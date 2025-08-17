◇ナ・リーグ ドジャース―パドレス（2025年8月16日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が16日（日本時間17日）、本拠での同率首位のパドレスとの首位攻防3連戦の第2戦に「1番・DH」で先発出場。第1打席は四球を選んだ。

この日のパドレス先発は昨季14勝を挙げた右腕シース。この打席は初球で見逃しストライクを取られたが、その後は4球連続ボールでバットを一度も振ることなく一塁へ歩いた。2番ベッツ、3番スミスにも制球が定まらず、先頭から3者連続四球となった。1死後にT・ヘルナンデスが右翼へ犠飛を打ち上げ、大谷が先制のホームを踏んだ。なおも2死満塁からはコンフォートが右前適時打を放ち、2点を加えた。

ドジャースは13日のエンゼルス戦に敗れて4連敗。ナ・リーグ西地区で一時は宿敵パドレスに今季最大9ゲーム差をつけるなど独走していたが、ついに逆転を許し、4月27日以来、108日ぶりの首位陥落となった。前日の試合前の時点で1ゲーム差をつけられていたパドレスと本拠地での首位攻防3連戦初戦は、ドジャースが逆転勝利で先勝。大谷は8月初の無安打に終わるも併殺崩れの間に打点を挙げて勝利に貢献し、同率ながら再び首位に立った。

パドレスとは22日（同23日）からは敵地で再び3連戦を行う。前回6月16〜19日の対戦は8死球が飛び交い大谷も2度も“報復”とみられる死球を受けた。遺恨渦巻く因縁の対決。今カードは今季を占う重要な局面を迎えている。