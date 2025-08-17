◆明治安田生命Ｊ１リーグ▽第２６節 鹿島１―１福岡（１６日・メルカリスタジアム）

鹿島は福岡に１―１で引き分け、暫定２位に後退した。後半３９分に途中出場のＭＦ舩橋佑が同点ゴールを挙げたが、勝ち点１にとどまった。

採点と寸評は以下の通り。

鬼木達監督【５・５】１０日ぶり再戦の利は、ビルドアップの修正を施した福岡側にあった。追いつけども、追い越せず

ＧＫ早川友基【６・０】今日も今日とて好セーブあり。最少失点で勝ち点１貢献

ＤＦ濃野公人【５・０】らしくないイージーミスが散見。昨季より前線のタレントがそろっていることは確かだが、それでも個性を、オリジナリティーを出したいところ

ＤＦ植田直通【６・０】１失点こそしたが、負担大の時間帯が多くあった中で、高い集中力を発揮

ＤＦキムテヒョン【６・５】「飛び出したら触る、無理なら遅らせる」というＤＦの基本を、高い水準とでっかいスケールで完遂

ＤＦ小川諒也【６・０】質の高さを示すプレー。ついに仕上がったフィジカル面を見るに、強さと高さで攻守の戦術の幅を広げることもできそう

ＭＦ三竿健斗【５・０】「タイマン勝負」でこそ輝くが、相手の嫌がるところで受け、運び、出すのが優先。相手の手のひらの上でのプレーが多くなってしまった

ＭＦ柴崎岳【５・０】得点のにおいも漂わせたが、においだけ。ミスの質が悪いため、味方の動き出しにも逡巡が

ＭＦ樋口雄太【５・５】高い位置をとる左ＣＢ安藤とのミスマッチに苦慮。その背後を突きたかったが、マッチアップの構図になってしまった

ＦＷチャヴリッチ【５・５】思うようにパスが受けられず。飛び道具的役割の時間帯（流れ）と、組織の一員としての時間帯（流れ）と、うまく味方との距離感を調整したい。一言で言えば、勿体ない

ＦＷ鈴木優磨【５・５】ゴール意欲ムンムンでプレーするからこそ、引き立て役に回った時に相手が翻弄される。助演ムーブがメインだった印象。まずは主演、もっと鼻息荒く

ＦＷレオセアラ【５・５】芝に足をとられてロングシュートは決まらず。相手左ＣＢの背後は突けたものの、その先がなかった

ＭＦ知念慶【６・０】後半１０分ＩＮ。松村の負傷もあって投入直後は停滞も、エウベル、田川ＩＮ後は攻撃が活性化

ＭＦ舩橋佑【６・５】後半１０分ＩＮ。同点ゴールは、松村が歯を食いしばり、田川が粘り、エウベルが踏ん張ったところから。途中出場４人で見事な合わせ技一本

ＭＦ松村優太【６・０】後半１０分ＩＮ。アクシデントに見舞われたが、復帰後は存在感。ダイビングヘッドは惜しくも枠外

ＦＷエウベル【６・５】後半１７分ＩＮ。スノーボードの木の葉滑りのような、滑らかな斜め移動で攻撃を活性化。大きなインパクトを与えた

ＦＷ田川亨介【６・０】後半２４分ＩＮ。コースがなくても、打てば何かが起きるということ。守りを固められた時間帯でも、良さが出せたことは収穫

イバン・バルトン主審【５・５】世界と比べ「対話型」が多すぎると言われる日本審判界に招かれた「威厳型」。いつかＪＦＡもこちらに舵を切るだろうが、この文化の浸透には時間を要しそうだと感じた９０分

※平均は５・５〜６・０点（採点・岡島智哉）