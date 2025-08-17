2024年の人気1レースクイーンで「デカ盛りハンター」でもある水瀬琴音（28）が17日までに自身のインスタグラムを更新。ピンクキャミ＆デニム姿を披露した。

「マレーシアの思い出まだまだあるから沢山お写真載せたいな これはセントラルマーケットだよ 想像してたより全然暑すぎなくて過ごしやすかった」とつづり、マレーシア・クアラルンプールでのピンクキャミ＆デニム姿のスナップ・ショットをアップした。

この投稿にフォロワーらからは「素敵です」「めっちゃ綺麗＆可愛い」「素敵なショット」「足長っ」「楽しそう〜凄く可愛いです」「スタイル抜群 可愛いーです」などの声が寄せられている。

水瀬は、1月11日に開催された、2024年に活躍した300人を超えるレースクイーンの中から人気1を決める「レースアンバサダーアワード2024」でグランプリを受賞。テレビ東京「デカ盛りドリームマッチ」の「デカ盛りハンターチーム」メンバーでもある。公式プロフィルは、身長1メートル63、スリーサイズはB88・W61・H87。血液型O。趣味・特技はサウナ、食べ歩き、大食い。