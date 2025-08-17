【コンビニぺこ活！】今月もフード業界の重鎮Ｘ氏が、コンビニ商品をじっくり分析・評価します。また今回は特別ミニ企画として、ファミリーマートの備蓄米商品をピックアップ。２つの調理法別で備蓄米のおいしい食べ方を考察したゾ！ （評価は１０点満点）

【家庭でも参考になる２つの調理法】

【ファミリーマート】ファミマ商品では特別企画として、備蓄米商品をピックアップしてみた。世間では備蓄米は「味が落ちる」などと言われるが、果たして本当なのか？ 今回は２つの調理法にスポットライトを当てて検証した。ただし、販売期間の都合ですでに発売終了となっている可能性があるので、あくまで家庭での備蓄米料理の参考にしていただきたい。

まず、試してみたのは【コク旨！香ばし炒めの玉子炒飯】（税込み３６８円）。チャーハンといえば米粒がパラパラして口の中でほどけるのが特徴だが、この備蓄米チャーハンにもパラパラ感がしっかりある。

備蓄米は新米に比べて米自体の水分量が少ないことは知られているが、通常より多少水分量が少ない方がパラパラ感を演出できるので、備蓄米をチャーハンという調理法はグッドだ。

しかし、少し米自体が硬かったのが気になった。ファミリーマートでは２０２１年産の古古古米を使用しており、これが原因かとも思ったが、仕上がり具合からこれは備蓄米の問題というより、炊飯の仕方に起因しているようにみえる。

もう１点、試してみたのは【いなり寿司３ヶ入】（税込み１９８円）だ。

新米に比べて水分量が少ない備蓄米がチャーハンのパラパラ感を演出するのに適しているように、すしのシャリも水分が多過ぎるよりは多少少ない方が適していると言える。

果たして予想通りに備蓄米がすしのシャリに適しているか実食すると、これが備蓄米を使ったシャリで作ったいなりずしだとは全く気づかないレベル。世間では備蓄米は若干ニオイがするという声もあったため、ラードをまとわすチャーハンと違って、すしには合わないのではないかと思ったが、コンビニのいなりずしとしては及第点だろう。

これなら家庭で備蓄米のいなりずしを作っても、おいしくいただけるはずだ。

【セブン‐イレブン】



【激辛カレー好きはぜひ！】「銀座デリー監修カシミールカレー」（税込み６４５・８４円）

夏らしいとても辛いカレーだが、辛いのが苦手な人には無理かもしれないレベルの辛さなので要注意だ。鶏肉は２切れ入っていて軟らかくてかなりおいしく、じゃがいもは大きめで２個入り。食感はサックリしている。

具の味も感じておいしいがカレーソースの辛さがかなり染みてくる。カレーソースは鶏のだしがベースでクミンの香りとハーブ的な香りもあり香ばしい。とにかく辛くてスパイスの風味を味わう暇を与えてくれないくらいなので、激辛カレーが食べたい人にのみオススメしたい。【おいしさ＝８点、満足度＝６点】

【しっかり味のムッチリ食感】「銀座デリー監修スパイスドライカレーおむすび」（税込み２１３・８４円）

ごはんはムッチリしっとりとした食感で、カレーの味はしっかりとしている。しょうゆの風味もあって、どこか和風っぽさも。さらにベーコンのような燻製香もかすかに感じられ、食欲をそそるおむすびだ。印象としては「しっかりカレー味のムッチリおにぎり」という感じで、小腹がすいた時にいいかもしれない。

【おいしさ＝７点、満足度＝７点】

【ローソン】

【ナチュラルな肉感】「まんまる鶏」（税込み２４８円）

夏のビールのお供になりそうな衣に塩こしょうが程よくついたフライドチキン的な味わいの商品だ。鶏肉の味は良くナチュラルな肉感がグッド！ 衣はパリッとはしていないが多少サクッと感はあってアクセントになっている。

揚げ物といえば油っぽさが気になるが、これは油っぽさはなく、最後までおいしくいただける。【おいしさ＝７点、満足度＝８点】

【トッロトロのクリーム】「とろサクエッグタルト」（税込み２７０円）

サクッとしたパイ生地と２層のカスタードが楽しめるエッグタルトだが、パイ生地は少し硬めの食感だ。カスタードクリームは卵感もあり、パティシエが作ったカスタードの味でおいしく、量も十分入っていて満足度も高い。

とにかくトロッとしていてクリームがおいしいので、パイ生地の硬さには目をつぶれる。ただ、食べるとクリームが先になくなって生地が残ってしまうので、その点が少し残念だ。【おいしさ＝９点、満足度＝８点】