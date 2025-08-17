Image: kyorasunrise outdoor

普段は使い勝手のいいLEDライトとして、そして非常時には家族を守る灯りとして活躍する、新発想のLEDライト、TUNENGE「S22」。その特徴を深掘りします。

ペンケースに収まる1200ルーメン

Image: kyorasunrise outdoor

一見、上質な万年筆のような、洗練された佇まい。しかし、テールスイッチを軽く押した瞬間、その知的な印象は良い意味でひっくり返るはずです。

最大1200ルーメンという光量によって、実は「S22」がパワープレイを得意することを目の当たりに。その光は158m先まで届き、暗闇に道を示す誘導灯のように感じられるかもしれません。

Image: kyorasunrise outdoor

このパワフルな性能を、直径わずか1.9cm、重さたった90gのアルミニウムボディに凝縮している点がすごい。

シーンに寄り添う11通りの光

Image: kyorasunrise outdoor

「S22」は、懐中電灯の枠を超えた多機能ツールでもあります。

メインライトには、状況に応じて使い分けられる7つのモードを搭載。瞬時に最大光量を放つTurboモードから、いざというときのSOSモードまで、あらゆる事態を想定した設計思想が光ります。

Image: kyorasunrise outdoor

そして、このライトの真価を高めているのが、本体側面のサイドライト。目に優しい黄色の光は、キャンプサイトを暖かく照らすランタン代わりに。

暗順応（暗闇に目が慣れること）を維持したい天体観測や夜間の地図読みには、眩しすぎない赤色灯が活躍します。

頼れるタフネス設計

Image: kyorasunrise outdoor

「S22」のボディには、強靭なアルミニウム合金A6061を採用。1.5mの高さからの落下テストもクリアする、タフな設計が自慢です。

Image: kyorasunrise outdoor

そして何より心強いのが、エネルギー源を選ばないデュアル電源システム。

付属の14100充電式電池：最長360時間点灯（最小光量のMoonlightモード） 単3アルカリ乾電池2本：コンビニでも確保可

非常時に「使えない」が起きにくい。そのための設計が、ここにあります。

直感的で多才な操作性

Image: kyorasunrise outdoor

優れたツールは、操作性も美しいもの。「S22」は、テールとサイドに配置されたデュアルスイッチにより、極めて直感的な操作を可能にしました。テールスイッチは素早い点灯を、サイドスイッチは多彩なモード切り替えを担い、心地よく使えます。

さらには、以下のような便利機能も。

最後に使ったモードを記憶するメモリー機能残量がひと目で分かるインジケーター磁石内蔵で金属面に固定可能（両手作業に便利）

光を点けるのではなく、「演出する」。そんな美意識すら感じられる仕上がりです。

持ち歩ける安心、始めませんか？

Image: kyorasunrise outdoor

「S22」は、暮らしを支え、もしものときに迷わず手が伸びる、「灯りの相棒」です。

防災アイテムは、とっておきのモノじゃなくていい。日常の中に、自然と溶け込むツールこそが、本当に意味ある備えになるのかもしれません。

まずは、その1本をポケットに。そうすれば、これからのアウトドアライフや日々の暮らし、そして防災への備えが、もっと心強いものになるはずです。「S22」の性能と使い心地を、ぜひその手で確かめてみてください。

Image: kyorasunrise outdoor

