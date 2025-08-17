【アジアカップ】オーストラリア＆中国が決勝進出 イラン＆ニュージーランドは3位決定戦＜バスケ＞
◇バスケットボール FIBAアジアカップ2025(8月5日〜17日、サウジアラビア・ジッダ)
バスケットボールFIBAアジアカップは現地時間16日に、準決勝が2試合行われました。
グループA首位のオーストラリアは、日本がいたグループB首位通過のイランと対戦。オーストラリアは第1クオーターからリードを奪うと、第2クオーター以降はイランを圧倒。44点差をつける大勝で決勝進出。アジアカップ3連覇に王手をかけました。
グループC首位の中国は、グループD1位のニュージーランドと対戦。勝負を分けたのは、第4クオーター。ここまで2点リードだった中国は、第4クオーターでニュージーランドを突き放し、14点差をつけて勝利しました。
決勝はオーストラリア−中国、3位決定戦はイラン−ニュージーランド。現地時間17日に行われます。
【決勝トーナメント】
◆準々決勝進出決定戦(11日、12日)
フィリピン 95−88 サウジアラビア
台湾 78−64 ヨルダン
韓国 99−66 グアム
レバノン 97−73 日本
◆準々決勝(13日、14日)
オーストラリア 84−60 フィリピン
イラン 78−75 台湾
中国 79−71 韓国
ニュージーランド 90−86 レバノン
◆準決勝(16日)
オーストラリア 92−48 イラン
中国 98−84 ニュージーランド
◆3位決定戦(17日)
イラン − ニュージーランド
オーストラリア − 中国