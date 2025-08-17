51ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿É×¤Î°ä»Ö·Ñ¤®²»³Ú²È°éÀ®¤Ë¸¥¿È¡Ä81ºÐÀ¼³Ú²È¤¬Ž¢»à¤Ì¤Þ¤ÇÊ¸¶ç¤ò¸À¤¤Â³¤±¤ëŽ£¤È·è¤á¤Æ¤¤¤ë¥ï¥±
¢£É×¤¬²»³Ú±¡ÀßÎ©¤ËÁª¤ó¤À¾ì½ê
1985Ç¯¡¢»°Éô°Âµª»Ò¤µ¤ó¤Ï15Ç¯¤ËµÚ¤ó¤À¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÀ¸³è¤Ë¥Ô¥ê¥ª¥É¤òÂÇ¤Á¡¢²ÈÂ²Â·¤Ã¤Æµ¢¹ñ¤·¤¿¡£¶»¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¡¢¡Ö¸å¿Ê¤Î°éÀ®¤Ë¡¢Àºº²¤ò·¹¤±¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤À¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤ËÉ×¡¦·®¤µ¤ó¤¬Áª¤ó¤À¾ì½ê¤¬¡¢»¥ËÚ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ï¹â¹»¤Þ¤Ç»¥ËÚ¤Ë¤¤¤Æ¡¢ÀÎ¤Î»¥ËÚ¤Ã¤Æ¡¢°Å¤¯¤Æ¡¢Å¥¤ó¤³¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤ÅÄ¼Ë¤Ç¡¢²»³Ú¤Ê¤ó¤«Á´Á³¡¢²¿¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¡©¡¡¤Ã¤ÆºÇ½é¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
Åìµþ½Ð¿È¤Î·®¤µ¤ó¤Î¹Í¤¨¤ÏÌÀ²ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ª¤Þ¤¨¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ëµ¢¤ë¤ó¤À¡£¤½¤³¤Ç¡¢³«Âó¤·¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤è¡×
¥É¥¤¥Ä¤ÎÉ÷ÅÚ¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿·®¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÏÁ´¤Æ¤¬»÷¤Æ¤¤¤¿¡£¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤Ë¥Ó¡¼¥ë¡¢¤½¤·¤ÆÎäÎÃ¤Êµ¤¸õ¤â¡£
¡ÖÈà¤Ï¥Ó¡¼¥ëÅÞ¤À¤·¡¢¼ã¤¤¤È¤¤«¤é¡¢Åìµþ¤Ë¤¤¤ë¤è¤ê¡¢»¥ËÚ¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Î¤Û¤¦¤¬¥Û¥Ã¤È¤¹¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹âÎð¤ÎÊì¤¬1¿Í¤Ç½»¤ó¤Ç¤¤¤¿²È¤ò5³¬·ú¤Æ¤Î¥Ó¥ë¤Ë·ú¤ÆÂØ¤¨¤Æ¡¢5³¬¤Ë¥ì¥Ã¥¹¥ó¼¼¤È¥Û¡¼¥ë¤òÈ÷¤¨¤¿¡Ø¤ß¤Ù²»³Ú±¡¡Ù¤ò³«¹»¤·¤Þ¤·¤¿¡£²»³Ú²È¤ò°é¤Æ¤ëµòÅÀ¤Ë¤·¤è¤¦¡¢ÆüËÜ¤ÈÀ¤³¦¤Î²Í¤±¶¶¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡¢¤È¤Î»×¤¤¤Ç¤·¤¿¡×
¢£É×¡¦·®¤µ¤ó¤Ï51ºÐ¤ÇÀÂµî
À¼³Ú¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¥¤¥¿¥ê¥¢¤È¥É¥¤¥Ä¤ÎÎ¾Êý¤Ç¸¦ïÓ¤òÀÑ¤à¥±¡¼¥¹¤¬ÄÁ¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢É×ÉØ¤È¤â¤ËÉñÂæ¤ËÎ©¤Äµ¡²ñ¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¤¿¡£
¤¿¤À¤·¡¢ËÌ³¤Æ»¤òµòÅÀ¤ËÁª¤ó¤À¤³¤È¤Ç¡¢Ì¼¤ÎÁÚ±Ê(¤Ê¤ß¤¨)¤µ¤ó¤È¤ÏÊÌ¤ì¤ÆÊë¤é¤µ¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Öµ¢¹ñ»Ò½÷¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿Åö»þ¡¢Ì¼¤Î¶µ°é¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¤Ï¡¢¥É¥¤¥Äºß½»»þ¤«¤é¾ï¤Ë»°Éô¤µ¤ó¤ÎÆ¬¤«¤éÎ¥¤ì¤Ê¤¤ÌäÂê¤À¤Ã¤¿¡£ÁÚ±Ê¤µ¤ó¤¬8ºÐ¤Î¤È¤¤Ë°ì»þµ¢¹ñ¤·¤¿ºÝ¡¢Åìµþ¤Î½»µï¶á¤¯¤Ë¡Ö¥É¥¤¥Ä³Ø±à¡×¤È¤¤¤¦³Ø¹»¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢ÁáÂ®¡¢°ì½ï¤Ë¸«³Ø¤·¤¿¡£ÁÚ±Ê¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥Þ¥Þ¡¢¤³¤³¤Ê¤éÊÙ¶¯¤¬¤Ç¤¤ë¡ª¡×¤È¡¢¤³¤³¤Ç³Ø¤Ó¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ»×¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¼¨¤·¤¿¡£
