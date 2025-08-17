【DXアメイジングミゴチゾウ＆おしゃべりポッピングミゴチゾウ（ピーチ味）セット】 12月 発送予定 価格：4,620円

バンダイは、なりきり玩具「DXアメイジングミゴチゾウ＆おしゃべりポッピングミゴチゾウ（ピーチ味）セット」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて8月17日より予約受付を開始した。発送は12月を予定し、価格は4,620円。

本商品は特撮テレビドラマ「仮面ライダーガヴ」第48話「燃えろアメイジングミ」にて登場したゴチゾウ「アメイジングミゴチゾウ」をなりきり玩具で再現したもの。別売りの「DX変身ベルトガヴ」と連動が可能で、ベルトにセットすることで、ボッカを撃破した印象的なフォーム「仮面ライダーガヴ アメイジングミフォーム」の変身音が発動。

変身後ハンドルを回しベルトのボタンを押すことで、必殺技も発動可能。変身時・必殺技発動時には、ベルトの音声に合わせてアメイジングミゴチゾウからも音声が鳴る。

そして、アメイジングミゴチゾウにはゴチゾウボイスと主人公・ショウマ（演：知念英和氏）のキャラクターボイスをそれぞれ収録され、背面のスイッチを押すことで発動する。さらにゴチゾウ自動おしゃべりモードも搭載し、ランダムで5音、ゴチゾウボイスが発動。また劇中で印象的なBGMも収録しており、変身等のアクションに合わせて鳴らすことができる。

また、映画「仮面ライダーガヴ お菓子の家の侵略者」に登場したポッピングミゴチゾウ（ピーチ味）も「おしゃべりゴチゾウ」シリーズに登場。ゴチゾウボイスと幸果のキャラクターボイスを収録。こちらも背面ボタンで発動可能。また別売りの「DX変身ベルトガヴ」にも対応。

(C)2024 石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映