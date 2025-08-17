木下さんとの結婚が明らかになった佐野。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部）

写真拡大

　モデルの木下桜さんが、８月16日に自身のインスタグラムを更新。ドイツ１部マインツの日本代表MF佐野海舟との結婚を明らかにした。

　木下さんは１月２日、昨年に結婚しドイツに在住していると発表。ただ“お相手”は未公開で、８月５日に前撮り撮影を伝えた際にも、顔にはマークが入っていた。

　そして今回投稿された動画には、正装した木下さんと佐野が手をつないだり肩を組むなど、仲睦まじい様子が収められている。
 
　この投稿のコメント欄には、以下のような声が寄せられた。

「めっちゃ素敵です」
「本当にお似合いの２人」
「ひぇえええ。素敵な動画をありがとうございます」
「最高の幸せのおすそわけ」
「かわいいきれいすぎる」
「最高可愛い」
「ねぇもう最高にいい感じ」
「素敵通り越して愛しい」
「２人とも素敵。癒されました」
「幸せムービーすぎます」

　幸せいっぱいな二人の様子に、ファンも感動している。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】佐野海舟のモデル妻が公開した“ラブラブ”ムービー

 