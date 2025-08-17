ドミノ･ピザ「サマーミートフェスティバル」開催/肉づくしで食べ応え抜群のピザ4種発売
宅配ピザチェーン『ドミノ･ピザ』は、肉づくしのピザ4種を集めた「サマーミートフェスティバル」を、8月18日から期間限定で開催する。数量限定、なくなり次第終了。〈肉づくしで食べ応え抜群のピザ4種〉
「サマーミートフェスティバル」では、肉が主役のピザ4種を新発売する。
◆「BBQチェダーベーコン」
特製BBQソースをベースに、100%ビーフパティと燻しベーコンをトッピングした。ブラックペッパーがアクセントになっている。
【トッピング】
モッツァレラチーズ、オニオン、ビーフパティ、燻しベーコン、チェダーチーズソース、ブラックペッパー、BBQソース
【価格(税込)】
デリバリー:Sサイズ2,580円、Mサイズ3,280円、Lサイズ4,180円
お持ち帰り半額:Sサイズ1,290円、Mサイズ1,640円、Lサイズ2,090円
ドミノ･ピザ「BBQチェダーベーコン」
◆「韓国風ナムルビーフ」
ジューシーなビーフパティに濃厚なチェダーチーズソースを組み合わせた。ラー油の風味が香ばしい、5種の食材を使用したナムルの食感も味わえる。
【トッピング】
モッツァレラチーズ、ナムル、ビーフパティ、チェダーチーズソース
【価格(税込)】
デリバリー:Sサイズ3,080円、Mサイズ3,780円、Lサイズ4,680円
お持ち帰り半額:Sサイズ1,540円、Mサイズ1,890円、Lサイズ2,340円
ドミノ･ピザ「韓国風ナムルビーフ」
◆「旨だれプルコギ」
ベースにはあえてトマトソースを使用せず、甘辛テイストのタレが決め手の牛カルビの味わいを引き立てた。仕上げに、特製マヨソースをかけている。
【トッピング】
モッツァレラチーズ、ナムル、牛カルビ、マヨソース
【価格(税込)】
デリバリー:Sサイズ2,580円、Mサイズ3,280円、Lサイズ4,180円
お持ち帰り半額:Sサイズ1,290円、Mサイズ1,640円、Lサイズ2,090円
ドミノ･ピザ「旨だれプルコギ」
◆「MAXビーフバーガー」
直径約40cmのビッグサイズな生地に、コクのあるチェダーチーズソース、スモーキーな燻しベーコン、100%ビーフパティをのせた。XLサイズのみの販売。
【トッピング】
モッツァレラチーズ、ビーフパティ、燻しベーコン、チェダーチーズソース
【価格(税込)】
デリバリー:5,980円
お持ち帰り半額:2,990円
ドミノ･ピザ「MAXビーフバーガー」〈お得なセットや新作デザートも〉
さらに、ボリュームのあるお得なセット2種、新作デザートを用意した。
◆「ミート!ミート!ミート!セット」
【セット内容】
･「サマーミートフェスティバル」のピザ2枚
･チキンサイドメニュー1品(ジューシーからあげ、チキンナゲット、骨付きフライドチキン、ザクチキから選択)
･コカ･コーラ(1.5L)1本
【価格(税込)】
デリバリー:4,399円〜
持ち帰り:3,499円〜
◆「ミート&スイーツセット」
【セット内容】
･「サマーミートフェスティバル」のピザ1枚
･デザート1品(タピオカ エッグタルト、エッグタルト、焼きたてカスタードパイから選択)
･シェイク1品(ハッピーミルク、リッチチョコレート、リアルストロベリーそれぞれホイップあり・なしから選択)
【価格(税込)】
デリバリー:2,999円〜
お持ち帰り:2,199円〜
◆「タピオカ エッグタルト」
デリバリー･持ち帰り:税込450円
ピンク色のタピオカをのせたエッグタルト。エッグタルトの外はサクサク、中はとろっとした食感と、タピオカのぷにぷにとした食感のコントラストがクセになるという。
ドミノ･ピザ「タピオカ エッグタルト」