小倉優子、デカすぎる！実家庭の大きなプールに衝撃 息子も遊び「広い」「めっさ楽しそうやなぁ」
タレントの小倉優子（41）が15日、自身のインスタグラムを更新。家族と一緒に実家へ帰省したことを報告し、庭に設置したプールで遊んだことを伝えた。
【写真】デカすぎる！小倉優子の実家庭にある大きなプール
インスタでは「実家に帰省してきました！ビニールプールを楽しみにしていた次男と三男 夏休みの宿題を頑張っていた長男も、最後は一緒に参戦して大はしゃぎでした笑」と写真を投稿。
庭に設置された大きなプールで遊ぶ写真を投稿しながら、「私が子どもの頃からある太鼓は、息子たちも大好きで、実家にいる間はず〜っと元気な音が響いています笑 ドキドキしながら私の運転で帰省しましたが、長男がナビを一緒に見てくれるようになり、とても助かりました！一泊でしたが、しっかりリフレッシュできました」と振り返った。
これにファンは「実家広い ばーばじーじも喜んだでしょ」「めっさ楽しそうやなぁ ほんまに仲がええ兄弟やね」「ゆうこさん、帰省してご両親も喜ばれただろうし、長男君がナビを誘導するのも、たくましくなりましたね。次男君、三男君、プール楽しんでおりますね。やはり夏の楽しい思い出になれて良かったです」などと反応している。
小倉は、2011年にヘアメイクアーティストの男性と結婚。翌12年6月に長男、16年11月に次男を出産したが、17年3月に離婚。その後、18年12月に再婚し、20年7月に三男を出産した。再婚相手とは、22年7月27日に離婚している。
【写真】デカすぎる！小倉優子の実家庭にある大きなプール
インスタでは「実家に帰省してきました！ビニールプールを楽しみにしていた次男と三男 夏休みの宿題を頑張っていた長男も、最後は一緒に参戦して大はしゃぎでした笑」と写真を投稿。
庭に設置された大きなプールで遊ぶ写真を投稿しながら、「私が子どもの頃からある太鼓は、息子たちも大好きで、実家にいる間はず〜っと元気な音が響いています笑 ドキドキしながら私の運転で帰省しましたが、長男がナビを一緒に見てくれるようになり、とても助かりました！一泊でしたが、しっかりリフレッシュできました」と振り返った。
小倉は、2011年にヘアメイクアーティストの男性と結婚。翌12年6月に長男、16年11月に次男を出産したが、17年3月に離婚。その後、18年12月に再婚し、20年7月に三男を出産した。再婚相手とは、22年7月27日に離婚している。