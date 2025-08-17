◇バスケットボール FIBAアジアカップ2025(8月5日〜17日、サウジアラビア・ジッダ)

バスケットボールFIBAアジアカップは現地時間16日に、準決勝が2試合行われました。

グループA首位のオーストラリアは、日本がいたグループB首位通過のイランと対戦。オーストラリアは第1クオーターからリードを奪うと、第2クオーター以降はイランを圧倒。44点差をつける大勝で決勝進出。アジアカップ3連覇に王手をかけました。

グループC首位の中国は、グループD1位のニュージーランドと対戦。勝負を分けたのは、第4クオーター。ここまで2点リードだった中国は、第4クオーターでニュージーランドを突き放し、14点差をつけて勝利しました。

決勝はオーストラリア−中国、3位決定戦はイラン−ニュージーランド。現地時間17日に行われます。

【決勝トーナメント】

◆準々決勝進出決定戦(11日、12日)

フィリピン 95−88 サウジアラビア

台湾 78−64 ヨルダン

韓国 99−66 グアム

レバノン 97−73 日本

◆準々決勝(13日、14日)

オーストラリア 84−60 フィリピン

イラン 78−75 台湾

中国 79−71 韓国

ニュージーランド 90−86 レバノン

◆準決勝(16日)

オーストラリア 92−48 イラン

中国 98−84 ニュージーランド

◆3位決定戦(17日)

イラン − ニュージーランド

◆決勝(17日)オーストラリア − 中国