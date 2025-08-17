たかまつなな、事実婚を発表「お互いの苗字を変えたくなく」お相手との手繋ぎショット公開
【モデルプレス＝2025/08/17】タレントでお笑いジャーナリストのたかまつなな（32）が8月17日、自身のInstagramを通じて事実婚を発表した。
【写真】たかまつなな、美文字披露の発表コメント
たかまつは「ご報告」と題し、「皆様にご報告があります。大好きなパートナーからプロポーズされ、結婚することになりました。幸せでいっぱいです」と報告。また、「お互いの苗字を変えたくなく、真剣に話し合い、事実婚にすることにしました」と説明し、「生まれてきてからずっと使い続けてきた名前を大切にしたい。人生で一番ぐらい幸せな時のはずなのに、どちらかが我慢し、寂しい思いをするのに違和感を持ち、そのようにしました」と理由を説明した。
そして「選択的夫婦別姓の1日も早い実現を願っています」とし、「実現されたら、籍を入れるかどうかまた2人で話し合おうと思います。誰もが、自分の好きなように、それぞれの選択を尊重できる社会になりますように」とつづったたかまつ。お相手については「本当に素敵な方です。人生で一番辛い時に、優しく寄り添ってくれました。本当に、心強かったです。私のダメなところも全て受け入れてくれる心の広い方です」と明かした。
また、「夢だった『大好きな人と政治の議論をして、イチャイチャすること』も、叶えることができました」と打ち明け、「これからも、お互い支え合い、幸せいっぱいな温かい家庭を作っていきます」と意気込み。投稿では、直筆で書かれた発表文のほか、お相手の男性と海辺で手を繋ぐ仲睦まじい様子を収めた写真を披露している。
たかまつは1993年7月5日生まれ。フェリス女学院中学校・高等学校を卒業し、“お嬢様芸人”としてデビューし、日本テレビ系「エンタの神様」、テレビ朝日系「アメトーーク！」、日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」などに出演。お笑いジャーナリストとしても活動し、お笑いを通して社会問題を発信している。2018年にはディレクター職でNHKに入社し、2020年7月に退局をして現在はYouTubeなどで活動している。（modelpress編集部）
