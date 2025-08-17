ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 早朝に西鉄天神大牟田線渡瀬 〜倉永で踏切の安全確認 一時全線で列… 早朝に西鉄天神大牟田線渡瀬 〜倉永で踏切の安全確認 一時全線で列車に遅れ（8月17日午前5時54分ごろ発生） 早朝に西鉄天神大牟田線渡瀬 〜倉永で踏切の安全確認 一時全線で列車に遅れ（8月17日午前5時54分ごろ発生） 2025年8月17日 9時46分 リンクをコピーする みんなの感想は？ 西鉄によると、17日午前5時54分ごろ、天神大牟田線渡瀬 〜倉永で踏切の安全確認を行った。この影響で同線(太宰府線・甘木線含む)の全線に遅れが出た。同8時42分現在、通常ダイヤに復旧した。 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト JR九州にあり、西鉄にはない「特急券」って？ 未明に福岡市中央区の建物火災で消防隊出動 天神2丁目11番付近（8月17日午前1時58分ごろ） 福岡市中央区の建物火災で消防隊出動 六本松2丁目15番付近（8月16日午後5時20分ごろ） 関連情報（BiZ PAGE＋） 置床工事, 鎌倉, 在宅医療, 寺田屋, 神奈川, 老後, 床暖房, デイサービス, 配線, 慰霊祭