元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（38）が16日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。2週連続で女優松岡茉優（30）がゲスト出演した。

2人は昨年7月期のフジテレビ系連続ドラマ「ギークス〜警察署の変人たち〜」で共演して以来、お互いを「みな実ちゃん」「茉優」と呼び合う関係で、仲を深めてきたという。

松岡が歌手の鞘師里保のファンだと熱弁を振るうと、チョコレート好きの田中はやや気おされながら「私がチョコの話をしてる時は、こういう感じなんだなっていうのを今、すごく冷静に見てました」とコメント。続けて「やっぱりさ、好きなことがある、好きな人がいる、推しがいる生活はとても豊かなんだね」と語ると、今度は松岡が「チョコがある生活は豊かでしょ？ 大好きなことがあるってエネルギーが湧くから。幸せだよ」と返答した。

田中が「自分がアイドルになりたいっていう願望はなかったの？」と聞くと、ハロプロ好きと宣言する松岡は「ない」と即答。田中は「あ、でも分かる。私もショコラティエになりたいと思わないもん。分かる分かる。全力で享受したい。むしろなりたい、っていうのはおこがましいって思っちゃうよね」と反応。松岡も「分かる分かる」などと返答した。

そして田中は共鳴した松岡を前に「来世、一緒になるんじゃない？」と投げかけると、松岡も「前世、死ぬほど愛したか。で、私がまだ好きか」と同調した。