¶ìÄË¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤·¡¡°ß¤Î¸¡ºº¤ÏÌó£±£µÊ¬¡¡³«È¯¼Ô¤ËÊ¹¤¯¼«Áö¼°¥«¥×¥»¥ëÆâ»ë¶À¡Ú¸åÊÔ¡Û
¡¡Æâ»ë¶À¸¡ºº¤Î¤¿¤á¤Ë¥Á¥å¡¼¥Ö¤ò¤Î¤ß¹þ¤à¶ìÄË¤¬¤Ê¤¤¥«¥×¥»¥ëÆâ»ë¶À¤ÎÌäÂê¤ò²ò·è¤·¤¿¼«Áö¼°¥«¥×¥»¥ëÆâ»ë¶À¸¡ºº¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸¡ººÊýË¡¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÅÀ¤¬¿ÊÊâ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢³«È¯¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ÚÆâ»ë¶À¸¡ºº¤¬¶ìÄË¤Ê¤¯Áá¤¯½ª¤ï¤ë¡Û
¡¡¼«Áö¼°¥«¥×¥»¥ëÆâ»ë¶À¤Ï¡¢Âç·¿¤ÎÅÅ¼§ÀÐ¤ò»È¤Ã¤¿À©¸æÁõÃÖ¤Ç¸¡ººÃæ¤Ë¥«¥×¥»¥ë¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤ÆÆ°¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£À©¸æÁõÃÖ¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¤Ë¤è¤ê¥«¥×¥»¥ë¤ÎÆ°¤¯Â®¤µ¤äÊý¸þ¤ò¼«Í³¤ËÊÑ¤¨¤Æ¿©Æ»¡¢°ß¡¢½½Æó»ØÄ²¡¢¾®Ä²¡¢ÂçÄ²¤Ê¤É¼çÍ×¤Ê¾Ã²½´É¤ò°ìÅÙ¤Ë¸¡ºº¤Ç¤¤ë¡£
¡¡³«È¯¤·¤¿¥ß¥å¡¼¡Ê¼¢²ì¸©ÁðÄÅ»Ô¡Ë¤ÎÂçÄÍ¾°Éð¼ÒÄ¹¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡Ö¥«¥×¥»¥ëÆâ»ë¶À¤¬»£±Æ¤·¤¿²èÁü¤Ï¡¢ÂÎ³°¤ËÁ÷¿®¤µ¤ì¤Æ¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥â¥Ë¥¿¡¼¤·¤Ê¤¬¤é¥«¥×¥»¥ë¤ò°ÜÆ°¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¶îÆ°»þ´Ö¤ÎÀ©¸Â¤â¤Ê¤¤¡£»È¤¦¼§¾ì¤ÏÈù¼å¤Ç¡¢ÂÎÆâ¤Î¾õÂÖ¤òÃÇÌÌÁü¤Ë»£±Æ¤¹¤ë£Í£Ò£É¸¡ºº¤Î¼§¾ì¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤â³ÊÃÊ¤Ë¼å¤¯¡¢¿ÍÂÎ¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤µ¤Ê¤¤¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¼«Áö¼°¥«¥×¥»¥ëÆâ»ë¶À¤Ë¤è¤ë°ß¤Î¸¡ºº¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¼ê½ç¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Á°Ìë¤«¤éÀä¿©¤·¡¢ÅöÆü¤Ï¿å¤È°ì½ï¤Ë¥«¥×¥»¥ë¤ò¤Î¤ß¹þ¤à¡£°ß¤ÎÃæ¤ò¥«¥×¥»¥ë¤¬±Ë¤°¤è¤¦¤Ë°ÜÆ°¤·¡¢»£±Æ¤¹¤ë·Á¤À¡£
¡¡Èï¸³¼Ô¤Ï¥Ù¥Ã¥É¤Ç²£¤Ë¤Ê¤ê¡¢°å»Õ¤Ï»£±Æ²èÁü¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¸«¤Ê¤¬¤é¥«¥×¥»¥ë¤òÆ°¤«¤·¤Æ¸¡ºº¤¹¤ë¡£Èï¸³¼Ô¤¬¶ìÄË¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡£°ß¤Î¸¡ºº¤Ç½êÍ×»þ´Ö¤ÏÌó£±£µÊ¬¡£¸¡ºº¸å¡¢¥«¥×¥»¥ë¤ÏÊØ¤È°ì½ï¤ËÇÓ½Ð¤µ¤ì»È¤¤¼Î¤Æ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥Á¥å¡¼¥Ö¤òÁÞÆþ¤¹¤ë½¾Íè¤ÎÆâ»ë¶À¤ËÈæ¤Ù¤ÆÈï¸³¼Ô¤È¸¡ºº¼Ô¤ÎÀÜ¿¨¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤¿¥«¥×¥»¥ë¤Ï»È¤¤¼Î¤Æ¤Ç»È¤¤²ó¤·»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç´¶À÷¥ê¥¹¥¯¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¡£À©¸æÁõÃÖ¤Î¸íÁàºî¤Ë¤è¤ê½ý¤Ä¤±¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¾Íè¤Ïµ»»Õ¤¬Âå¹Ô¤Ç¤¡¢°å»Õ¤ÎÉéÃ´¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï±ó³ÖÁàºî¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢°åÎÅ²áÁÂÃÏ°è¤Ê¤É¤Ç¤Î³èÌö¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£
