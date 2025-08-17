Êì¤µ¤ó¤ÎÌÌÅÝ¤Ï²¶¤¬¸«¤ë¡ª¡Ò°ä»º2,000Ëü±ß¡Ó¤òÆÈÀê¤·¤¿Ä¹ÃË¤Î¡Ö5Ç¯¸å¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¡×¡£ÊÑ¤ï¤ê²Ì¤Æ¤¿Êì¤Î»Ñ¤Ë52ºÐËå¤¬Àä¶ç
¿Æ¤Î²ð¸î¤È°ä»ºÁêÂ³¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈò¤±¤Æ¤ÏÄÌ¤ì¤Ê¤¤¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤ÊÌäÂê¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î´Ö¤Ç°Õ¸«¤¬´°àú¤Ë°ìÃ×¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÄÁ¤·¤¯¡¢¤Þ¤¿°ìÃ×¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢»þ¤ÎÎ®¤ì¤È¤È¤â¤Ë¾õ¶·¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤â¤Î¡£ºâ»º¤ò¤á¤°¤ë°Â°×¤Ê¹ç°Õ¤¬²ÈÂ²Êø²õ¤Î°ú¤¶â¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Ë´Éã¤Î°ä»º¡Ä¡ÖÊì¤ÎÌÌÅÝ¤Ï²¶¤¬¡Ä¡×¤ÈÄ¹ÃË
ÅÔ¿´¤«¤éÅÅ¼Ö¤Ç1»þ´Ö¤Û¤É¤Î¹Ù³°¤Ë¼Â²È¤ò»ý¤ÄÆâÆ£²ÃÆà»Ò¤µ¤ó¡Ê52ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¡£
¡Ö¤ï¤¿¤·¤¬¾®³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿¤³¤í¤Ï¡¢¤³¤ÎÊÕ¤ê¤Ë²È¤Ê¤ó¤ÆÁ´Á³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Áë¤«¤é¸«¤¨¤ë¤Î¤Ï°ìÌÌ¤Î¸¶¤Ã¤Ñ¤Ç¡×
²û¤«¤·¤à¤è¤¦¤Ë¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÉ÷·Ê¤ò¸ì¤ê»Ï¤á¤¿²ÃÆà»Ò¤µ¤ó¡£²ÃÆà»Ò¤µ¤ó¤ÎÉã¡ÊµýÇ¯70Âå¡Ë¤¬¤³¤ÎÄíÉÕ¤°ì¸Í·ú¤Æ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢²ÃÆà»Ò¤µ¤ó¤¬¾®³ØÀ¸¤Î¤³¤í¡£·»¤Î½¨°ì¤µ¤ó¡Ê55ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¡¢¼¡ÃË¤È¤È¤â¤ËÂç´î¤Ó¤·¤¿µ²±¤Ï¡¢º£¤âÁ¯ÌÀ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£3·»Ëå¤ÏÂç³Ø¿Ê³Ø¤òµ¡¤Ë¼Â²È¤òÎ¥¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²ÈÄí¤òÃÛ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÉã¤ÏËèÆü2»þ´Ö¤«¤±¤ÆÄÌ¶Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á»Ò¤É¤â¤Ï¡Ø¤È¤Æ¤â¿¿»÷¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¡¢Ã¯¤â¼Â²È¤ËÌá¤ë¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢20Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¼Â²È¤ØÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢Ä¹ÃË¤Î½¨°ì¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Î¥º§¤¬À®Î©¤·¡¢ºÊ»Ò¤Ë²È¤ò¾ù¤ë·Á¤Ç¼Â²È¤Ø¿È¤ò´ó¤»¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£Êì¤Î²Ö»Ò¤µ¤ó¡Ê80ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¤Ï¡ÖÄ¹°ú¤«¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÂ©»Ò¤ÈÊë¤é¤»¤ë¤³¤È¤òÁÇÄ¾¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÊ¿²º¤ÏÄ¹¤¯¤ÏÂ³¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£½¨°ì¤µ¤ó¤¬Ìá¤Ã¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢°ì²È¤ÎÂç¹õÃì¤Ç¤¢¤ëÉã¤¬¡¢ÆÍÁ³¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¸µ¡¹¿´Â¡¤¬¼å¤«¤Ã¤¿Éã¤Ï¡¢²Æ¤Î½ë¤µ¤ËÂÑ¤¨¤¤ì¤º¡¢¥Ù¥é¥ó¥À¤ÇÀÅ¤«¤ËÂ©¤ò°ú¤¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¡¢¤¢¤Ã¤±¤Ê¤¤ºÇ´ü¤Ç¤·¤¿¡×
