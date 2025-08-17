¥Ñ¥¦¥¨¥ë¤ÏMLBÉüµ¢¤ÎÌ´¤ò²Ì¤¿¤»¤º¡Ä¤À¤¬°úÂà¸å¤ÏÆüËÜ¤Ç¤Î·Ð¸³¤âÀ¸¤«¤·¤¿»ØÆ³¼Ô¤Ë¡ÚÊ¿À®µå³¦Î¢ÌÌ»Ë¡Û
¡ÚÊ¿À®µå³¦Î¢ÌÌ»Ë¡¡¶áÅ´ÊÔ£±£±£·¡ÛÊ¿À®£²£°Ç¯¡Ê£²£°£°£¸Ç¯¡Ë¥·¡¼¥º¥ó¤òºÇ¸å¤Ë¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥Ñ¥¦¥¨¥ëÅê¼ê¤ÏÆüËÜµå³¦¤òµî¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ê¿À®£±£³Ç¯¡Ê£°£±Ç¯¡Ë¤Ë¥¨¥¯¥¹¥Ý¥º¤«¤é¥Ñ¥É¥ì¥¹»±²¼¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¶áÅ´¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¤Ë²ÃÆþ¡£¤³¤³¤«¤é¥Ñ¥¦¥¨¥ë¤Î¿ÍÀ¸¤Ï·ãÊÑ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥¦¥¨¥ë¤ÏÊ¿À®£¶Ç¯¡Ê£¹£´Ç¯¡Ë¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Î¥Ï¥¤¥é¥ó¥º¹â¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È£´½äÌÜ¡ÊÁ´ÂÎ¤Î£±£±£²ÈÖÌÜ¡Ë¤Ç¥¨¥¯¥¹¥Ý¥º¤«¤é»ØÌ¾¤ò¼õ¤±ÆþÃÄ¡£¥Õ¥í¥ê¥À¤Î¥ë¡¼¥¡¼¥ê¡¼¥°¤«¤é¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Ê¿À®£±£°Ç¯¡Ê£¹£¸Ç¯¡Ë¤ËÇ°´ê¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Ï£³¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤ï¤º¤«£µ¾¡¡£·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ºÊ¿À®£±£³Ç¯¡Ê£°£±Ç¯¡Ë¤Ë¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ë¥È¥ì¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ï£³£Á¤Ç¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ê¡¢¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Ë¶áÅ´¤«¤éÉ¬Í×¤È¤µ¤ì£Î£Ð£Â¤Ë»²Àï¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡
¡¡ÍèÆü£²Ç¯ÌÜ¤ÎÊ¿À®£±£´Ç¯¡Ê£°£²Ç¯¡Ë¤Ë¤Ï£±£·¾¡¤òµó¤²ºÇÂ¿¾¡¡£Ê¿À®£±£¶Ç¯¡Ê£°£´Ç¯¡Ë¤Ï½êÂ°µåÃÄ¤Î¶áÅ´¾ÃÌÇ¤ò·Ð¸³¤·¡¢Ê¿À®£±£·Ç¯¡Ê£°£µÇ¯¡Ë°Ê¹ß¤Ï¹çÊ»µåÃÄ¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¡¢µð¿Í¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÇÊ¿À®£²£°Ç¯¡Ê£°£¸Ç¯¡Ë¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·£Î£Ð£ÂÄÌ»»£¶£¹¾¡¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¤Ç¤ÎºÇ¸å¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ï·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤º¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»ÄÇ°¤Êµ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ç»ä¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤¬½ª¤ï¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÉð´ï¤ËÊì¹ñ¤ËÌá¤Ã¤ÆÎÏ¤ò»î¤·¤Æ¤¯¤ë¤è¡×¡¡
¡¡Ê¿À®£²£°Ç¯¡Ê£°£¸Ç¯¡Ë£±£°·î£±£²Æü¤Ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤éÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¡¢Ê¿À®£²£±Ç¯¡Ê£°£¹Ç¯¡Ë£±·î£·Æü¤Ë¥Ô¥Ã¥Ä¥Ð¡¼¥°¡¦¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¡£¤¿¤À¡¢¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Ï¤«¤Ê¤ï¤º¥ª¥Õ¤Î£±£±·î£¹Æü¤Ë¤Ï£Æ£Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï£±£²·î£±£´Æü¤Ë¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤ÇºÆ·ÀÌó¡£Ê¿À®£²£²Ç¯¡Ê£±£°Ç¯¡Ë¤Ï¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ë£³£Á¤Î¾·ÂÔÁª¼ê¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÉñÂæ¤ËÉñ¤¤Ìá¤ëÌ´¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤ë¤È¥Ñ¥¦¥¨¥ë¤Ï£±£±·î£¶Æü¤Ë£Æ£Á¤È¤Ê¤ê¡¢¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë·èÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¡£
¡¡°úÂà¸å¤Ï£Í£Ì£Â¡¢£Î£Ð£Â¤Ç¤Î·Ð¸³¤òÇã¤ï¤ì»ØÆ³¼Ô¤ÎÆ»¤Ø¤È¿Ê¤ó¤À¡£Ê¿À®£²£´Ç¯¡Ê£±£²Ç¯¡Ë¤«¤é¤Ï¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¦¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º»±²¼¤Î¥ë¡¼¥¡¼¡¦¥ê¡¼¥°¤Î£Ç£Ã£Ì¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º¡¢Ê¿À®£²£¶Ç¯¡Ê£±£´Ç¯¡Ë¤«¤é¤Ï£±£Á¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¥º¥Ü¥í¡¦¥°¥é¥¹¥Û¥Ã¥Ñ¡¼¥º¡¢Ê¿À®£²£¸Ç¯¡Ê£±£¶Ç¯¡Ë¤«¤é¤Ï£±£Á¡Ü¤Î¥¸¥å¥Ô¥¿¡¼¡¦¥Ï¥ó¥Þ¡¼¥Ø¥Ã¥º¡¢Ê¿À®£³£°Ç¯¡Ê£±£¸Ç¯¡Ë¤«¤é¤Ï£³£Á¤Î¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥ê¥ó¥º¡¦¥Ù¥Ó¡¼¥±¡¼¥¯¥¹¡¢ÎáÏÂ£³Ç¯¡Ê£²£±Ç¯¡Ë¤«¤é£³£Á¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¥Ó¥ë¡¦¥¸¥ã¥ó¥Ü¥·¥å¥ê¥ó¥×¤ÇÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤òÎòÇ¤¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥¦¥¨¥ë¤Ï½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Î»þ´ü¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥Õ¥í¥ê¥À¤Ç¼ã¤ºÍÇ½¤Î°éÀ®¤Ë´À¤òÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¿Í¤Î¼èºà´Ø·¸¼Ô¤«¤éÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢Åö»þ¤ò²û¤«¤·¤ó¤ÇÌîµåÃÌµÁ¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤ë¡£¥Ñ¥¦¥¨¥ë¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆüËÜ¤Ç¤Î·Ð¸³¤Ïµ®½Å¤Ê°Û¹ñ¤Ç¤Îºâ»º¡£»ØÆ³¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤âÂ¸Ê¬¤Ë¤½¤Î·Ð¸³¤òºÍÇ½¤¢¤ë¼ã¤Åê¼ê¤¿¤Á¤ËÃíÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£