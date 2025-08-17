自らの老後資金を犠牲にしてまで教育投資をしてきた子どもが社会人になり、ひと安心していた矢先、「本当にやりたいことを見つけた」「もう一度大学受験をしたい」という、まさかの告白が。教育資金は、必ずしも親にとって“報われる投資”とはならないことも……。本記事では、子どもに対する親の役割・支援のあり方について、FPの三原由紀氏が解説します。

教育費にすべてを注ぎ込んだ50代夫婦、息子の就職に安堵していたが…

東京都在住の斎藤さん夫妻（仮名、夫58歳・妻55歳）は、製造業の会社員とパート主婦。ひとり息子の翔太さん（仮名・27歳）の教育に力を注いできました。

世帯年収は約850万円。決して裕福ではありませんが、大学・大学院までの教育資金として約2,000万円をかけました。夫婦の旅行や趣味は後回しにし、老後資金の蓄えも思うように進まない状況でした。

その甲斐あって、翔太さんは有名私立大学の大学院（修士課程）を修了後、日系大手のコンサルティング会社へ就職。年収は新卒でも約450万円と安定した待遇で、周囲からも「優秀なご子息」と評され、斎藤さん夫妻にとって自慢の息子でした。

「やっと教育投資が報われた」

「これで安心して老後の準備ができる」

妻は、そう思ってやっと肩の荷が下りた気がしていました。しかし、その安堵感は長く続きませんでした。社会人3年目のある日、翔太さんは突然実家を訪れ、こう切り出したのです。

「会社を辞めて、医学部を受けたい」

立派な志ではあるものの、斎藤さん夫妻は言葉を失いました。妻は一瞬、聞き間違いかと思ったそうです。脳裏に浮かんだのは、幼い頃からの息子の姿、大学・大学院までにかけた教育費、そして老後資金の残高。医学部といえば私立なら6年間で2,000万円〜4,500万円ほど、国公立でも350万円〜400万円は必要です。

「お金はどうするんだ？」と問いかけると、息子はこう答えました。

「この3年間で予備校資金として300万円は貯めました。節約のため実家に戻らせてください。それ以上は迷惑をかけません」

斎藤さんは複雑な心境を明かします。

「息子の覚悟は本物だと感じました。でも正直、『またお金がかかるのか』という不安もありました。私たちの老後資金はやっと1,000万円程度。これ以上の援助はできないと伝えつつも、実家での生活は受け入れることにしました」

「教育は将来の投資」というけれど…“報われる”とは限らない現実

子どもの教育資金は、「将来のための最良の投資」--多くの親がそう考えることでしょう。

文部科学省の調査によると、私立大学（文系）4年間の平均費用は約410万円、理系なら約542万円。大学院進学や留学を含めれば1,000万円を超えることも珍しくありません。これに私立中高や塾代を加えると、斎藤さんのように2,000万円をかけるケースも、決して特殊ではないのです。

しかし現実には、今回のように就職後すぐの離職やキャリア転換が起きることがあります。厚生労働省の調査 では、新規大学卒就職者の約34.9％が就職後3年以内に離職。そのなかには、斎藤さんの息子のように「本当にやりたいことを見つけた」というケースも含まれています。

つまり、教育への投資は必ずしも親の思い描いたリターンを生むとは限りません。むしろ再進学や生活支援の負担が再びのしかかることもあるのです。

妻はこう振り返ります。

「息子が順調に働いてくれると信じて教育費をかけました。まさかこんな展開になるとは……気持ちの整理がつきませんでした」

現代は働き方やキャリアの選択肢が多様化し、やり直しが可能な時代です。一方で、親世代の経済的・心理的負担は確実に大きくなっています。

親の役割は「背中を押すこと」か「線を引くこと」か？

ファイナンシャルプランナーの視点では、教育資金は老後資金を圧迫しない範囲で行うことが大原則です。

斎藤さんのケースで考えると、このまま65歳になるまで働き続けた場合、公的年金の受給見込額は夫婦で月25万円ほど。老後資金1,000万円をなんとか貯めてきましたが、決して十分と言えません。築40年になる自宅の大規模修繕が目下の悩みの種です。

「ここまでなら援助できるが、それ以上は本人負担」という線引きを事前に話し合うことが、親子双方のためになります。医学部再受験のような高額な学費が必要な場合、以下のような制度も検討できます。

知っておきたい、返済免除条件付きの支援制度

制度はたくさんありますが、代表的なものは以下の通りです。制度の存在を知っているかどうかで、資金計画は大きく変わります。なお、合格後に学費が準備できず辞退となるケースもあるため、事前の情報収集が重要です。

・都道府県の医師修学資金制度

・地域枠（大学と自治体連携の特別入試枠）

・矯正医官修学生制度（法務省）

・民間・公益法人の医療系奨学金制度

翔太さんは現在、会社を退職し予備校に通いながら週20時間の家庭教師アルバイトを続けています。実家に戻り生活費を抑えつつ、来春の受験を目指しています。

斎藤さん夫妻も不安が消えたわけではありません。

「もし途中で諦めたら……という気持ちは正直あります。それでも、自分で考えて選んだ道なら、信じて見守ろうと思います」

親の役割は、無制限に資金を提供することではありません。現実的な条件を子どもと共有し、その枠内で自立して挑戦できる環境を整えること。それが、50代以降の親世代に求められる新しい親子関係のかたちなのかもしれません。

教育への投資は素晴らしいことですが、親自身の人生設計も同じく大切です。愛情と現実のバランスを取りながら、お互いが納得できる支援のあり方を見つけていくことが重要でしょう。

【参考資料】

・文部科学省 令和5年度 私立大学入学者に係る初年度学生納付金等 平均額（定員1人当たり）の調査結果について

https://www.mext.go.jp/content/20231226-mxt_sigakujo-000033159_1.pdf

・厚生労働省 新規学卒就職者の離職状況(令和3年3月卒業者)を公表します

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000177553_00007.html

三原 由紀

プレ定年専門FP®