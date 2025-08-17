Î¹¤ÈÊë¤é¤·¤ÎËÜ²°¥¢¥ó¥À¥ó¥Æ¡ÊÅìµþ¡Ë ËÜ¤òÇä¤ë¾ì¤ò¡¢¤Þ¤º¼«¼Ò¤Î1³¬¤Ë¡£½ÐÈÇ¼Ò¤¬»Ï¤á¤¿ËÁ¸±¤ÎÎ¹
¡¡³ÆÃÏ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Î½ñÅ¹¤òË¬¤Í¤ëÏ¢ºÜ¡ÖËÜ²°¤ÏÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡£º£²ó¤ÏÅìµþ¡¦ÀéÀÐ¤Î¡ÖÎ¹¤ÈÊë¤é¤·¤ÎËÜ²°¥¢¥ó¥À¥ó¥Æ¡×¤Ø¡£½ÐÈÇ¼Ò¤¬¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î1³¬¤Ç»Ï¤á¤¿Å¹¤Ï¡¢Â¾¼Ò¤ÎËÜ¤â´Þ¤áÉý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò¼è¤ê¤½¤í¤¨¤Þ¤¹¡£Å¹¤ò»Ï¤á¤Æ¿·¤¿¤ËÊ¬¤«¤Ã¤¿¡Ö´î¤Ó¡×¤È¤Ï¡£¡ÊÊ¸¡¦¼Ì¿¿¡§ËÑ½çÍü¡Ë
¡¡µîÇ¯¤Îº£º¢¤Ï¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤È¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£Èó¾ï¤ËÆÀÆñ¤¤ÂÎ¸³¤ò¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Î¹¤Î¸åÈ¾¤ÇÂÎÄ´¤¬°¤¯¤Ê¤ê¡¢¡ÖÍèÇ¯¤Þ¤¿Íè¤è¤¦¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¸½ÃÏ¤ÎÍ§¿Í¤«¤é¡ÖË»¤·¤¤¤Î¤Ç¤·¤Ð¤é¤¯Áê¼ê¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¡¢º£Ç¯¤ÏÎ¹¹Ô¤Ç¤¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤¢¤¢¡¢±ó¤¯¤Ø¹Ô¤¤¿¤¤¡£¤Ç¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤³¹¤òÊâ¤¯¤Î¤â¹¥¤¤À¤±¤É¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë³¹¤ÇÃÎ¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤â¡¢Æ±¤¸¤°¤é¤¤¤È¤¤á¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¥Ð¥¹¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Õ¤È¡ÖËÜ¡×¤Î´ÇÈÄ¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¤¨¤Ã¡¢¤³¤ó¤Ê¾ì½ê¤ËËÜ²°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¾ì½ê¤ÏÀéÀÐ¡¢Å¹Ì¾¤Ï¥¢¥ó¥À¥ó¥Æ¤«¡£
¤Ò¤È¤á¤ÇËÜ¤¬¤¢¤ë¤È¤ï¤«¤ë´ÇÈÄ¤¬ÌÜ°õ¡£¼«¼Ò¥Ó¥ë¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¶õ´Ö¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë
¡¡²þ¤á¤Æ¡¢Î¹¤ÈÊë¤é¤·¤ÎËÜ²°¥¢¥ó¥À¥ó¥Æ¡Ê°Ê²¼¥¢¥ó¥À¥ó¥Æ¡Ë¤òË¬¤Í¤ë¤È¡¢Å¹Ä¹¤ÎÁ°ÅÄ¹¯¶©¡Ê¤ä¤¹¤Þ¤µ¡Ë¤µ¤ó¤¬·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£Å¹¤¬¤¢¤ë¾ì½ê¤Ï¡¢¼ÒÆâÊó¤«¤é½ñÀÒ¤Þ¤Ç¼ê³Ý¤±¤ë»º¶ÈÊÔ½¸¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¼«¼Ò¥Ó¥ë¤Ç¡¢¤â¤È¤â¤È¤Ï¥ª¥Õ¥£¥¹¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¤¡£¤½¤¦¡¢¤³¤³¤ÏÆ±¼Ò¤Î½ÐÈÇÉô¤¬±¿±Ä¤¹¤ëËÜ²°¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡2000Ç¯¤Ë»º¶ÈÊÔ½¸¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿Á°ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¸½ºß¤Ï½ÐÈÇÉô¤Ç½ñÀÒÊÔ½¸¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Å¹Ä¹¤À¤±¤É¡¢¸½Ìò¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¥¨¥×¥í¥ó»Ñ¤¬ÈÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡¢Å¹Ä¹¤ÎÁ°ÅÄ¹¯¶©¤µ¤ó¡£
