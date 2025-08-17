元ＮＨＫ職員でタレントのたかまつななが１７日、自身のＳＮＳを更新。一般男性との事実婚を発表した。以下はたかまつの報告全文。

◇ ◇

皆様にご報告があります。

大好きなパートナーからプロポーズされ、結婚することになりました。幸せでいっぱいです。

お互いの苗字を変えたくなく、真剣に話し合い、事実婚にすることにしました。

生まれてきてからずっと使い続けてきた名前を大切にしたい。

人生で一番ぐらい幸せな時のはずなのに、

どちらかが我慢し、寂しい思いをするのに違和感を持ち、そのようにしました。

選択的夫婦別姓の１日も早い実現を願っています。実現されたら、籍を入れるかどうかまた２人で話し合おうと思います。

誰もが、自分の好きなように、それぞれの選択を尊重できる社会になりますように。

パートナーは、本当に素敵な方です。

人生で一番辛い時に、優しく寄り添ってくれました。本当に、心強かったです。私のダメなところも全て受け入れてくれる心の広い方です。

私はパートナーと一緒にいる時の自分も好きです。自分にあまり自信がないのですが、いつも褒めてくれ、前向きな言葉をかけてくれるので、一緒にいると安心でき、ありのままの自分でもいいんだと思えます。

夢だった「大好きな人と政治の議論をして、イチャイチャすること」も、叶えることができました。

これからも、お互い支え合い、幸せいっぱいな温かい家庭を作っていきます。

パートナーは一般の方です。

街頭演説デートなどを見かけても、優しく見守っていただけたら嬉しいです。

ずっと応援してくださっている皆様に、自分の幸せを宣言し、共有できることを嬉しく思います。

いつも、応援ありがとうございます。

今後もご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い致します。

たかまつなな