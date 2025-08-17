◇第107回全国高校野球選手権第12日 3回戦 仙台育英3―5沖縄尚学（2025年8月17日 甲子園）

東北勢最後の砦として仙台育英（宮城）が沖縄尚学（沖縄）と3回戦を戦った。

序盤から息詰まる熱戦を意外な人物が見守っていた。金足農（秋田）のプロ注目右腕・吉田大輝（3年）だ。

仙台育英の外野手・佐々木義恭主将（3年）が秋田出身で、LINEで連絡を取り合う仲だったため、東北勢最後の出場校への「友情応援」が実現した。

「アルプスから野球見るのは本当に7年ぶりぐらい。なんか、ちょっと懐かしい感情があります。やっぱり自分たちに勝った沖縄尚学さんに頑張ってほしいっていう気持ちもあるんですけど、同じ東北勢として、まあ負けてほしくないなっていう気持ちもある。本当に頑張ってほしいなと思います」

佐々木主将を通じて、仙台育英の応援団に加わることが決まり、この日はアルプス席に応援の声を響かせた吉田。甲子園の地を「人生を良くも悪くも変える場所だった。本当に今までの努力を証明する場なのかなと思います」と振り返っていた。（柳内 遼平）