事故で脊髄を損傷して車いすで活動している、アイドルグループ仮面女子の猪狩ともか（33）が17日までに、自身のX（旧ツイッター）を更新。SNS上で話題となっている、大手食品メーカーの関わった「冷やし中華論争」について、私見を示した。

猪狩は、ミツカンの『冷やし中華はつゆだけでも充分美味しい』って投稿にブチ切れてた方がいるそうですが、そうめん論争の流れから見てもキレる気持ちがわからなかったです…」とコメント。「個人的には謝罪の必要はないと思います」とつづった。

騒動の発端は、Xでお盆に入り勃発した「そうめん論争」。そうめんをめぐり「ゆでるだけで簡単」との意見に対し、一部で「重労働」と主張する投稿が出現し、双方が言い分を書き連ねる展開となっていた。。そのさなか、食品メーカーのミツカンは「冷やし中華なんてこれだけでも十分美味しいです」と、麺に自社商品のつゆをかけたシンプルな調理法の写真をアップしてPR。それが「そうめん論争」に“薪をくべる”展開となっていた。

その後ミツカンは「この度、当社の8月13日の投稿により不快な思いをさせてしまいましたこと、心よりお詫び申し上げます」などと謝罪。当初の投稿を削除していた。