“ソロデビュー1周年”のEXO・チャンヨル、新AL『Upside Down』で見せる成熟した人生観

EXOのチャンヨルが、ソロデビュー1周年を目前に発表する新ソロアルバムに、より成熟した人生観を込めた。

【写真】チャンヨル、"凶相"という噂は本当だった!?

8月25日にリリースされる2ndミニアルバム『Upside Down』は、人生で感じるさまざまな感情を収めており、音楽を通して人生の輝かしい瞬間と暗い瞬間を同時に味わえる内容で、聴く人の共感を呼び起こす作品となっている。

収録曲『High & Dry』は、カントリーとポップロックの影響を受けたスローテンポのポップソングで、アコースティックギターとペダルスティールギターの組み合わせが温かくも切ない雰囲気を醸し出す。歌詞には、虚しさや無気力の中でも本当の自分を取り戻そうとする現代人の姿が描かれている。

また、『123 Dance』は、オールドスクールなドラムと陽気なシンセベースが生み出すビンテージかつ荒々しい質感が特徴のヒップホップ曲で、自分を応援してくれる人たちを思い浮かべながら、常に最善を尽くそうとするポジティブな姿勢をテーマにした歌詞と、チャンヨルのダイナミックなフロウラップが融合している。

なお、8月31日にYES24ライブホールで開催されるソロデビュー1周年記念公演「CHANYEOL [Upside Down : Sound Stage]」は、チケット発売開始後すぐに全席完売となり、彼への熱い関心を証明した。

（記事提供＝OSEN）