¡Ö¶µ²Ê½ñ¤âÁ´Éô¥É¥¤¥Ä¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢Ì¼¤¬¤¤¤Ä¤â»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤·¡¢ÀèÀ¸¤â¤Û¤È¤ó¤É¤¬¥É¥¤¥Ä¿Í¡£´ù¤ä°Ø»Ò¤âÁ´Éô¡¢¥É¥¤¥ÄÀ½¡£Ì¼¤¬´õË¾¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¶µ°é¤Ï¤³¤³¤À¤È·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£²ÈÂ²¤Çµ¢¹ñ¤·¤¿¤È¤¡¢Ì¼¤Ï13ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£¥É¥¤¥Ä³Ø±à¤ËÄÌ¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢Ì¼¤ÏÉ×¤ÎÊì¤ÈÆ±µï¤·¤ÆÅìµþ¤Ë½»¤ß¡¢»ä¤¿¤ÁÉ×ÉØ¤Ï»¥ËÚ¤Ë½»µï¤ò°Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£13ºÐ¤Ê¤Î¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¶µ¤¨Â¤ê¤Ê¤¤»×¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Âç¾æÉ×¤Ç¤·¤¿¡£Âç³Ø¤Ï¹ñºÝ´ðÆÄ¶µÂç³Ø¤Ë¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤âÂç³Ø¤Î¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë¼ÂºÝ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ç¤â¤¦¡¢²¿¤â¿´ÇÛ¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
°ì¿ÍÌ¼¤ÎÂç³Ø¿Ê³Ø¤Î¾ì¤Ë¡¢·®¤µ¤ó¤Î»Ñ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·®¤µ¤ó¤Ï1991Ç¯¡¢51ºÐ¤Î¼ã¤µ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£´Î¹ÅÊÑ¤Ç¡¢°å¼Ô¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡Ö¤è¤¯º£¤Þ¤Ç¡¢¡ÊÆþ±¡¤â¤»¤º¡Ë¼«Âð¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¡¢¤É¤ó¤É¤ó°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡£°å¼Ô¤¬·ù¤¤¤Ê¿Í¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ÉÂ±¡¤Ê¤ó¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤â¿ÈÆâ¤¬¡¢¤Û¤È¤ó¤É°å¼Ô¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¿®ÍÑ¤·¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¹Ô¤«¤»¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡£51ºÐ¡¢¼ã¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£ËÜÅö¤Ë¡¢»ÄÇ°¤Ç¤·¤¿¡×
¢£¥ï¥¤¥ó¥°¥é¥¹¤ò¼ê¤ËËèÈÕÉ×ÉØ¤ÇÇòÇ®¤ÎµÄÏÀ
·ëº§°ÊÍè¡¢Æ±»Ö¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿2¿Í¤À¡£¡Ö¤³¤¦¸«¤¨¤Æ¤â¡¢»ä¡¢¤º¤¤¤Ö¤ó¡¢É×¤òÎ©¤Æ¤¿¤Î¤è¡×¤È¸À¤¦¤â¤Î¤Î¡¢¸½ºß¡¢80Âå¤Ë¤Ê¤ëÉ×ÉØ¤Î»Ñ¤ò¤ß¤ì¤Ð¡¢¤Ê¤ó¤ÈÀè¶îÅª¤ÊÉ×ÉØ¤Ê¤Î¤«¤È»×¤¦¡£¥¤¥¿¥ê¥¢Î±³Ø¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢É×¤Î¿ÈÆâ¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÆâ½õ¤Î¸ù¡×¤òÀâ¤«¤ì¤¿¡£ºÊ¤ÏÉ×¤ò»Ù¤¨¤ë¤â¤Î¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤ÊÉ×ÉØÁü¤Î»þÂå¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»þÂå¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢·®¤µ¤ó¤Ï¡¢°é»ù¤ò¸ªÂå¤ï¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ºÊ¤Î²»³Ú¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¡¢¼«Ê¬¤Î¾ðÇ®¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÂº½Å¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤ß¤Ù²»³Ú±¡¡×¤òµòÅÀ¤È¤·¤¿¡¢É×ÉØ¶¦Æ±¤Ç¤Î¸å¿Ê°éÀ®¤ÎÆü¡¹¤Ï¡¢5Ç¯¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£·®¤µ¤ó¤¬¸µµ¤¤À¤Ã¤¿Åö»þ¡¢Ìë¤Ï2¿Í¤ÇÇÕ¤ò¸ò¤ï¤¹¤Î¤¬¾ï¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö2¿Í¤È¤â¡¢À¸ÅÌ¤ËÀ¼³Ú¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢°û¤ó¤Ç¤¤¤ÆÀ¸ÅÌ¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢È¯À¼¤Î¤³¤È¤È¤«¡¢¤³¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¤¢¤¢¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡¢É×ÉØ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â²ò¼á¤Î»ÅÊý¤¬°ã¤¦¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢¤Ä¤¤Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¡£ÌëÃæ¤Î2»þ¡¢3»þ¤Þ¤Ç¡¢¤¿¤Ã¤¿¤«¡¢¤¿¤Ã¤¿¤«¡¢¤·¤ã¤Ù¤ë¤Ï¡¢°û¤à¤Ï¡¢°û¤à¤Ï¡Ä¡Ä¡×
¤Ê¤ó¤È¡¢ÄË²÷¤ÊÉ×ÉØ¤À¤í¤¦¡£2¿Í¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¡¢ÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¦¤Á¤Î¥Ñ¥Ñ¤Î¤Û¤¦¤¬»ä¤è¤ê¡¢¤É¤¦¤ä¤é´ÎÂ¡¤¬¼å¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¡£´Î¹ÅÊÑ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤«¤é¡£2¿Í¤Ç¡¢Æ±¤¸Ê¬ÎÌ¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ë¡×
¢£¡Ö»ä¤Ï¡¢¹¥¤«¤ì¤ë¤¿¤á¤ËÊ¸¶ç¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡×
É×Ë´¤¸å¡¢1¿Í¤Ç¡Ö¤ß¤Ù²»³Ú±¡¡×¤ò¼é¤ê¡¢¿ô¡¹¤Î²»³Ú²È¤òÀ¤³¦¤ËÁ÷¤ê¡¢¼«¿È¤â¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤È¤·¤ÆÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ËÌ³¤Æ»Æó´ü²ñ¤ÎÍý»öÄ¹¤ä»¥ËÚ»ÔÌ±·Ý½Ñº×¤Î¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ°Ñ°÷Ä¹¡¢Âç³Ø¤ÎÆÃÇ¤¶µ¼ø¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌò¿¦¤ò°ú¤¼õ¤±¡¢ÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö»¥ËÚ¤Î·à¾ì¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É·È¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£´ë²è°Ñ°÷Ä¹¤È¤«¡¢¸½¾ì´ÆÆÄ¤È¤«¡¢¤Þ¤¿¡¢¤½¤ÎÂ¾¤ÎºâÃÄ¤Î»Å»ö¡¢¥³¥ó¥¯¡¼¥ë°Ñ°÷¤Î»Å»ö¤Ê¤É¡¢¤³¤ÎÇ¯¤Ç¤Þ¤ÀÌò¿¦¤¬10¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢Æó´ü²ñ¤Î¥ª¥Ú¥é¤Ï¤½¤ì¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤ÎËÜÅö¤Î»Å»ö¤Ç¤¹¤«¤é¡×
¤É¤ó¤Ê¸½¾ì¤Ç¤â¡¢»°Éô¤µ¤ó¤Ï»õ¤Ë°áÃå¤»¤º¡¢¼«Ê¬¤Î»×¤¦¤È¤³¤í¤ò¥¥Ã¥Ñ¥ê¤ÈÅÁ¤¨¤ë¡£
¡Ö¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ø¤¢¤½¤³¡¢¤ª¤«¤·¤¤¡Ù¡¢¡Ø¤³¤³¡¢¤ª¤«¤·¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡¢°Õ¸«¤Ð¤Ã¤«¤ê¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÁ°¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ËÊ¸¶ç¤Ð¤Ã¤«¤ê¸À¤Ã¤Æ¤ë¤È¡¢·ù¤ï¤ì¤ë¤è¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤±¤É¡¢¡Ø»ä¤Ï¡¢¹¥¤«¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¸åÇÚ¤Î¤¿¤á¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤ËÂÅ¶¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¡Ø»¥ËÚ¤Ï¡¢ÅÄ¼Ë¤À¤«¤é¥ì¥Ù¥ë¤¬Äã¤¤¡Ù¤È¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤òÅ½¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤Á¤ã¤ó¤È¶»¤¬Ä¥¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¸Ø¤ê¤ò»ý¤Æ¤ë¿å½à¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÅØÎÏ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¡£¤½¤ÎÅÚÂæºî¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢»ä¤Ï¤¤Ã¤È»à¤Ì¤Þ¤ÇÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¡¢°Õ¸«¤ò¸À¤¤Â³¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢£Àµ¤·¤¤È¯À¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢80ºÐ¤Ç¤â¤º¤Ã¤È²Î¤¨¤ë
