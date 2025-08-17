½©ÌîÄª»Ò¡¢½éÂ¹¤ÎÂ¸ºß¤¬¡ÖÀ¸¤¤ëÎå¤ß¤Ë¡×ðôÉô¿©Æ»¤¬¤ó¤«¤éÉü³è¤·¡¢½÷Í¥ËÜ³ÊÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ä£±£°·î¤Ë¸ÄÅ¸³«ºÅ
¡¡½÷Í¥¤Î½©ÌîÄª»Ò¡Ê£¶£¸¡Ë¤Ï¡¢£²£°£²£²Ç¯¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸£³¤Îðô¡Ê¤±¤¤¡ËÉô¿©Æ»¤¬¤ó¤Î½ÅÊ£¤¬¤ó¤¬È½ÌÀ¡£²½³Ø¼£ÎÅ¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢£²£³Ç¯¤Ë´²²ò¤·¡¢È¯ÉÂ¤«¤é£µÇ¯¸å¤Î´°¼£¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÆü¡¹À¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ³ÊÅª¤Ê½÷Í¥Éüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹Ãæ¤Ç½©Ìî¤ÎÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤ÎÂ¸ºß¤È¼ñÌ£¤Î³¨²è¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡££±£°·î¤Ë¤Ï£³Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë¸ÄÅ¸¤ò³«ºÅ¡£Æ±¤¸ÉÂµ¤¤ÈÆ®¤¦¿Í¤¿¤Á¤òÍ¦µ¤¤Å¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÃæÀ¾¡¡¼îÍ§¡Ë
¡¡£²£²Ç¯£¶·î¡¢¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸£³¤ÎðôÉô¿©Æ»¤¬¤ó¤Î½ÅÊ£¤¬¤ó¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£µ¤Íî¤Á¤·¤¿¤ê¡¢Í¾À¸¤Ë¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬ÉáÄÌ¤ÎÈ¿±þ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢½©Ìî¤Î¿´¤ËÉâ¤«¤ó¤À¤Î¤Ï¡Ö¸¶°ø¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦°ÂÅÈ¡Ê¤¢¤ó¤É¡Ë¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¿ÇÃÇ¤ÎÈ¾Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤é¡¢¹¢Ê©¤¢¤¿¤ê¤Ë°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö°ú¤Ã¤«¤«¤ë¤Î¤¬¤¢¤ë¤Ê¤¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬ºÇ½é¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¡£¤½¤Î£±¤«·î¤Û¤ÉÁ°¤Ë¼õ¿Ç¤·¤Æ¤¤¤¿¿Í´Ö¥É¥Ã¥¯¤Ç¤Ï°Û¾ï¤Ê¤·¡£¡Ö¤³¤Î°ú¤Ã¤«¤«¤ê¤¬¡¢¤¬¤ó¤À¤Ã¤ÆÄ¾·ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤Ç¡£¤è¤¯Ì²¤ì¤ë¤·¡¢Êª¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤·¡×¤ÈÆü¾ïÀ¸³è¤â¤³¤Ê¤»¤¿¤¿¤á¡¢ÂçÉÂ¤ò´µ¤Ã¤¿°Õ¼±¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡ÊÉÂµ¤¤¬¡ËÉÝ¤¤¡£¼£ÎÅÊýË¡¡¢·Ð²á¡¢ÃÊ¼è¤ê¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ÈÉÝ¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¸¶°ø¤òÄÉµæ¤·¤Æ¤ß¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢·ëÏÀ¤È¤·¤ÆÆ³¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¼«Î§¿À·Ð¤ÎÍð¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¯¤³¤ëÇß³Ëµ¤¡Ê¤Ð¤¤¤«¤¯¤¡¢¹¢¤Ë°ÛÊª´¶¤ä°ãÏÂ´¶¤òÆÀ¤ë¾É¾õ¡Ë¡×¤Îµ¿¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¼«Î§¿À·Ð¤òÀ°¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È¡¢ïª¡Ê¤Ï¤ê¡Ë¤äÀ°ÂÎ¤Ë¹Ô¤¯¡×¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨²óÉü¤ËÅØ¤á¤¿¤¬¡¢¾É¾õ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤É¤³¤í¤«°²½¡£¡Ö¸Ç·ÁÊª¤¬¡Ê¹¢¤ò¡ËÄÌ¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¤«¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×ºÆ¤ÓÆâ»ë¶À¸¡ºº¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢¤¬¤ó¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£¤è¤¦