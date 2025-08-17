¥Î¥Ö¥³¥ÖµÈÂ¼¡¡¡Ö¥ë¥ß¥Íthe¤è¤·¤â¤È¡×¤¬½ÐÍè¤¿ÍýÍ³¡¡Æ±´ü·Ý¿Í¤¬¥Ö¥ì¡¼¥¯¡Ö¥¥ó¥°¥³¥ó¥°¡×¤ËÂ³¤
¡¡¡ÖÊ¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¡×¤ÎµÈÂ¼¿ò¡Ê45¡Ë¤¬16Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎMBS¡Ö¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¤ÎÃÎ¤é¤ó¤±¤É¡×¡ÊÅÚÍË¿¼Ìë0¡¦28¡Ë¤Ë½Ð±é¡£µÈËÜ¶½¶È¤Î·à¾ì¡Ö¥ë¥ß¥Íthe¤è¤·¤â¤È¡×¤Ï¤¢¤ëÆ±´ü·Ý¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ä¤¯¤é¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Çä¤ì¤Ã»Ò¤¬¤Ò¤·¤á¤¯2000Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ÎÆ±´ü·Ý¿Í¤¬½¸¹ç¡£µÈÂ¼¤ÎÂ¾¤Ë¡Ö¥À¥¤¥¢¥ó¡×ÄÅÅÄÆÆ¹¨¡¢¡ÖNON STYLE¡×ÀÐÅÄÌÀ¡¢¡Ö¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¡×µ×ÊÝÅÄ¤«¤º¤Î¤Ö¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡Æ±´ü¤Ë¤Ï¡Ö¥¥ó¥°¥³¥ó¥°¡×¤¬¤¤¤Æ¡¢NSCºß³ØÃæ¤Ë¡ÖNHK¾åÊýÌ¡ºÍ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×ºÇÍ¥½¨¾Þ¤ò³Í¤ë¤Ê¤É°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÇä¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡µÈÂ¼¤Ï¤½¤Î¼¡¤ËÇä¤ì¤¿Æ±´ü¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö»°ÉÓ¤Ç¤¹¤Í¡¢¡Ø¤¤¤¤¤È¤â¡Ù¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ä¤ª¤¹¤®¤È¥Ô¡¼¥³¤µ¤ó¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢¡Ö»°ÉÓ¤Ç¤¹¡×¤Î¥®¥ã¥°¤Ç¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ±´ü¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥ë¥ß¥Í¡Êthe ¤è¤·¤â¤È¡Ë¤Ï»°ÉÓ¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤°¤é¤¤¡×¿Íµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£