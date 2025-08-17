モネの世界に浸る♡二層の美しさを閉じ込めたバスソルト「Bath of The Art」

忙しい日々の中で、自分をいたわる時間はどれくらいありますか？Maison Marlinが提案するのは、印象派の巨匠クロード・モネの名画《睡蓮》から着想を得た「Bath of The Art」。鮮やかなブルーとグリーンの二層構造が、使うたびに深いグリーンへと変わりゆく様子は、まるで絵画が生まれる瞬間を閉じ込めたよう。香り・色彩・肌触り、すべてがアートのような入浴体験をお届けします。

モネ《睡蓮》を想わせる二層構造の美

「Bath of The Art‐モネ・睡蓮‐」は、鮮やかなブルーとグリーンのバスソルトが二層に分かれた特別なデザイン。

使用を重ねるとボトルの中で色が混ざり、やがて深いグリーンへと変化します。その移ろいは、まるで画家の筆がキャンバスに色を重ねるよう。

入浴のたびに目で楽しみ、心まで満たされるアートなひとときが広がります。

肌と心を潤す、ミネラルと香りの贅沢

ベースとなるのは、マグネシウムやカリウムなど海由来ミネラルを豊富に含むオーストラリア産海塩。

保湿成分としてシリカ、アルガンオイル、ヒアルロン酸Na、セラミドを配合し、入浴後のつっぱりを防ぎます。

香りは青りんごとグレープフルーツから始まり、ローズやスイレンが優しく花開き、ムスクとカシミアウッドの柔らかな余韻で包み込みます。

8つのフリー処方で安心の使い心地

防腐剤や鉱物油、エタノールなど8つの成分を使用しないフリー処方。敏感肌の方やギフトにも安心して選べます。

価格は3,850円（税込）、内容量は400g（約8～10回分／1回40～50g）。発売は2025年9月15日予定で、公式オンラインストアにて予約受付中です。

特別な日や日常のご褒美にぴったりの一品です。

自分を慈しむアートなバスタイムを

湯船に浸かる時間は、体だけでなく心を解きほぐすひととき。「Bath of The Art‐モネ・睡蓮‐」は、色彩の移ろい、豊かな香り、肌を包み込むやさしさで、日常を小さな美術館へ変えてくれます。

大切な人へのギフトにも、自分へのご褒美にも、特別な時間を贈ってみませんか♡