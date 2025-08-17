お笑いコンビ「トレンディエンジェル」の斎藤司とたかしが、１６日深夜放送の「さんまのお笑い向上委員会」（フジテレビ系）に出演。自信喪失ぶりを語った。

斎藤はミュージカル「レ・ミゼラブル」に出演するなど、俳優業でも活躍中だが、とにかく明るい安村は「最近、調子悪いですよ！ 明らかに調子が落ちてます」と痛烈なダメ出し。

安村から、営業で行ったステージを時間前におりてきてたことを指摘され、斎藤は「チェゲラッチョおもんないっしょ？」とまさかの持ちネタをセルフ否定。

たかしによると、斎藤は「当時からチェゲラッチョハゲラッチョはおもしろくないってずっと言ってた」そうだ。

さらに「ウエストランド」の井口浩之からも

「斎藤さん、ちょっと前に『もう俺面白いことが１つも思いつかない』って（言っていた）」と暴露されていた。

ミュージカルの活動に精力的なのも「お笑いが上手くいかないから…」。

Ｍ―１グランプリ２０１５王者の自信喪失ぶりにスタジオもびっくり。斎藤は「あくまで過去のあの日の一日だけのことなので」と悲しい顔で振り返った。

斎藤は「本気で言ったら、お笑いが好きですから。上手くいったら最高だし、こっちでいきたいですよ」と語っており、明石家さんまから「今までやってきたネタを疑いなくやっていけ！」と励まされていた。