Èá¤·¤ß¤ËÊë¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢Ë¡»ö¤¬¤Ò¤ÈÄÌ¤ê½ª¤ï¤ë¤È¡¢²ÈÂ²¤Ï°ä»º¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¡£°ä»º¤Ï¡¢¸½ºß½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¼«Âð¤ÈÍÂÃù¶âÌó2,000Ëü±ß¡£¤½¤ì¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢Êì¤Î²Ö»Ò¤µ¤ó¤ò¼õ¼è¿Í¤È¤¹¤ëÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÊÝ¸±¶â¤â¤¢¤ë¤«¤é¡¢°ä»º¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÇÊ¬¤±¤Æ¤¤¤¤¤ï¤è¡×¤È²Ö»Ò¤µ¤ó¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¡Öº£¸å¡¢Êì¤µ¤ó¤ÎÌÌÅÝ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆËÍ¤¬¸«¤ë¡£¤½¤ÎÊ¬¡¢Â¿¤á¤Ë°ä»º¤òÊ¬¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È½¨°ì¤µ¤ó¡£¤³¤ÎÄó°Æ¤Ë¡¢²ÃÆà»Ò¤µ¤ó¤È¼¡ÃË¤Ï°Û¤ò¾§¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö°ä»ºÁè¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤¦¤Á¤Î²ÈÂ²¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯Ìµ±ï¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢»ä¤¿¤ÁÉ×ÉØ¤ÏÆÃ¤ËÀ¸³è¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤·¡¢²¿¤è¤ê¡¢Ä¹ÃË¤Ç¤¢¤ë·»¤¬¡ØÊì¤ÎÌÌÅÝ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ê¤é¡¢¤È·»¤ÎÄó°Æ¤òÆó¤ÄÊÖ»ö¤Ç²÷Âú¤·¤Þ¤·¤¿¡£Éã¤Î°ä»º¤Ï¤¹¤Ù¤Æ·»¤¬ÁêÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤µ¤«¡¢¤¢¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Î´Ö°ã¤¤¤Î»Ï¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤ÏÌ´¤Ë¤â»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
µ×¤·¤Ö¤ê¤Îµ¢¾Ê¡¢¤½¤³¤ËÊì¤Î»Ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿
¤½¤Î¸å¡¢²ÃÆà»Ò¤µ¤ó¤ÏÉ×¤Î»Å»ö¤ÎÅÔ¹ç¤ÇÃÏÊý¤Ø°ú¤Ã±Û¤·¡¢¼¡ÃË¤â¸µ¡¹ÃÏÊý¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¿¤á¡¢·»Ëå¤¬´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤Î¤ÏÇ¯¤Ë°ìÅÙ¡¢Àµ·î¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°ÛÊÑ¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Éã¤Î»à¤«¤é5Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿¤³¤í¡£¿ôÇ¯Á°¤«¤éÇ§ÃÎ¾É¤Î¾É¾õ¤¬½Ð»Ï¤á¤Æ¤¤¤¿Êì¡¦²Ö»Ò¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤¬¡¢²ÃÆà»Ò¤µ¤ó¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼Â²È¤ËÅÅÏÃ¤ò¤·¤Æ¤â¡¢Êì¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Ä¤â·»¤Ð¤«¤ê¡£ºÇ½é¤Ï¡ØÊì¤µ¤ó¤Ïº£¡¢¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿ÅÙ¤«¤±¤Æ¤âÊì¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¼¡Âè¤Ë¶»Áû¤®¤¬¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤¿¤Þ¤é¤º¡¢²ÃÆà»Ò¤µ¤ó¤Ïµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¼Â²È¤Øµ¢¾Ê¡£¤·¤«¤·¡¢¸¼´Ø¤Î¥É¥¢¤ò³«¤±¤Æ¤â¡¢Êì¤¬¡Ö¤ª¤«¤¨¤ê¡×¤È·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£²È¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ï·»¤Î½¨°ì¤µ¤ó¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£
Êì¤Î¹ÔÊý¤òÌä¤¤µÍ¤á¤ë²ÃÆà»Ò¤µ¤ó¤Ë¡¢½¨°ì¤µ¤ó¤Ï°¤Ó¤ì¤â¤»¤º¡ÖÇ§ÃÎ¾É¤¬¤Ò¤É¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡¢»ÜÀß¤ËÆþ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¡¢Äï¤ä²ÃÆà»Ò¤µ¤ó¤Ë°ì¸À¤ÎÁêÃÌ¤â¤Ê¤¯¡¢Êì¤ò»ÜÀß¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¹²¤Æ¤Æ¶µ¤¨¤é¤ì¤¿»ÜÀß¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿²ÃÆà»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤³¤Ç¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¸÷·Ê¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÊÑ¤ï¤ê²Ì¤Æ¤¿¡¢¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Êì¤Ï¸«¤ë¤«¤é¤Ë¤ä¤»ºÙ¤ê¡¢È©¤Ï¥«¥µ¥«¥µ¤Ë¹Ó¤ì¡¢´é¿§¤âÅÚ¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£ÌÀ¤é¤«¤Ë·ò¹¯¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¡¢¤¿¤ÀÊòÁ³¤È°Ø»Ò¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
·ã¤·¤¤ÅÜ¤ê¤¬¡¢²ÃÆà»Ò¤µ¤ó¤ÎÁ´¿È¤ò¶î¤±¤á¤°¤ê¡¢¼Â²È¤ËÌá¤ë¤È½¨°ì¤µ¤ó¤òÌä¤¤µÍ¤á¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö·»¤Ï¡ØÇ§ÃÎ¾É¤¬¿Ê¤ó¤Ç¡¢ËÍ¤Î¤³¤È¤âÃ¯¤À¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¢¤´ÈÓ¤â¿©¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤·¡Ù¤È¸À¤¤Ìõ¤Ð¤«¤ê¡£¡Ø²¶¤ËÇ¤¤»¤Æ¤ª¤±¡Ù¤È°ÒÀª¤Î¤¤¤¤¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢Éã¤Î°ä»º¤òÂ¿¤¯¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡ÄËÜÅö¤Ë¾ð¤±¤Ê¤¤¡×
²ÃÆà»Ò¤µ¤ó¤ÎÅÜ¤ê¤òÁ°¤Ë¡¢¤¦¤Ê¤À¤ì¤ë½¨°ì¤µ¤ó¡£¤µ¤é¤Ë¾×·â¤Î»ö¼Â¤ò¸ý¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¡Ä¡Ä¤â¤¦¤Ê¤¤¤ó¤À¡×
¡Ö¤Ï¤¡¡©¡×
¡ÖÉã¤µ¤ó¤Î°ä»º¤Ï¤â¤¦¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ë¡¢¤³¤Î²È¤âÇä¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡×