¡ÖÂç³Ø¤Ç¤Ï·úÃÛ¤òÀì¹¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤Ë¤ÏÆ´¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾®³Ø¹»¤«¤é¹â¹»¤Þ¤ÇÌîµåÉô¤À¤Ã¤¿¤·¡¢Ê¸³ØÀÄÇ¯¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡£¶ñÂÎÅª¤Ê¾Íè¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê²ñ¼Ò¤ÎÆþ¼Ò»î¸³¤ò¼õ¤±¤ëÃæ¤Ç¡¢º£¤Î²ñ¼Ò¤È½Ð¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Á°ÅÄ¤µ¤ó¤ÏÈÎÇäÂ¥¿ÊÉô¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¡¢10Ç¯°Ê¾å¡¢½ñÅ¹²ó¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î´Ö¡¢¤Ê¤¸¤ß¤ÎËÜ²°¤¬²¿¸®¤âÊÄÅ¹¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÜ¤òÇä¤ë¾ì½ê¤¬¶¹¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¿Í¡¹¤¬ËÜ¤½¤Î¤â¤Î¤È¿¨¤ì¹ç¤¨¤ë¾ì½ê¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¼ÒÆâ¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê´íµ¡´¶¤¬¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤«¤é¤âÎÉ¤¤½ñÀÒ¤òÀ¤¤ËÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢Æ±»þ¤Ë°ã¤Ã¤¿¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ë¤Ï¡£¤½¤¦¤À¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇËÜ²°¤ä¤í¤¦¡£¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÏÇò»³ÄÌ¤ê¤ÈÉÔÇ¦ÄÌ¤ê¸òº¹ÅÀ¤¹¤°¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ê¡¢1³¬¤ÎÆ»Ï©±è¤¤¤ÏÁ´ÌÌ¥¬¥é¥¹Ä¥¤ê¤À¤Ã¤¿¡£ÄÌ¤ê¤«¤éÃæ¤¬¤è¤¯¸«ÅÏ¤»¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï¡¢¼Â¤ËËÜ²°¸þ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤Ê¤Ë¤è¤ê²ÈÄÂ¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢Çä¤ê¾å¤²¤¬¸·¤·¤¤·î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¾è¤êÀÚ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤ª¤Þ¤±¤ËºÇ´ó¤ê¤ÎÅÔ±Ä»°ÅÄÀþÀéÀÐ±Ø¤Ï±ØÁ°¤ËËÜ²°¤¬¤Ê¤¤¤·¡¢ÎÙ¤ÎÁã³û±Ø¤«¤é¤âÅÌÊâ·÷Æâ¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡¤«¤¯¤·¤ÆÌó1Ç¯¤Î½àÈ÷´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢2024Ç¯¤Î11·î15Æü¤Ë¥¢¥ó¥À¥ó¥Æ¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¡£¡ÖËÜ²°¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤Þ¤º¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤è¤â¤ä¼«Ê¬¤¬Ç¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¤ß¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢Á°ÅÄ¤µ¤ó¤¬½éÂåÅ¹Ä¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£
¡Ö½ñÅ¹°÷·Ð¸³¼Ô¤ò¾·¤³¤¦¤È¤¤¤¦Äó°Æ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²¿¤ò´ð½à¤Ë¤É¤ó¤ÊËÜ²°¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤«¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤Þ¤ºÌÏº÷¤·¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ï³ØÀ¸»þÂå¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤â´Þ¤á¤Æ½ñÅ¹°÷·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤»¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢ÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â³Ú¤·¤ß¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
