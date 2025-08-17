現在放送中のNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。

【写真】新之助の住む深川へ向かった蔦重。そこで再会したのは…

本日放送予定の第31話に登場するキャストが発表になりました。

発表されたのは新キャラクターの「米次」。

米次は新之助（井之脇海さん）と同じ長屋に住む十人で、田沼の政治を嫌う男とのこと。

その米次を演じるのは、桜田圭亮さん（桜の字は糸偏）です。

桜田圭亮さんについて

桜田さんはODAKEiとしてSNSで莫大なフォロワーを持つ新進気鋭のアーティストで俳優。

2019-2023年に『みきおだ』（YouTube登録者数130万人超）として活動し、2021年から音楽アーティストとしてのキャリアをスタート。

2024年7月1日にGINTAと共作し配信リリースしたシングル『UCHIDA1』は、ビルボードチャートで1位を獲得。

TikTokでも日本のみならず韓国でも1位に。世界中でトレンドとなるなど大きな話題となりました。

ビートボックスやダンス、ペインティング、演技、など多彩な才能を併せ持つ新世代要注目アーティストです。

＜第31話のあらすじ＞

江戸市中は利根川が決壊し、大洪水になる。

蔦重は、新之助（井之脇海さん）やふく（小野花梨さん）を気にかけ米などを差し入れようと深川を訪れる。

食料の配給が行われる寺で、平蔵（中村隼人さん）に会い、幕府は復興対策に追われ、救い米どころか裕福な町方の助けを頼りにしていると知る。

そんな中、江戸城では家治（眞島秀和さん）が体調を崩し、月次御礼を欠席する。

老中らが戸惑う中、意次（渡辺謙さん）は家治からある話を聞かされて…。

ーーー

大河ドラマ第64作となる『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』は、“江戸のメディア王”として時代の寵児になった、”蔦重”こと蔦屋重三郎が主人公。

蔦重を演じるのは、NHKドラマ初出演となる横浜流星さん。脚本は、連続テレビ小説『ごちそうさん』大河ドラマ『おんな城主 直虎』などを手掛けた森下佳子さん。

さらに語りは、蔦重らを見守る吉原の九郎助稲荷（くろすけいなり）として、綾瀬はるかさんが担当する。