『ゴジュウジャー』次回予告に水石亜飛夢 過去に『キラメイジャー』で時雨役 ファン「万力俳優がいるぞ」
スーパー戦隊シリーズ最新作『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（毎週日曜 前9：30、テレビ朝日系）第26話「秘密に密着！遠野吠は新入社員」が17日に放送された。第27話「バトルで勝ち取れ！一攫千金！」の予告が公開された。
【動画】『ゴジュウジャー』次回予告に水石亜飛夢が登場
ブーケ（まるぴ）が記憶喪失になった!? 迷子のブーケをたまたま見つけた真白（木村魁希）は、敵とはいえブーケを放っておけず一緒にいることに。そこへマネーノーワンが現れ、真白はマネーナンバーワン対決に挑む！
一方で吠（冬野心央）たちのもとには、クオン（カルマ）からクオンAIコンツェルンの見学会の案内状が届いていた。ワナかもしれないと思いながらも、クオンAIコンツェルンに向かった吠たちは、設名（水石亜飛夢）という人物に会社内を案内してもらう。そこで吠たちが見たものとは…!?
水石は『魔進戦隊キラメイジャー』でキラメイブルー／押切時雨を演じ、劇中では万力にこよなく愛されたことから“万力俳優”と呼ばれていた。ファンは「万力俳優がいるぞ」「万力が似合いそうな人がいる」とXにポストしていた。
