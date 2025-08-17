¾åÅÄÇÏÇ·½õ¤¬µ±¤¤¤¿£ÕW£Æ¤È¤Î£µÂÐ£µ¥Þ¥Ã¥Á¡¡Á°ÅÄÆüÌÀ»á¤¬¾Ú¸À¡Ö¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¶Ë¤á¤Ë¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×
¡Ú¥×¥í¥ì¥¹Â¢½Ð¤·¼Ì¿¿´Û¡Û¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Ç¤«¤Í¤Æà¥»¥á¥ó¥ÈºÇ¶¯Àâá¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬à¤Þ¤À¤éÏµáà¶âÏµá¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¾åÅÄÇÏÇ·½õ¤À¡£
¡¡¾åÅÄ¤¬£²£°£±£±Ç¯£±£²·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÍâÇ¯£¸·î¤Ë¡¢²ÃÉ®¡¦½¤Àµ¤ò²Ã¤¨¤¿¡Ö¶âÏµ¤Î°ä¸À¡¡¡½´°Á´ÈÇ¡½¡×¡ÊÃ¤Ì¦½ÐÈÇ¡Ë¤¬¾åÅÄÇÏÇ·½õ¤È¥È¥·ÁÒ¿¹¤µ¤ó¤Î¶¦Ãø¤Ç¾å°´¡£Ï¢ºÜ¤ÎËÁÆ¬¤«¤é¡¢ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ç¤Î¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤Î¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼Ì¤¿ë»ö·ï¡Ê£±£¹£·£±Ç¯Êë¤ì¡á¾¼ÏÂ£´£¶Ç¯¡Ë¤¬¸ì¤é¤ì¤ë¡£º£¤Þ¤ÇÃöÌÚ¤«¤éÎ¢ÀÚ¤ê¼Ô¤È¤µ¤ì¤¿¾åÅÄ¤Î¸ý¤«¤é¡Ö¼Â¤Ï¤¢¤ì¤Ï¡Ä¡×¤È¿¿Áê¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÁÒ¿¹¤µ¤ó¤Ï¡ÖÆü¥×¥í»þÂå¤Î¸Å³ô£Ë¤¬¤¤¤í¤¤¤íÌ©¹ð¤Î¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¾åÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤Ò¤È¸À¡Ø¤¢¤¤¤Ä¤¬ÃÎ¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¤À¤í¡Ù¤È°ìÅáÎ¾ÃÇ¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤¯¤Þ¤ÇÃöÌÚ¤µ¤ó¡¢¡Ê¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¡ËÇÏ¾ì¤µ¤ó¤È¾åÅÄ¤µ¤ó¤Î£³¿Í¤À¤±¤ÎÏÃ¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È²óÁÛ¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢¾åÅÄ¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Ë¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤¿»î¹ç¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢º£¤«¤é£³£¹Ç¯Á°¡¢£±£¹£¸£¶Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ£¶£±Ç¯¡Ë£³·î£²£¶Æü¡¢Ï·µà²½¤¬¿Ê¤ß¡¢¼è¤ê²õ¤·¤Î·è¤Þ¤Ã¤¿ÅìµþÂÎ°é´Û¤Ç¤ÎºÇ¸å¤Î¥×¥í¥ì¥¹¶½¹Ô¡£¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡ß£Õ£×£Æ¤Î£µÂÐ£µ¥¤¥ê¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤À¡£¼èºà¤·¤Æ¤¤¤ë²æ¡¹¤â¶½Ê³¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡¢¼î¶Ì¤ÎÌ¾¾¡Éé¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·Æü¤ÏÃöÌÚ¡¢Æ£ÇÈÃ¤Ì¦¡Ê¸½¡¦Ã¤¼¤¡Ë¡¢ÌÚÂ¼·ò¸ã¡Ê¸å¤Î·ò¸ç¡Ë¡¢À±Ìî´ªÂÀÏº¡¢¤½¤·¤Æ¾åÅÄÇÏÇ·½õ¡£ÂÐ¤¹¤ë£Õ£×£Æ¤ÏÁ°ÅÄÆüÌÀ¡¢Æ£¸¶´îÌÀ¡¢ÌÚ¸Í½¤¡¢¹âÅÄ¿É§¡Ê¸å¤Î±äÉ§¡Ë¡¢»³ºê°ìÉ×¡£