Æ»¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¥Ð¥¹¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¤¹¤°¤Ë¡ÖËÜ²°¤¬¤¢¤ë¡ª¡×¤È¤ï¤«¤ë³°´Ñ¤ªµÒ¤µ¤ó¤«¤é¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ëÃª¤â
¡¡Ìó30ÄÚ¤Î¹¤µ¤Ë¥ª¡¼¥ë¥¸¥ã¥ó¥ëÂ·¤¨¤ë¤Î¤ÏÌµÍý¤¬¤¢¤ë¡£¤Ê¤é¤Ðº£¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡¢Î¹¤äÊë¤é¤·¤ÎËÜ¤ò¥á¥¤¥ó¤ËÃÖ¤¯¤Î¤¬¼«Á³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤³¤ÇÃª¤ò°á¡¢¿©¡¢½»¡¢Í·¡¢¿ä¤È¥¸¥ã¥ó¥ëÊ¬¤±¤·¡¢¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë±è¤Ã¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤ÎËÜ¤òÊÂ¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Å¹Æâ¤Îºß¸Ë¤ÏÌó1Ëü2000ºý¤¢¤ë¤¬¡¢¼«¼ÒËÜ¤Î³ä¹ç¤Ï5¡ó¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤¤¡£½ÐÈÇ¼Ò¤ËÊ»Àß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëËÜ²°¤ÏPR¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò·ó¤Í¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¼«¼ÒËÜ¤¬¥á¥¤¥ó¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬°µÅÝÅª¤À¤«¤é¡¢¾¯¡¹¶Ã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡ØÀ¤³¦¤ÎËÜ²°¤µ¤ó¤á¤°¤ê¡Ù¤Ê¤É¡¢Å¹Ä¹¼«¤éÊÔ½¸¤·¤¿ËÜ¤â¤·¤Ã¤«¤êÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê¤·¤«¤·Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤¢¤ë¡Ë¡£
¡¡Á°ÅÄ¤µ¤ó¤È¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò´Þ¤á¤Æ¸½ºß¤Ï6¿Í¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¤¤¤ë¤¬¡¢Áª½ñ¤Ï¤ª¤â¤ËÁ°ÅÄ¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥ó¥»¥×¥È¤«¤éÐªÎ¥¤»¤º¡¢¤Ç¤â¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤Ë¤â¤Ê¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¡£¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤òÆÍ¤Êü¤µ¤Ê¤¤ÉÊÂ·¤¨¡×¤ò¡¢¾ï¤Ë¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¡ÖÎ¹¤ÈÊë¤é¤·¤Ë´Ø¤¹¤ëËÜ¤ä»¨»ï¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥ª¡¼¥×¥ó»þ¤Ë¤Ï°·¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¤ä¡¢¥¤¥é¥¹¥È¤Îµ»Ë¡½ñ¤Ê¤É¤âÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡Ø¤³¤ì¤Þ¤ÇÂç·¿½ñÅ¹¤¬¤¢¤ëÃÓÂÞ¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤ËËÜ²°¤¬¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö½é¤Ï´î¤Ó¤ÎÀ¼¤òÄº¤±¤ë¤³¤È¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÃÏ¸µ¤ËËÜ²°¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤«¤È¡¢²þ¤á¤Æµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
Ãæ±û¤ÎÊ¿Âæ¤ò¶´¤ó¤Ç¡¢Çò¤ÈÌÚÌÜ¤ÎÃª¤¬¤ª½Ð·Þ¤¨¡£¥¡¼¥ï¡¼¥É¤«¤é½Ä²£Ìµ¿Ô¤Ë¹¤¬¤ëÁª½ñ
¡¡Æþ¸ý¤«¤éÅ¹Æâ¤ò¸«ÅÏ¤¹¤È¡¢º¸Â¦¤Î¡Ö¿©¡×¤ä¡Ö½»¡×¤Ê¤É¤ÏÇò¤¤Ãª¡¢±¦Â¦¤Î¡ÖÎ¹¡×¤ÏÌÚÌÜ¤ò³è¤«¤·¤¿Ãª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ë»¨»ï¤ä¿·´©¤Ê¤É¤¬¥á¥¤¥ó¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÊ¿Âæ¤È²ÄÆ°¼°¤ÎÃª¤Ï¡¢¤½¤ÎÎ¾Êý¤¬¥ß¥Ã¥¯¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ëÆâÁõ¤Ï¡¢·úÃÛ³Ø²Ê½Ð¿È¤ÎÁ°ÅÄ¤µ¤ó¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¡Ö¤¤¤¨¤¤¤¨¡£²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¶õ´Ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÅÁ¤¨¤Æ¡¢Àß·×²ñ¼Ò¤µ¤ó¤ËÄó°Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Î©¤Á¾å¤²»þ¤Ë¤Ï¥«¥Õ¥§¤ä»¨²ß¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òºî¤í¤¦¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤â¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ËÜ°Ê³°¤Î¤â¤Î¤ò°·¤¦¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âËÜ¤ÎÇä¾åÈæÎ¨¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤«¤é¡¢¤Þ¤º¤ÏËÜ¤À¤±¤ò°·¤¦¤³¤È¤Ë·è¤á¤¿¡£¤·¤«¤·Â¾Å¹¤Ë¤Ê¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Ïºî¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¡£¸¶¹ÆÍÑ»æ¤Î¥Þ¥¹ÌÜ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥í¥´¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤ä¥Ý¡¼¥Á¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤ÖÃæ¡¢¥Ö¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤¬ÌÜ¤ËÉÕ¤¤¤¿¡£¥«¥Ð¥ó¤ËËÜ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢Â¾¤Î²ÙÊª¤È»¤¤ì¤Æ¤¤¤Ä¤·¤«¥Ú¡¼¥¸¤äÉ½»æ¤¬ÀÞ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÈá¤·¤ß¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¤Î¡¢ËÜ¤¢¤ë¤¢¤ë¥°¥Ã¥º¤òÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡¢»×¤ï¤ººâÉÛ¤Ë¼ê¤¬¿¤Ó¤ë¡£
Ê¸»ú¤ò½ñ¤¯Ã¯¤â¤¬¿¨¤ì¹ç¤Ã¤¿µ²±¤ò»ý¤Ä¡¢¸¶¹ÆÍÑ»æ¤Î¥Þ¥¹ÌÜ¤ò×Ç×Ê¤µ¤»¤ë¥í¥´¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¡¡¤ª¤Ã¤È¡¢¤½¤ÎÁ°¤ËÃª¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤³¤¦¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤ÐÃÏ°è¤Ë´Ø¤¹¤ëËÜ¤Ï¸©ÊÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤±¤ì¤É¡¢Î¹¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¤Ë»í½¸¤ä¾®Àâ¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¤È¡¢·ë¹½¥Õ¥ê¡¼¥À¥à¤Ê´¶¤¸¤À¡£²¿¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤¸¤Ã¤¯¤êÃ¼¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£³Î¤«¤Ë¡ÖÎ¹¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«Ê¬¤¬Î¹¤¹¤ë¤³¤È¤«¤éÃ¯¤«¤ÎÎ¹¤òÃÎ¤ë¤³¤È¡¢¤Ï¤Æ¤Þ¤¿Î¹¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÁÏºî¤Þ¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î¹¤¬¤ê¤Ï¡¢¼Â¤ËÂ¿ÍÍ¤À¡£ÎÙ¤Ë¤Ï°ìÂÎ¤É¤ó¤ÊËÜ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£Ä¯¤á¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢µ¤ÉÕ¤±¤ÐÅ¹Æâ¤ò¤°¤ë¤ê¤È°ì¼þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£±ü¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¥ì¥¸²£¤Ë¤¢¤ë¡ÖÍ·¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Ï¡¢³¨ËÜ¤¬¥º¥é¥ê¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇË¬¤Í¤¿½ñÅ¹¤Ï¡¢Æþ¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Î¾ì½ê¤Ë³¨ËÜ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿µ²±¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤±¤É¡Ä¡Ä¡£