½¨°ì¤µ¤ó¤Ë¤ÏÂ¿³Û¤Î¼Ú¶â¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Éã¤«¤éÁêÂ³¤·¤¿°ä»º2,000Ëü±ß¤È¼«Âð¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤½¤ÎÊÖºÑ¤ÈÃ´ÊÝ¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Î¤À¤é¤·¤Ê¤µ¤Ë¡¢ÅÜ¤ê¤òÄÌ¤ê±Û¤·¤ÆÊò¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â·»¤Î¤³¤È¤Ê¤É¹½¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤º¤ÏÊì¤Î¥±¥¢¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤³¤È¤¬ºÇÍ¥Àè¤Ç¤¹¡£¤¢¤Î»þ¡¢°Â°×¤Ë·»¤ò¿®¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¼«Ê¬¤ò¿´¤ÎÄì¤«¤é²ù¤ä¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
Áý¤¨Â³¤±¤ëÇ§ÃÎ¾É´µ¼Ô¡Ä²ð¸î¤ÈÁêÂ³ÂÐºö¤Ï¥»¥Ã¥È¤Ç
ÆâÆ£²È¤ÎÂçÁûÆ°¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ö°ä»ºÊ¬³ä¸å¤ÎÌóÂ«¤¬¼é¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤È¡¢¡ÖÇ§ÃÎ¾É¤ò´µ¤¦¿Æ¤Î²ð¸î¤Èºâ»º´ÉÍý¡×¡£
½¨°ì¤µ¤ó¤Ï¡¢Éã¤Î°ä»º¤òÂ¿¤¯¼õ¤±¼è¤ëÂå¤ï¤ê¤ËÊì¤Î²ð¸î¤ò¤¹¤ë¤ÈÌóÂ«¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸ýÌóÂ«¤À¤±¤Ç¤ÏË¡Åª¤Ê¹´Â«ÎÏ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ìÅÙÀ®Î©¤·¤¿°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ¤ò¤ä¤êÄ¾¤¹¤Ë¤Ï¡¢ÁêÂ³¿ÍÁ´°÷¤ÎÆ±°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆâÆ£²È¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë°ä»º¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¶¨µÄ¤Î¤ä¤êÄ¾¤·¼«ÂÎ¤¬Ìµ°ÕÌ£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ç§ÃÎ¾É¤ò´µ¤¦¿Æ¤Î²ð¸îÌäÂê¤â¿¼¹ï¤Ç¤¹¡£Æâ³ÕÉÜ¡ØÎáÏÂ6Ç¯ÈÇ¹âÎð¼Ò²ñÇò½ñ¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢65ºÐ°Ê¾å¤ÎÇ§ÃÎ¾É¹âÎð¼Ô¿ô¤Ï2022Ç¯»þÅÀ¤ÇÌó443Ëü¿Í¤È¿ä·×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹âÎð¼Ô¤ÎÌó8¿Í¤Ë1¿Í¤¬Ç§ÃÎ¾É¤ò´µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2040Ç¯¤Ë¤ÏÌó584Ëü¿Í¤ËÁý²Ã¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹âÎð²½¤¬¿Ê¤àÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÌäÂê¤Ç¤¹¡£
Ç§ÃÎ¾É¤òÈ¯¾É¤¹¤ë¤È¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤è¤ëË¡Åª¤Ê¼êÂ³¤¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢°ä¸À½ñ¤ÎºîÀ®¤äÉÔÆ°»º¤ÎÇäÇã¡¢ÍÂÃù¶â¤Î°ú¤½Ð¤·¤Ê¤É¤â¡¢ËÜ¿Í¤Î°Õ»×Ç½ÎÏ¤¬ÉÔ½½Ê¬¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¸øÀµ¾Ú½ñ°ä¸À¤ÎºîÀ®¡×¤ä¡ÖÇ¤°Õ¸å¸«À©ÅÙ¤ÎÍøÍÑ¡×¡¢¡Ö²ÈÂ²¿®Â÷¤Î³èÍÑ¡×¤Ê¤É¡¢»öÁ°¤ÎÇ§ÃÎ¾ÉÂÐºö¤ÈÁêÂ³ÂÐºö¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
ÁêÂ³¥È¥é¥Ö¥ë¤Î²ê¤Ï¡¢¿Æ¤¬¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤«¤éÂ¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆâÆ£²È¤Î¤è¤¦¤Ë¸ýÌóÂ«¤À¤±¤Ç¤Ï²¿¤Î¸úÎÏ¤â»ý¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
