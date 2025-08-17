Á°ß·Í§ºî»á¡¢82ºÐÂçÊª·ÝÇ½¿Í¤¬¼«Âð¤Ë¡ÖÀ¨¤¤¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ã¡ª¡×¡ÖºÇ¶¯¥³¥ó¥Ó¡×È¿¶ÁÂ³¡¹
°áÎàÄÌÈÎÂç¼êZOZO¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤Ç¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥Ö¡õ¥Ô¡¼¥¹ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤ÎÁ°ß·Í§ºî»á¡Ê49¡Ë¤¬17Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÂçÊª·ÝÇ½¿Í¤¬¼«Âð¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
Á°ß·»á¤Ï¡Ö²È¤Ë²ÃÆ£Ãã¤µ¤ó¤¬Í·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÍøµÙ¤â¤Õ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¤âÂç´î¤Ó¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Â¤Ï°ìÈÖ´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤ÏËÍ¤Ç¤¹¡×¤Èµ½Ò¡£¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È²ÃÆ£Ãã¡Ê82¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎX¤Ë·ÇºÜ¤·¤¿¡¢¸¤¤ÈÇ¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÊú¤¤¤ÆÊÂ¤ó¤Ç»£¤Ã¤¿¡¢Á°ß·»á¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¹¥È¤ò°úÍÑ¤·¤¿¡£²ÃÆ£¤Ï¤½¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ç¡ÖÁ°ß·¤µ¤ó¤Ï¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¿Í»×¤¤¤ÎÍ¥¤·¤¤Êý¡£Ç¤Á¤ã¤ó(¤Õ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó)¤¬²û¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ²Ä°¦¤¤¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Á°ß·»á¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡Ö¤¹¤´¤¤³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¥É¥ê¥ÕÀ¤Âå¤Ê¤Î¤Ç¥«¥È¤Á¤ã¤óÂç¹¥¤¡¡¼ã¡¹¤·¤¤¾Ð´é¤¬·òºß¤Ç²¿¤è¤ê¤Ç¤¹¡×¡ÖºÇ¶¯¥³¥ó¥Ó¡ª¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÎÉ¤¤¼Ì¿¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÀ¨¤¤¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ã¡ª¡×¡Ö¥¹¥Æ¥¤Ê¤ª¼Ì¿¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£