スペイン１部レアル・ソシエダードの日本代表ＭＦ久保建英（２４）が１６日（日本時間１７日）、今季開幕戦のアウェー・バレンシア戦でゴールを決めた。

後半１２分に先制され、その３分後だった。ペナルティーエリア手前でボールを受けると、鋭く左足を振り抜いたシュートで同点ゴールを決めてみせた。昨季まで指揮を執ったイマノル・アルグアシル前監督からセルヒオ・フランシスコ監督体制として公式戦初得点となった。試合は１―１の引き分けに終わった。

久保へのラストパスを送ったＭＦブライス・メンデスは「私たちは互いをよく知り、理解し合っている。普段のプレーパターンも把握している。幸運にも彼はシュートを打つことができ、そのゴールで勝ち点１を獲得することができた」と好連係の理由を明かした。

スペインメディア「エル・デスマルケ」は「チームの攻撃の要だ。同点ゴールを決め、攻撃面で最も決定的な役割を果たした。その決定力は依然として際立っている」などと同国メディアは軒並み高評価だった。チームの勝利こそならなかったものの、久保にとって幸先良い開幕となった。