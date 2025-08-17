自動運転タクシーが“巨大な溝”に転落…乗客ははしごで脱出　現場には“柵”や“警告標識”あるも防げず…SNSでは“無人運転”の安全性に議論　中国・重慶市

中国・重慶市で、乗客を乗せたタクシーが工事現場の深い溝に転落する事故が発生した。

車は横向きに挟まり動けない状態で、乗客の女性がはしごで脱出する様子がカメラにとらえられていた。

事故を起こしたのは自動運転タクシーで、運転席は無人だった。

現地では、自動運転車の安全性への懸念が広がっている。

溝にタクシーが転落…乗客が決死の脱出

中国・重慶市で6日に撮影されたのは、走行不能の状態になっていた車だ。

深い割れ目に横向きで挟まっていた。

助けに来た人が下ろしたはしごにつかまり、女性が身長より深い溝から脱出しようとしている。近くにいた男性も、「怖くない、そこを踏んで」と、必死に声をかけて誘導していた。

事故現場の溝は工事によるもので、そこにタクシーが転落していた。

救出されていた女性は、その乗客だった。

しかし、運転手の姿はなかった。

車内に取り残されていたわけではなく、もともと乗っていなかったのだ。

車は“自動運転”タクシー…安全性が議論に

事故を起こしたのは、中国で自動運転サービスを提供する大手企業の1つ「バイドゥ」の自動運転タクシーだった。

運転席には誰もおらず、ハンドルやブレーキ操作もすべて自動で目的地へ向かっていた。

その最中、工事現場の割れ目に落下したとみられる。

ロイター通信によると、現場には柵や警告標識があったという。

この事故をきっかけに、中国のSNSでは自動運転の安全性をめぐる議論が高まっているという。

（「イット！」 8月11日放送より）