¤ä¤¯ÍýÍ³¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÉÂµ¤¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¡Èµ´Âà¼£¡É¤È¼«¤éÌ¿Ì¾¤·¤¿Æ®ÉÂ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀºÌ©¸¡ºº¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡Ö½ÅÊ£¤¬¤ó¡×¤È¤Ï¡¢Ê£¿ô¤ÎÂ¡´ï¤¬¡¢¤¬¤ó¤ËØí´µ¡Ê¤ê¤«¤ó¡Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï²¼°öÆ¬¤¬¤ó¤â´Þ¤Þ¤ì¤¿¡£¼ðáç¤Î°ì¤Ä¤Ï¹¢Ê©¤¢¤¿¤ê¤Ë¸«¤Ä¤«¤ê¡¢£´¥»¥ó¥Á¤ÎÂç¤¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡ÖÀ¼ÂÓ¤Ë¶á¤¤ÉôÊ¬¤À¤Ã¤¿¤é¤·¤¯¤Æ¡¢¼ê½Ñ¤ò¤¹¤ë¤ÈÀ¼ÂÓ¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£À¼ÂÓ¤ò¼è¤ë¤ÈÀ¼¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤·¡¢¤·¤ã¤Ù¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¡£´²²ò¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¥»¥ê¥Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¤ê¡¢ÏÃ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬»ä¤Î»Å»ö¡£À¼¤ò¤Ê¤¯¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ»à¤Ì¤Î¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤¬¡¢¹â¹»Â´¶È¸å¤«¤é½÷Í¥¶È¤òÂ³¤±¤ë½©Ìî¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀ¼¤ÏÀ¸Ì¿Àþ¡£Å¦½Ð¼ê½Ñ¤ÎÁªÂò»è¤Ï¤Ê¤¯¡¢Êü¼ÍÀþ¡¢¹³¤¬¤óºÞ¤Ë¤è¤ë¼£ÎÅ¤òÁª¤ó¤À¡£
¡¡²½³Ø¼£ÎÅ¤Ç¤ÏÉûºîÍÑ¤Ë¶ì¤·¤à´µ¼Ô¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢½©Ìî¤Ï¡ÖÌô¤¬ËÜÅö¤Ë¤è¤¯¸ú¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÁ´¤¯¹ç¤ï¤Ê¤¤¿Í¤â¤¤¤ë¤±¤É¡¢»ä¤Ë¤Ï¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¡¢ÉûºîÍÑ¤âÁ´¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Á´Á³¶ì¤·¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢ÅÇ¤µ¤¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È½çÄ´¤Ë²óÉü¡££³¤«·îÈ¾¤ÇÂà±¡¤·¡¢£²£³Ç¯£´·î¤Ë¤Ï´²²ò¡£¸½ºß¤Ï£³¤«·î¤Ë£±²ó¤ÎÆâ»ë¶À¸¡ºº¡¢È¾Ç¯¤Ë£±²ó¤Î£Ã£Ô¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¤Î¤·¤Ó¤ì¡¢¼ªÌÄ¤ê¤Î¸å°ä¾É¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤¹¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºòÇ¯£¹·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ö¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤ÎÆü¡×¡ÊÆüÈæÍ·°ì´ÆÆÄ¡Ë¤Ç¤Ï½÷Í¥¶È¤ËÉüµ¢¡£¤¬¤ó¤ò¸øÉ½¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢ÂÎÄ´¤ò¿´ÇÛ¤·¤Æ¤«±éµ»¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬»×¤¦¤è¤¦¤ËÍè¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡Ö½ñ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¸µµ¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤ËÏÃ¤¹¤Û¤É¤Ë¤Þ¤Ç²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï£²¤Ä¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡°ì¤Ä¤Ï¡¢ºòÇ¯£¹·î¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿½éÂ¹¤Î½÷¤Î»Ò¤ÎÂ¸ºß¤À¡£¡ÖÂ¹¤ÎÀ®Ä¹¤Ã¤Æ¡¢À¸¤¤ëÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢µÕ¤Ë½Å¤·¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¬³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡£´Ö¤â¤Ê¤¯£±ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë¤¬¡Ö¤¹¤´¤¯À®Ä¹¤¹¤ë¤Ê¤¢¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤â¤¦¾¯¤·¤ÇÊâ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¡¢Â¹Ì¼¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¸ÀÍÕ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤ÏÌ¼²ÈÂ²¤ÈÆ±µï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Í¼¿©Ã´Åö¤Ï½©Ìî¡£Î¥Æý¿©¤Ïºî¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡ÖÂ¹¤Ï¤Þ¤À»ä¤Î¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤½¤¦¤À¤¬¡¢Íè¤¿¤ëÆü¤ò¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀè¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°¦Â¹¤Ë¤Ï¥Ï¥ï¥¤¸ì¤Ç¡Ö¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ö£Ô£õ£ô£õ¡Ê¥Á¥å¥Á¥å¡Ë¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤â¤¦°ì¤Ä¤¬£µ£°ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤òµ¡¤Ë»Ï¤á¤¿³¨²è¤ÎÀ©ºî³èÆ°¤À¡£»Å»ö¤äÉÂµ¤¤¬ÍýÍ³¤Ç£±£°Ç¯¤Û¤É¥Ö¥é¥ó¥¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢£²£³Ç¯¤Ë¸ÄÅ¸¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤ÇºÆ³«¡£¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢ÃÎ¿Í¤«¤éÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤ÞÍ§¿Í¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¤¬À°¹ü±¡¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡Ø³¨¤ò¾þ¤ê¤¿¤¤¤«¤é°ìËç¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡Ù¤È²È¤ËÍè¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»þ¤Ë¡Ø¤»¤Ã¤«¤¯¤À¤«¤é¡Ê¼«Âð¤Ë³¨¤ò¡ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤è¤ê¤â¡¢¸µµ¤¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¸ÄÅ¸¤ò¤ä¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡£½©Ìî¤ÎÉÁ¤¤¿¤á¤¿½½¿ôËç¤Î³¨¤ò¸«¤¿Èà¤Î°ì¸À¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¡¢·è¿´¤·¤¿¡£
¡¡ºîÉÊ¤Ï¼«Âð¤Î¥¢¥È¥ê¥¨¤Ç°ì¤«¤é¼ê¤¬¤±¤ë¡£¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¼õ¤±¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£º£Ç¯¤Ï¿·¤¿¤Ë¡¢ÀÐ¤³¤¦¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¥«¥ë¥×¥Á¥ã¡¼¥¢¡¼¥È¡ÊÄ¦¹ï¤Ê¤É¤ÎÎ©ÂÎºîÉÊ¡Ë¤Ë¤âÄ©Àï¡£Å¸¼¨¤¹¤ëºîÉÊ¤ÏÌÀ¤ë¤¤ÇÛ¿§¤Î¤â¤Î¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢¡Ö£Î£ï£ô¡¡£á£ì£ï£î£å¡Ê°ì¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ë¡×¤Ê¤ÉÄ¾É®¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆþ¤ì¤ë¡£ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡ÖÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Ï¤¬¤ó¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼¤ä¡¢¤½¤Î²ÈÂ²¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤¿¤Á¤ËÌÀ¤ë¤¤µ¤»ý¤Á¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÄÅ¸¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦½©Ìî¤Ê¤ê¤Î»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºîÉÊ¤Ï²ñ´üÃæ¤ËÁ´¤ÆÈÎÇä¡£Çä¤ê¾å¤²¤Ï¡ÖÉÂ¤ò´²²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤ÎÊý¤ÎÎÏ¤òÄºÂ×¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¤«¤·¤é¤ªÊÖ¤·¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡×¤È¡¢¤¬¤ó¼£ÎÅ¤Ë·È¤ï¤ë°åÎÅ½¾»ö¼Ô¡¢º£¸å¤Î¤¬¤ó¸¦µæ¤Ê¤É¤Î¤¿¤á¤Ë´óÉÕ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÉÂ¤Ï¹ß¤Ã¤ÆÍ¯¤¤¤¿¤è¤¦¤ËