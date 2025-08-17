「幸せムービーすぎます」佐野海舟＆モデル妻の２ショット動画にファン歓喜！「素敵通り越して愛しい」「本当にお似合い」
モデルの木下桜さんが、８月16日に自身のインスタグラムを更新。ドイツ１部マインツの日本代表MF佐野海舟との結婚を明らかにした。
木下さんは１月２日、昨年に結婚しドイツに在住していると発表。ただ“お相手”は未公開で、８月５日に前撮り撮影を伝えた際にも、顔にはマークが入っていた。
そして今回投稿された動画には、正装した木下さんと佐野が手をつないだり肩を組むなど、仲睦まじい様子が収められている。
この投稿のコメント欄には、以下のような声が寄せられた。
「めっちゃ素敵です」
「本当にお似合いの２人」
「ひぇえええ。素敵な動画をありがとうございます」
「最高の幸せのおすそわけ」
「かわいいきれいすぎる」
「最高可愛い」
「ねぇもう最高にいい感じ」
「素敵通り越して愛しい」
「２人とも素敵。癒されました」
「幸せムービーすぎます」
幸せいっぱいな二人の様子に、ファンも感動している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】佐野海舟のモデル妻が公開した“ラブラブ”ムービー
