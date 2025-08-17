¡Ø¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù´ØÃÒ°ì¤¬Åì±Ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¦´ØËÜ¥«¥ºÌò¤ÇÅÐ¾ì¡Ö²¶¤Î¤³¤Î¼ê¤¬¡Ä¡×¡¡¥¢¡¼¥¤¡¼¤¬Æ¬ÉôÇË²õ¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡Ø¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË Á°9¡§30¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ËÂè26ÏÃ¡ÖÈëÌ©¤ËÌ©Ãå¡ª±óÌîËÊ¤Ï¿·Æþ¼Ò°÷¡×¤¬17Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¥²¥í¥¦¥¸¡¼¥à¤âÂç´î¤Ó¡Ö¸÷¤Ã¤ÆÓ¹¤ë¡¢²«¶â¤Î»Ø¡Ä¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡×
¡¡ËüÇ¯¤Ï¤°¤ì¥¢¥ë¥Ð¥¤¥¿¡¼¤ÎËÊ¡ÊÅßÌî¿´±û¡Ë¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËÀµ¼Ò°÷¤È¤·¤Æ½¢¿¦À®¸ù!?¤·¤«¤â½¢¿¦Àè¤Ï¡¢¤¢¤Î¡ÈÅì±Ç¡É¡ª¥Ó¥·¥Ã¤È¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤¿ËÊ¤Ï¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î´ØËÜ¥«¥º¡Ê´ØÃÒ°ì¡Ë¤«¤é¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯½é»Å»ö¤ò¤¢¤¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ó¤È¤½¤ì¤Ï¡¢¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¤ÎÌ©Ãå¼èºà¤À¤Ã¤¿¡ª¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¤ÎÌÌ¡¹¤¬¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥¤¥À¥ó¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤ÆÂçÁû¤®¤Ë¤Ê¤ê¡Ä!?¤Ï¤¿¤·¤ÆÅì±Ç¤Î¿·Æþ¼Ò°÷¡¦ËÊ¤Ï¡¢¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÈÖÁÈ¤òºî¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤«!?
¡¡¡Øµ¡Æ°ÉðÆ®ÅÁG¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¥É¥â¥ó¡¦¥«¥Ã¥·¥å¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë´Ø¤¬¡Ö²¶¤Î¤³¤Î¼ê¤¬¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¤»¤ê¤Õ¤ò¸À¤¦¤Ê¤É¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¡£¸¶ºî¤ÎÈ¬¼ê»°Ïº¤Î¤è¤¦¤ÊÌ¾Á°¤Î¥¢¡¼¥¤¡¼¤Î¥Ï¥Ã¥Æ¥µ¡¦¥Ö¥í¥¦¤âÅÐ¾ì¤·¡¢ÅöÉô¤ò°®¤ê¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ö¤ä¤á¤Æ¤¯¤ì¡Ä¡£Æ¬Éô¤òÇË²õ¤µ¤ì¤¿¤é¡Ä¡×¤È¡ØG¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¥Í¥¿¤òºÆ¤ÓÆþ¤ì¹þ¤ó¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë»È¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ØÈëÌ©ÀïÂâ¥´¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Î»ØÎØ¤Ç¡¢´ØËÜ¤¬¡ÖÅì±Ç¤ËÊÝ´É¤·¤Æ¤¢¤Ã¤¿»ØÎØ¤À¡ª¤ªÁ°¤¬»È¤¨¡ª¡×¤ÈËÊ¤ËÅÏ¤¹¤Ê¤ÉÇ®¤¤Å¸³«¤â¤¢¤ë¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤ë°ì¸À¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâ¥·¥ê¡¼¥º¤Î¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡¢¡Ø²¦ÍÍÀïÂâ¥¥ó¥°¥ª¡¼¥¸¥ã¡¼¡Ù¤Ç´Ø¤¬À¼¤òÌ³¤á¤¿¥²¥í¥¦¥¸¡¼¥à¤¬ÅÐ¾ì¤·¡Ö¸÷¤Ã¤ÆÓ¹¤ë¡¢²«¶â¤Î»Ø¡Ä¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡×¤È¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