Î¢¤âÉ½¤â¡¢×ÖÅÙ¤â¸¬Â½¤â¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÀº¿À¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê»Å¹þ¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤À¡£
¡Ö¥É¥¤¥Ä¤Ç¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¤É¤¦¤·¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÌµ¸ý¤Ê¤Î¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡£Ìµ¸ý¤Ï¡¢¥Ð¥«¤À¤È¤¤¤¦¾Ú¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ç¤Ï¡£¡ØÃÎ·Ã¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢²¿¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤Ë»ä¡¢¤«¤Ê¤êÆ¬¤ËÍè¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤«¤é¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨Ì¼¤ÎÃ´Ç¤¤Ç¤¢¤í¤¦¤¬¡¢¤¤Á¤ó¤È¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¤Ë¡¢¤ä¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤È¤â¤ÈÌµ¸ý¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¡¢»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¤Á¤Ã¤ÈÁê¼ê¤ËÅÁ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×
81ºÐ¤Îº£¤Þ¤Ç¡¢²»³Ú¤À¤±¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿¡£Î©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢²Î¤¦¤³¤È¤è¤ê¤à¤·¤í¡¢¡ÖÆ³¤¯¤³¤È¤¬¡¢¹¥¤¡×¤Ê¤Î¤À¤È¼«³Ð¤¹¤ë¡£
¡Ö¶µ¤¨»Ò¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¤ë¤Î¤¬¡¢°ìÈÖ¤Ç¤¹¤Í¡£º£¤â²»³Ú±¡¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢À¸ÅÌ¤Ï50Âå¡¢60Âå¤Ð¤«¤ê¡£¤ß¤ó¤Ê¡¢¥×¥ê¥Þ¡¦¥É¥ó¥Ê¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ë¡¢Äï»Ò¤¬¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ç¤¹¡×
¡Ö¥×¥ê¥Þ¡¦¥É¥ó¥Ê¡×¤È¤Ï¡¢¥ª¥Ú¥é¤Ç¼çÌò¤òÌ³¤á¤ë½÷À²Î¼ê¤Î¤³¤È¤À¡£
¡Ö¤¦¤Á¤Î¿Í¤¿¤Á¡¢¤ß¤ó¤Ê¡¢Ä¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¼¤á¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¡£20ÂåÁ°È¾¤Ç»ä¤Î¤È¤³¤í¤ËÍè¤Æ¡¢60Âå¤Ç¤â¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤ä¤á¤Ê¤¤¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¤º¤Ã¤ÈÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤À¤«¤é¼«Ê¬¤ÎÌ¼¤è¤ê¡¢ÉÕ¤¹ç¤¤¤¬Ä¹¤¤¤Î¡×
¢£¡ÖÀèÀ¸¡¢´ÔÎñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
Îã¤¨¤Ð¡¢¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¥ì¥Ã¥¹¥ó¤Ï»Ï¤Þ¤ë¡£
¡Ö¡ØÀèÀ¸¡¢Ï¿²»¤·¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢Â¾¤ÎÀèÀ¸¤Ï¶Ø»ß¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤±¤ì¤É¡¢»ä¤Ï¡Ø¤É¤¦¤¾¡¢¤¤¤¤¤ï¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÇÈ¾Ç¯¡¢1Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø¤è¤½¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ï¤è¡Ù¤Ã¤ÆÂ¥¤·¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤éÏ¿²»¤Ï¡¢È¿¾Ê¤ÎµÏ¿¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