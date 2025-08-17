◇WBA世界フェザー級タイトルマッチ 王者ニック・ボール《○判定●》サム・グッドマン（2025年8月16日 サウジアラビア・リヤド ANBアリーナ）

WBA世界フェザー級王者ニック・ボール（28＝英国）が同級5位サム・グッドマン（26＝オーストラリア）に3―0判定勝ちで3度目の防衛に成功。左右のフックを振り回しながら強打を見せるもダウンは奪えず。それでも採点では118―110、117―111、115―113とジャッジ3者の支持を得た。

ボールは今年12月、世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋）との対戦計画が進められていたが、井上が来年5月に内定するWBC＆IBF世界バンタム級統一王者・中谷潤人（27＝M・T）との対戦を見据え、スーパーバンタム級にとどまることを選択し一時消滅。中谷戦後にはフェザー級に転級することが有力で、再び両者が対戦する可能性も残るが、強烈なアピールとはならなかった。

一方フェザー級に階級を上げたグッドマンは世界初挑戦で善戦。昨年には井上尚弥への挑戦が決定していたが、左目上を2度負傷し、試合をキャンセルしていた。同興行を運営した、サウジアラビア総合娯楽庁のトゥルキ・アラルシク長官は自身のXで「グッドマンは素晴らしいパフォーマンスを見せたと思う。彼は多くのスキルを示し、ラウンドは接戦だった。今後のリヤド・シーズンやリング・マガジンのカードで彼をもっと見たい」と高評価していた。