¡Ú¼§µ¤¶îÆ°¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥·¥óµ»½Ñ¤òÆâ»ë¶À¸¡ºº¤Ë±þÍÑ¡Û
¡¡¼«Áö¼°¥«¥×¥»¥ëÆâ»ë¶À¤ò³«È¯¤·¤¿ÂçÄÍ¼ÒÄ¹¤Ïµ¡³£¹©³Ø¤Î¸¦µæ¼Ô¤À¡£¼§¾ì¤ÇÆ°¤«¤¹¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥·¥ó¤ò¸¦µæ¤·¤Æ·ì´ÉÆâ¤Ê¤É¤ÇÆ°¤¯¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥·¥ó¤ò³«È¯¤·¤¿¸å¤Ë¡¢¤½¤Î¼§µ¤¶îÆ°¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥·¥ó¤Îµ»½Ñ¤ò´µ¼Ô¤µ¤ó¤ËÍ¥¤·¤¤Æâ»ë¶À¸¡ºº¤Î¤¿¤á¤Ë³èÍÑ¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö³«È¯Åö½é¤Ï¥«¥×¥»¥ëÆâ»ë¶À¤Ë¥Ò¥ìÉÕ¤¥½¥±¥Ã¥È¤òÁõÃå¤·¤ÆÂÎÆâ¤ò¼«Í³¤Ë°ÜÆ°¤µ¤»¤ëÊý¼°¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ò¥ì¤Ê¤·¤Ç¼§ÀÐ¤òÆâÂ¢¤·¤¿¥«¥×¥»¥ë¤Ë²þÎÉ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Èó¾ï¤Ë¼å¤¤¼§ÎÏ¤ÇÆ°¤¡¢³°Éô¤«¤é¼«Í³¤ËÀ©¸æ¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÂçÄÍ¼ÒÄ¹¡Ë
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¼«Áö¼°¥«¥×¥»¥ëÆâ»ë¶À¤Ïµ»½ÑÅª¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë´°À®¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Þ¤À°ìÈÌÈ¯Çä¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£°åÎÅÍÑ¤Îµ¡´ï¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¹ñ¤Î¾µÇ§¼èÆÀ¤¬É¬Í×¤ÇÂç¤¤Ê»ñ¶â¤òÍ×¤¹¤ë¤«¤é¤À¡£°åÎÅµ¡´ï¾µÇ§¤Ø¤ÈÆ§¤ß½Ð¤·¡¢£³Ç¯¸å¤Ë¤Ï¼çÍ×¤Ê¾Ã²½´É¸¡ºº¤Î¼ÂÍÑ²½¤òÌÜ»Ø¤¹ÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤¹¤Ç¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Áö¼°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥«¥×¥»¥ëÆâ»ë¶À¸¡ºº¤ÏÂ¿¤¯¤Î°åÎÅ»ÜÀß¤Ç¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸¡ººÂÐ¾Ý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¼õ¤±¤é¤ì¤ë»ÜÀß¤Ï°Û¤Ê¤ë¤¬¡¢¾®Ä²¤Î¸¡ºº¤Ç¤ÏÁ´¹ñ£´£°£°¤òÄ¶¤¨¤ë»ÜÀß¤Ç¸¡ºº²ÄÇ½¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿»ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢¤ä¤¬¤Æ¼«Áö¼°¤Î¥«¥×¥»¥ëÆâ»ë¶À¸¡ºº¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤ÏÂç¤¤¤Ë¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£