¡¢2Ç¯¡¢3Ç¯¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤â¤¦¼¤á¤Ê¤¤¡£ÅÓÃæ¡¢·ëº§¤·¤Æ½Ð»º¤·¤Æ¡¢8Ç¯°Ê¾å¡¢²Î¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤±¤Ã¤³¤¦¤¤¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤Î¼ê¤¬¤è¤¦¤ä¤¯Î¥¤ì¤¿¤È¡¢¶²¤ë¶²¤ë¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ËÍè¤ë¤ó¤À¤±¤ì¤É¡¢¤¹¤°¤Ë¾ðÇ®¤¬ÁÉ¤ê¡¢¤½¤³¤Ç¤Þ¤¿Ç³¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¤³¤ó¤ÊÎã¤¬¡¢¤´¤Þ¤ó¤È¤¢¤ë¡£
¡ÖÀèÀ¸¡¢»ä¡¢´ÔÎñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤Ã¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Ù¥ë¥«¥ó¥È¤ÎÈ¯À¼¼êË¡¡¢¤³¤ÎÆ»¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö¤½¤¦¤è¡£¼ã¤¤¤È¤¤Ë»ä¡¢Éå¤ë¤Û¤É¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¢¤Ê¤¿¡¢²¿¤â¼õ¤±ÉÕ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡×
¡Ö¤À¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Îº¢¤Ï²Î¤¨¤ê¤ã¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡×
¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡×
¡Ö¤½¤ÎÊ¬¡¢¤³¤ì¤«¤éÈÔ²ó¤·¤Þ¤¹¡ª¡¡º£¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È»×¤Ã¤Æ¡×
5³¬¤Î¥ì¥Ã¥¹¥ó¼¼¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»°Éô¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Ä¤â¡¢¤¹¤´¤¤¤Ê¡¼¡¢¤È¿´¤ÎÃæ¤Ç´¶Ã²¤¹¤ë¡£
¡Ö60ºÐ¤Ç¡¢²Î¤ËÌÜ³Ð¤á¤ë¡£º£¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤¦¤Á¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ï¡¢Ç¯Îð¤è¤ê¤º¤Ã¤È¼ã¤¤¤Ç¤¹¡£ÀÎ¤Ï50ºÐ¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢À¼¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Æ²Î¤¨¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢Àµ¤·¤¤²Î¤¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤º¤Ã¤È²Î¤¨¤ë¤È»ä¤Ï³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£80ºÐ¤Ç¤â¡¢90ºÐ¤Ç¤â¡¢Àµ¤·¤¤È¯À¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤Í¡×
¢£¡Ö°ìÈÖ³Ú¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¡×
°ìÈÖ³Ú¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤Ä¤â»×¤¦¡£
¡Ö¥ì¥Ã¥¹¥ó¼¼¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¡¢²¿¤â»¨Ç°¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£À¸ÅÌ¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬Á´¤Æ¡£ÉèÌÌ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ø¤³¤¦¤·¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¼ª¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¡¢»ä¤ÏÁ´Á³¡¢Èè¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£À¸ÅÌ¤Ï¡¢»ä¤«¤é¤¹¤´¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¸À¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¡ØÀèÀ¸¡¢¤É¤³¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡¢¤½¤Î¥Ð¥¤¥¿¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ï¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¯¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡×
