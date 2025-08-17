歌手の工藤静香さんが自身のインスタグラムを更新。

ライブのために訪れた、愛媛での一コマを綴っています。



【写真を見る】【 工藤静香 】 ライブで愛媛へ 「路面列車に乗ってみましたが、色々分からず。チケットのことを教えてくださった方ありがとうございました♥」 愛媛グルメも堪能





工藤静香さんは「愛媛県に入りました！」と、投稿。



続けて「路面列車に乗ってみましたが、色々分からず。チケットのことを教えてくださった方ありがとうございました♥」と綴ると、動画や写真をアップ。





投稿された画像では、工藤静香さんが、路面電車に乗る様子や、駅で佇む姿、更に街を散策するショットや、愛媛の絶品グルメ｢鯛めし｣の写真なども見て取れます。





そして、工藤静香さんは「明日も愛媛県でのコンサート、皆さんとお会いできるのを楽しみにしています♥」と、ファンに向けて呼びかけています。





この投稿にファンからは「しーちゃんが路面電車に！激レアです♥今日はゆっくりなさって下さい」・「しーちゃんと路面電車に乗ってたお客さんが羨ましい」・「しーちゃん移動お疲れさまです 赤コーデカワイイ〜♥元気が出ますね！」などの反響が寄せられています。







【担当：芸能情報ステーション】