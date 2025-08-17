感動的なスピーチと古巣サポとの心温まる場面。千葉×徳島戦で印象的だったGKホセ・スアレスの姿
［J2第26節］千葉 １−０ 徳島／８月16日／フクダ電子アリーナ
２位の千葉にとって、３位の徳島をホームに迎えた一戦は、17年ぶりのJ1へ向けて大きなゲーム。前節も上位対決となったアウェーでの大宮戦を制した千葉は、徳島戦でも魂のこもった戦いを見せ、１−０で勝ち切ってみせた。
試合後、大歓声のゴール裏でスピーチしたのは、好セーブでチームを救ったGKホセ・スアレスだ。
「昇格できると確信しています」とサポーターを沸かせた守護神が、何より強調したのは、ピッチに立てずとも真剣に日々、トレーニングを続ける仲間たちの献身ぶりであった。
その点は小林慶行監督も強調する。
「非常に高いパフォーマンスを見せてくれていると思います。もちろんホセ自身の素晴らしさでもあるんですが、最終ラインの選手を含めてチーム全員で守っているところがあります。そのなかでホセ自身が高いパフォーマンスを維持できていることは日頃から積み重ねているGKグループのトレーニングの質の高さだったり、非常に良い雰囲気でやれているからこそ。もちろんそこにはフェアな競争があり、互いをリスペクトしながら切磋琢磨している。すごく良いトレーニングを積み重ねている、その証としてホセが毎回集中力高くギリギリのプレーをしているということにつながっていると思います」
その後、FW森海渡とともに古巣の徳島サポーターのもとへ走ったホセ・スアレス。徳島側としては大切なゲームを落とし、複雑な想いもあったはずだ。それでも注がれた拍手には温かな想いが詰まっていた。サッカーの良さを象徴するワンシーンとも言えただろう。
これで千葉は首位の水戸と勝点３差の２位。敗れた徳島も千葉との差は４に開いたが、３位をキープしている。
難しいジャッジが少なくない一戦であったが、両チームの勝利への渇望が表われたゲームは、試合後にも心を掴む空気が広がっていた。
取材・文●本田健介（サッカーダイジェスト編集部）
