BTS、TXT所属「BIGHIT MUSIC」新人グループ・CORTIS、“斬新”ヒント動画公開
BTSやTOMORROW X TOGETHERを擁するBIGHIT MUSICから18日に正式デビューする、新たなボーイグループ「CORTIS」（MARTIN、JAMES、JUHOON、SEONGHYEON、KEONHO）が、公式TikTokでデビューアルバムのタイトル曲「What You Want」に関するヒントを盛り込んだ2本の動画を公開した。
【ソロカット】個性輝く「CORTIS」コンセプト写真第2弾
今回公開された動画では、メンバーたちが曲のタイトルを会話に取り入れた短い演技を披露したり、動くランニングマシンを背景にハンドサインを交わしたりする姿が映し出されている。撮影現場や練習室での日常の中に新曲の歌詞や振付の手がかりがちりばめられている。
ミュージックビデオ（MV）の一部を公開する代わりに、ショートフォームを積極的に活用したプロモーションは、全員10代で構成されたCORTISの特色を際立たせている。音楽・振付・映像を共同クリエイトする“ヤングクリエイタークルー”ならではのコンテンツが多い。自ら企画・撮影・編集した自主制作のMVやリミックス音源、ダンスチャレンジ講座など、多彩なコンテンツを展開している。
CORTISは、あす18日の午後6時に「What You Want」の音源とConceptual Performance Filmを公開する。「ほしいものは必ず手に入れる」と堂々と歌う楽曲となり、新しい世界に足を踏み入れたCORTISの誓いを込めた宣言文のようになっている。ブームバップ（Boom bap）リズムと60年代を風靡（ふうび）したサイケデリック・ロック（Psychedelic rock）のギターリフが魅力的な楽曲で、曲・振付・映像の随所にメンバーのアイデアが盛り込まれている。
CORTISは「世の中が定めた基準やルールにとらわれず、自由に思考する」という意味を持つグループ名の通り、異なる考えと新しい視点でクリエイトした創作物を世に送り出し、K-POP市場に新しい風を吹き込む予定となっている。
