カルビープラス東京駅店「夏のお土産ランキング」発表！ 1位は昨年新発売のポップな商品
カルビーは、8月12日（火）、東京駅にあるアンテナショップ「カルビープラス 東京駅店」における2025年「夏のお土産ランキング」を発表。1位には、「東京ムーンポテト シーソルト＆バター味」が輝いた。
【写真】2位は東京駅店限定のチップス！ 「夏のお土産ランキング」ベスト10
■常温保存が可能で日持ちする商品が多数
今回発表されたのは、7月1日（火）〜7月31日（木）の期間、「カルビープラス 東京駅店」で販売されている約50商品を対象とした売上金額からまとめられた最新ランキングベスト10。
1位に選ばれた「東京ムーンポテト シーソルト＆バター味」は、昨年新発売のポップな“東京みやげ”で、三日月カットのザクッホクッほろっとした食感と、海の塩とバター風味が絶妙な味わいとなっている。
また、2位には東京駅店限定の「釜揚げチップス 日本橋かつおだしと塩味」、3位には海外からの旅行客にも人気の「じゃがポックル オホーツクの塩味」が選出。
次いで、4位にこの時期だけの「わさびぽてと」、5位にプレミアムな味が楽しめる「じゃがクリスピーインカのめざめ 石垣の塩味」がランクインした。
さらに、6位に「じゃがポックル ほたて塩味」、7位に「釜揚げチップス 山わさび味」、8位に「Jagabee 東京カリー味」、9位に「北海道いもこまち オホーツクの塩味」、10位に「無限ポテトチップス アンチョビガーリック味」と、夏休みの旅行や帰省のお土産、自宅でゆっくり過ごす際のお供にもぴったりな商品が勢ぞろいしている。
