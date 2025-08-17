【べらぼう】に登場！江戸文芸界を代表する存在、戯作者・芝全交（亀田佳明）の生涯をたどる

◆芝全交／亀田佳明

しば・ぜんこう／かめだ・よしあき 天明・寛政期を代表する戯作者。 ※NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより。

随分とあっさりした人物紹介ですが、天明から寛政期にかけて多くの作品を世に送り出した芝全交は、まさに文芸界の代表的存在でした。

今回はそんな芝全交を紹介。果たしてどんな人物で、どんな生涯をたどったのでしょうか。

多才で活躍、人々から愛された芝全交

芝全交は寛延3年（1750年）6月19日、江戸の商人・吉川家に生まれました。

幼いころに狂言師の山本藤七（やまもと とうしち）に養子入りして山本と改姓。そして元服して通称を山本藤太郎（とうたろう）と名乗ります。

後に芝西久保町（東京都港区）に移り住んで商売を始めますが、そのかたわらで養父から学んだ演技力を活かして芝居でも稼ぎました。

明るい性格で人々から慕われ、また地口なども好んだのでしょう。やがて芝全交の筆名（※）で書き始めた黄表紙でも随所にそれが散りばめられています。

（※）筆名は他に司馬全交、司馬交などとも表記。

戯作者として大いに活躍した芝全交は、恋川春町・朋誠堂喜三二・山東京伝と並んで天明・寛政期を代表する作家と評されました。

芝全交の主な著作・天明期

劇中でも言及のあった『大悲千禄本』より。おカネに困った千手観音が、自分の手をレンタルする物語。

安永9年（1780年）

『時花兮鶸茶曽我（はやりやす ひわちゃそが）』

天明元年（1781年）

『大違宝船（おおちがいたからぶね）』『当世大通仏開帳（とうせい だいつうぶつ かいちょう）』『冷水灰毛猫（ひやみず へいげんねこ）』『煙競蕎麦屋真木（けぶりくらべ そばやのまき）』

天明2年（1782年）

『風雷神天狗落種（ふうらいじん てんぐの おとしだね）』

天明3年（1783年）

『茶羅毛通人（ちゃらのけつうじん）』『鴻の者雄（こうの もののお）』

天明4年（1784年）

『親動性桃太郎（おやどうしよう ももたろう）』

天明5年（1785年）

『馬鹿夢文盲図会（ばか もんもうずえ）』『大悲千禄本（だいひのせんろくほん）』

天明6年（1786年）

『通言武者揃（つうげん むしゃぞろえ）』

天明7年（1787年）

『茶歌舞妓茶目傘（ちゃかぶき ちゃのめのからかさ）』『芝全交智恵之程（しばぜんこう ちえのほど）』

……など。

タイトルを読んでいるだけでも面白そうですね。どんな内容になっているのでしょうか。

芝全交の主な著作・寛政期

芝全交『十四傾城腹之内』より。

寛政元年（1789年）

『引返狸之忍田妻（ひっかえし たぬきのしのだづま）』

寛政2年（1790年）

『玉子の角文字（たまごのかくもじ）』『俵藤太振出百薬（たわらとうた ふりだしぐすり）』

寛政3年（1791年）

『京鹿子娘鯲汁（きょうかのこ むすめどじょうじる）』

寛政4年（1792年）

『鼻下長物語（はなのしたながものがたり）』

寛政5年（1793年）

『十四傾城腹之内（じゅうしけいせい はらのうち）』

やがて芝全交は寛政5年（1793年）5月27日に44歳で世を去りますが、その後も遺稿が出版されました。

寛政6年（1794年）

『全交法師常々艸（ぜんこうほうし つねづねぐさ）』

寛政10年（1798年）

『素後壮雪信（しろきおのち おとこゆきのぶ）』

……など。

芝全交が亡くなると、藍庭林信（晋米斎玉粒）が2代目芝全交を襲名しました。他にも芝甘交（かんこう）や芝晋交（しんこう）などの弟子がいます。芝〜交に一門のこだわりがあったのでしょうか。

芝全交・基本データ

終わりに

生没：寛延3年（1750年）6月19日生〜寛政5年（1793年）5月27日没（44歳）本名：山本藤太郎出身：江戸家族：吉川氏（実家）⇒山本藤七（養父）職業：商人、狂言師、戯作者戯作：安永9年（1780年）〜寛政10年（1798年）弟子：芝甘交、芝晋交ら襲名：藍庭林信（2代目芝全交）

今回は天明・寛政期を代表する戯作者・芝全交について、その生涯をたどってきました。

NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」では、まだあまり存在感がありませんが、これから頭角を現してくれるでしょうか。

亀田佳明の好演に期待しています！