¡Ö³¨ËÜ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òÅ¹Æâ±ü¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª»Ò¤µ¤óÏ¢¤ì¤Ç¤â°Â¿´¤·¤ÆËÜ¤òÁª¤Ù¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡×
¡¡¤¢¤¢¤Ã¡¢¤Ê¤ë¤Û¤É¡ª¡¡³Î¤«¤ËÅ¹¤ÎÁ°¤Ï¡¢ÊâÆ»¤Ï³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥Ð¥¹ÄÌ¤ê¤Ç¸òº¹ÅÀ¤â¤Û¤É¶á¤¤¡£¥Ñ¥Ã¤È³°¤ËÈô¤Ó½Ð¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¼«Ê¬¤ÎËÜ¤òÁª¤Ö¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤Ç¤âÆþ¸ý¤Ï1¤«½ê¤Î¤ß¤À¤«¤é¡¢Å¹±ü¤Î»Ò¤É¤â¤¬ÄÌ¤ê¤Ë½Ð¤è¤¦¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤«¤ÏÉ¬¤ºµ¤ÉÕ¤¯¤Ï¤º¡£Ã¯¤â¤¬¥¢¥ó¥À¥ó¥Æ¡Ê¡ÖÊâ¤¯¤è¤¦¤ÊÂ®¤µ¤Ç¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë²»³ÚÍÑ¸ì¡Ë¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇËÜ¤¬Áª¤Ù¤ë¤è¤¦¡¢¹Í¤¨È´¤¤¤¿Ãª¤ÎÇÛÃÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
Î¹¤Ë¼ñÌ£¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿¾ì½ê¤Ë¤Ï¡¢»í½¸¤äÊ¸¾Ï¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëËÜ¤¬¡£¡ÖÃÎ¤ÎÎ¹¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡©
¡¡¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤Æ¤«¤é¤ÎÆü¡¹¤Ï¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ëÁ°ÅÄ¤µ¤ó¤À¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Ä¹¤¯Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¡¢¼«¿È¤¬Å¹Ä¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¤½¤¦¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÜ²°¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤òÈá¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÈÇ¸µ¤Î¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¡¢ËÜ²°¤ò¤¹¤°¤ËÄü¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¤â¤Ã¤ÈÈá¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡±Ø¥Á¥«¤Î¼«¼ÒÊª·ï¤Ç²ÈÄÂ¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¡¢ÁÒ¸Ë¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¸Ä¿Í½ñÅ¹¤«¤é¤·¤Æ¤ß¤¿¤éÌ´¤Î¤è¤¦¤ÊÏÃ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ö¤À¤«¤é¤³¤½Â³¤±¤ë¼Ò²ñÅªÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤Þ¤Ç¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤É¤¦¤«´èÄ¥¤Ã¤ÆÆ§¤óÄ¥¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡£¤È¤³¤í¤ÇÁ°ÅÄ¤µ¤ó¡¢ÇØ¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª
¡Ö¿ÈÄ¹¤¬186Ñ¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¾å¤ÎÃª¤Ë¤¢¤ëËÜ¤ò¼è¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÌò¤ËÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¤º¤Ã¤È186Ñ¤Ç¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤³¤Î´ÖÂ¬¤Ã¤¿¤é187Ñ¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¸Ä¿Í¤ÎÅØÎÏ¤Ç¤Ï¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤Âç¿Í¤Î¿ÈÄ¹¤À¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤·¤«¿¤Ó¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ï¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤ËÜ²°¤ò¼è¤ê´¬¤¯¾õ¶·¤â¡¢¸«Â³¤±¤Æ¤¤¤±¤Ð¤¤¤º¤ìÊÑ¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Á°ÅÄ¤µ¤ó¤â»ä¤â¡¢ËÜ¤Ë´Ø¤ï¤ë¼Ô¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ¤½¤Î¹Ô¤¯Àè¤ò¸«Â³¤±¤Æ¤¤¤¯µ¤ÎÏ¤È³Ð¸ç¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¡£¤Ç¤âº£Æü¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤È¤¤¤Æ¡¢¼¡¤ÎÎ¹¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤ËÜ¤òÃµ¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤è¤¦¡£
¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤â¶½Ì£¿¼¤¤¡¢ËÜ²°¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëËÜ¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÁ°ÅÄ¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¤·¤¿¤â¤Î¤â¡£Á°ÅÄ¤µ¤ó¤¬Áª¤Ö¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êÊâ¤¯¤è¤¦¤Ë¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤ê¤¿¤¤3ºý
¡ü¡Ø¡ã¿©¤ÙÊý¡ä¤ÎÊ¸²½»Ë¡Ù¼£ÉôÀéÇÈ¡Ê¶µ°éÉ¾ÏÀ¼Ò¡Ë
¡¡¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎµÜÄî¤Î¿©»öºîË¡¤¬º£¤Î»ä¤¿¤Á¤Î¡È¿©¤ÙÊý¡É¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤ò¤¢¤¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¾Ò²ð¤·¤¿°ìºý¡£¥¹¥×¡¼¥ó¤ä¥Ê¥¤¥Õ¤¬¤¤¤Äº¢¤«¤é»È¤ï¤ì¤Ï¤¸¤á¤¿¤Î¤«¡¢Åö»þ¤ÎÎÁÍý½ñ¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤É¡¢Æ»¶ñ¤äÎÁÍý½ñ¤ÎÊÑÁ«¤â³Ø¤Ù¤ÆÌÌÇò¤¤¡£
¡ü¡ØµÊÃãÅ¹¤Î¿å¡Ùqp¡Êº¸±¦¼Ò¡Ë
¡¡µÊÃãÅ¹¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¿å¤Î¼Ì¿¿¤¬¤Ò¤¿¤¹¤é¼ý¤á¤é¤ì¤¿¥Õ¥©¥È¥¨¥Ã¥»¥¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤¿¤À¤Î¥°¥é¥¹¤ËÆþ¤Ã¤¿¿å¤ÈÉî¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£°ìËç°ìËç¤æ¤Ã¤¯¤ê¼Ì¿¿¤òÄ¯¤á¤ë¤È¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤Ë¤½¤³¤«¤éÊª¸ì¤¬¤É¤ó¤É¤óÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¡£µÊÃãÅ¹¤Î¿å¤Î±ü¿¼¤µ¤ò¤¼¤ÒÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡ü¡Ø¤ê¤ç¤³¤¦¡ÙËãÀ¸ÃÎ»Ò¡ÊÊ¡²»´Û½ñÅ¹¡Ë
¡¡¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤ÈÂ¹¤¬°ìÇñÆóÆü¤ÎÎ¹¹Ô¤Ë¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤ò¤Þ¤È¤á¤¿³¨ËÜ¡£Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯Á°¤Î¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤¿µ¤»ý¤Á¡¢¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤Î¥É¥¥É¥´¶¡¢Î¹¤Î½ª¤ï¤ê¤Î¼ä¤·¤µ¤Ê¤É¡¢°ìºý¤ÇÎ¹¤·¤¿µ¤Ê¬¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡£¿¿¾å¤«¤éÐíâ×¤ÇÉÁ¤¤¤¿ÆÈÆÃ¤Ê¹½¿Þ¤Î³¨¤â³Ú¤·¤¤¡£