Ë´¤É×¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¤ß¤Ù²»³Ú±¡¡×¤òÀßÎ©¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¡¢40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ÀÎ¤ÏÄ«10»þ¤«¤é¡¢Ìë7»þ¡¢8»þ¤Þ¤Ç¥ì¥Ã¥¹¥ó¼¼¤Ë¤³¤â¤ê¤Ã¤¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¶µ¤¨¤ë¤Î¤Ï½µ¤ÎÈ¾Ê¬¤Û¤É¡£»Ä¤ê¤ÏºâÃÄ¤Ê¤É¡¢Ìò¿¦¤Î»Å»ö¤Ë½¼¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
ÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ï¡¢º£¤Ï¤Ê¤¤¡£¼«¼Ò¥Ó¥ë¤Î´ÉÍý¶ÈÌ³¤Þ¤Ç1¿Í¤Ç¹Ô¤¤¡¢Â¿Ë»¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£´ÉÍý¿Í¤È¤·¤ÆËèÈÕ¡¢¥Æ¥Ê¥ó¥È¤¬¶ÈÌ³¤ò½ªÎ»¤·¤¿¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÅÅµ¤¤ò¾Ã¤·¤Æ¤«¤é¿²¤ë¤Î¤¬Æü²Ý¤Ê¤Î¤À¡£
¢£¡Ö¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò¤¤¤¸¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ÏÂç¾æÉ×¡×
³°»ñ·Ï´ë¶È¤Ë½¢¿¦¤·¤¿Ì¼¡¦ÁÚ±Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢Ë»¤·¤¯³¤³°¤òÈô¤Ó²ó¤ë¿È¤À¡£ÁÚ±Ê¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¡¢¤³¤¦¸À¤ï¤ì¤ë¡£
¡Ö¥Þ¥Þ¡¢¤â¤¦¤¤¤¤ºÐ¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¤Î¡¢´ÉÍý¿Í¤ò¸Û¤Ã¤Æ¤è¡×
»°Éô¤µ¤ó¤ÎÅú¤¨¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âÆ±¤¸¤À¡£
¡Ö´ÉÍý¿Í¤òÃÖ¤¯¤Û¤É¤Î»Å»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÇÀÁµá½ñ¤ò½Ð¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤È¤â¤«¤¯¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò¤¤¤¸¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ÏÂç¾æÉ×¤è¡×
¤½¤ó¤Ê»°Éô¤µ¤ó¤Îº¬Äì¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢°Û¹ñ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ç¿ÈÂÎ¤Ë¹ï¤ó¤À³Î¿®¤À¡£
¡Ö²¿¤Ë¤Ç¤â¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤ÆÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¤¤¤¤¤Î¡£¤Ê¤ó¤È¤«¡¢¤Ê¤ë¤â¤Î¤è¡×
²¿¤â¾þ¤é¤º¡¢¤ª¤ª¤é¤«¤Ë¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¡×¤È¼«Á³ÂÎ¤ÇÀ¸¤¤ëÆü¡¹¡£º£¾¬¤âÀÖ¥ï¥¤¥ó¤È¶¦¤Ë²á¤´¤¹¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Ë¤«¤Ê»þ´Ö¤¬¡¢°¦¸¤¤ÈÊë¤é¤¹¿´ÃÏ¤¤¤¤¶õ´Ö¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
----------
¹õÀî ¾Í»Ò¡Ê¤¯¤í¤«¤ï¡¦¤·¤ç¤¦¤³¡Ë
¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È
Ê¡Åç¸©À¸¤Þ¤ì¡£¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È¡£Åìµþ½÷»ÒÂçÂ´¡£2013Ç¯¡¢¡ØÃÂÀ¸Æü¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤½÷¤Î»Ò µÔÂÔ¡½¡½¤½¤Î¸å¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Ç¡¢Âè11 ²ó³«¹â·ò¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¤³¤Î¤Û¤«¡Ø8050ÌäÂê¡¡Ãæ¹âÇ¯¤Ò¤¤³¤â¤ê¡¢7¤Ä¤Î²ÈÂ²¤ÎºÆÀ¸Êª¸ì¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¸©Î©¡ªºÆ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¹â¹»¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¡¢¤½¤Î¸å¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¿·½ñ¡Ë¡¢¡ØÊì¤ÈÌ¼¡£¤½¤ì¤Ç¤âÀ¸¤¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡Ê¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È ¹õÀî ¾Í»Ò¡Ë