¡¡¾åÅÄ¤Ï³°¹ñ¿ÍÂ¦¤Ç¥·¥ê¡¼¥º¤Ë»²Àï¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢³«ËëÀï¤«¤éàÆæ¤Î¹ÔÆ°á¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£»î¹çÁ°¡¢¤½¤·¤Æ»î¹ç¸å¤Ë¤âÃöÌÚ¤Ë°®¼ê¤òµá¤á¤¿¤Î¤À¡£ÃöÌÚ¤Ï¤±¤²¤ó¤½¤¦¤Ë¡¢µñÈÝ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÎ®¤ì¤Ç¥·¥ê¡¼¥º¤¬¿Ê¤ß¡¢¤Ä¤¤¤Ë°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤¹¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ½ªÀï¤Î£Õ£×£Æ·³¤È¤Î·èÀï¤Ë¿·Æü¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃöÌÚ¤Ï¡¢¾åÅÄ¤¬àÍÑ¿´ËÀá¤È¤·¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÉÛÀÐ¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤ÊÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤ºÌÚÂ¼¤¬»³ºê¤òµÕ¤µ²¡¤µ¤¨¹þ¤ß¤Ç¥Õ¥©¡¼¥ë¡£¼¡¤ÏÆ£¸¶¤¬À±Ìî¤«¤é¥¢¥¥ì¥¹ç§¸Ç¤á¤Ç¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×¤òÃ¥¤¦¡£¾åÅÄ¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤É¤Ã¤·¤ê¤È¹½¤¨¡¢¤Þ¤µ¤Ëà½õ¤Ã¿Íá¤È¤¤¤Ã¤¿¤Æ¤¤¤À¡£
¡¡Àª¤¤¤Ë¾è¤ë£Õ£×£Æ·³¤Ï¡¢Á°ÅÄ¤¬ÌÚÂ¼¤Ë¥ß¥É¥ë¥¥Ã¥¯¤òÏ¢È¯¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥Ë¡¼¥ë¥¥Ã¥¯¤Ç¾ì³°¤ËÍî¤È¤¹¡£Æ£¸¶¤ÏÆ£ÇÈ¤Ë¥¹¥ê¡¼¥Ñ¡¼¥Û¡¼¥ë¥É¤ò·è¤á¤ë¤â¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÂÎÀª¤Ç£²¿Í¤Ï¾ì³°¤ËÅ¾Íî¤·¤Æ¼º³Ê¤È¤Ê¤ê¡¢£²¿Í»Ä¤ê¤Î¿·Æü¤È¡¢£³¿Í¤¬»Ä¤Ã¤¿£Õ£×£Æ·³¡£
¡¡¤³¤³¤Ç»î¹ç¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£Á°ÅÄ¤¬¾åÅÄ¤Ë¥ß¥É¥ë¥¥Ã¥¯¤ÎÏ¢ÂÇ¤«¤é¥Ï¥¤¥¥Ã¥¯¤ò¸«Éñ¤¦¤â¡¢ÅÝ¤ì¤Ê¤¤¾åÅÄ¡£¤½¤·¤ÆÁ°ÅÄ¤Îº¸Â¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¾åÅÄ¤Ï¡¢¶¯°ú¤Ë¾ì³°¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¡¢Æ»Ï¢¤ì¤Îà¾ì³°¿´Ãæá¤ò·è¹Ô¤·¤¿¡Ê¼Ì¿¿¡Ë¡£
¡¡Î¾¼Ô¼º³Ê¤È¤Ê¤ê¡¢²ù¤·¤¬¤ëÁ°ÅÄ¡£ÂÐ¤·¤Æ¾åÅÄ¤Ï¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤ê¤ÎÉ½¾ð¤À¡£ÃöÌÚ¤ÈÁ°ÅÄ¤ÎÍí¤ß¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈáÌÄ¤¬¾å¤¬¤ë¡£°µÅÝÅª¤Ë¿·Æü¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¤´ÛÆâ¤«¤é¤Ï¡¢´¿À¼¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢£±ÂÐ£²¤È¥Ï¥ó¥Ç¤òÇØÉé¤Ã¤¿ÃöÌÚ¤À¤¬¡¢¹âÅÄ¤ò¥¹¥ê¡¼¥Ñ¡¼¥Û¡¼¥ë¥É¤Ç¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ë¤È