる中、課税当局が、過度な節税対策が横行することに警鐘を鳴らしていることに留意する必要がありそうだ。

（森岡英樹／経済ジャーナリスト）