◆米大リーグ ドジャース―パドレス（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ナ・リーグ西地区同率首位の直接対決で、初戦を落として追いつかれたパドレスが初回に３安打しながら２度の二盗失敗などで無得点に終わった。

２１〜２３年はパドレス所属で２３年に自身２度目のサイ・ヤング賞に輝いたド軍先発のスネルに対し、１番・タティスが右前打を放って二盗を試みたが、捕手・スミスに刺された。２番・アラエスは右翼線へエンタイトル二塁打。３番・マチャドの三塁内野安打で１死一、二塁となり、４番・メリルは左直。５番・ボガーツの打席でダブルスチールを敢行したが、一塁走者だったマチャドが二塁でタッチアウトとなった。際どいタイミングだったが、結果的に拙攻となった。

その裏、パ軍先発のシースは大谷、ベッツ、スミスに３者連続四球を与えて無死満塁のピンチを背負う。１死から５番のＴ・ヘルナンデスの右犠飛で先制を許すと、パヘスに四球で再び満塁となり、７番・コンフォートに右前へ２点適時打を浴びた。初回に両軍の明暗が分かれ、ドジャースが３点をリードした。

前日１５日（同１６日）の今カード初戦でパドレスは２―３で逆転負けを喫し、連勝が「５」でストップ。１３日（同１４日）に４月以来の単独首位に立ったばかりだったが、６９勝５３敗でドジャースに並ばれた。昨季のレギュラーシーズンでは８勝５敗と勝ち越したド軍相手に、今季はこの日まで２勝６敗と負け越している。１７日（同１８日）の第３戦には１６日に３９歳の誕生日を迎えたダルビッシュ有投手が先発予定。何とかいい形で右腕に出番を回したいところだ。