¡¢ÌÚ¸Í¤Ë¤ÏÈ¿Â§µ¤Ì£¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤òÃ¡¤¹þ¤ß¡¢±ä¿ñ»Â¤ê¤ò·è¤á¤Æ¥Ô¥ó¥Õ¥©¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£·ë¶É¡¢ÃöÌÚ¤Î£±¿Í»Ä¤ê¤Ç¿·Æü¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤µ¤Ë¾åÅÄ¤¬¥¡¼¥Þ¥ó¤È¤Ê¤ê¾¡Íø¤ò±é½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤Ç¡¢¡Ö¶âÏµ¤Î°ä¸À¡×¤òÆÉ¤ß¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¾åÅÄ¤¬Á°ÅÄ¤Î¤³¤È¤ò¹âÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ëµ½Ò¤¬¤¢¤ë¡£
àÁ°ÅÄ¤Ï¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¥Ç¥ó¥¸¥ã¥é¥¹¤ÊÃË¤Ç¤¢¤ë¡£ÂÎ¤â·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢³ÊÆ®µ»¥»¥ó¥¹¤¬¤¤¤¤¡£»ä¤Î£³£¶Ç¯´Ö¤Î¥ì¥¹¥é¡¼À¸³è¤Ç¡¢°ìÅÙ¤ÎÉÔ³Ð¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Á°ÅÄ¤È¤ä¤Ã¤Æ¥â¥í¤Ë´éÌÌ¤Ë¥¥Ã¥¯¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤À¡£¶»¤ËÍè¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢ÉÔ°Õ¤òÆÍ¤¤¤Æ´éÌÌ¤ËÍè¤¿¡£¤¢¤Î°ìÈ¯¤À¤±¤À¡£¥ì¥¹¥é¡¼À¸³è¤Ç¤ï¤¿¤·¤¬Í£°ìÌýÃÇ¤·¤¿¤Î¤Ï¡Äá¤È¡£
¡¡Á°ÅÄ¤Ï¡Ö¡Ê¥¤¥ê¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Ï¡Ë¤Ê¤ó¤«¥ª¥ì¡¢¥ë¡¼¥ë¤ò´ª°ã¤¤¤·¤Æ¡Ä¡×¤Èµ²±¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë£³£¹Ç¯Á°¤Î¤³¤È¡£¤½¤ì°Ê¾å¤Ï»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡¡¾åÅÄ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö¥¢¥Ã¤½¤¦¡©¡Ê¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¾Ð¤¦¡Ë¡£½ïÀï¤Ç¥ª¥ì¤ÎÂ¡¢¶Ë¤á¤Ë¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¡Ê¥»¥á¥ó¥È¤Ï¡ËÁ´Á³¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥ª¥ì¤À¤Ã¤Æ¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤¾¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¼¨°Ò¹Ô°Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡Ä¡£²û¤Î¿¼¤¤¿Í¤Ç¡Ø¤ä¤ì¤ë¤â¤ó¤Ê¤é¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤í¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Í¡£ËÌÂô¡Ê´´Ç·¡Ë¤µ¤ó¤Ê¤ó¤«¤ËÊ¹¤¤¤¿¤éÃöÌÚ¡¢¾åÅÄ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¡¢¤¢¤Îº¢¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¤À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡£²û¤«¤·¤½¤¦¤Ë¤½¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡½¡½¡£¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë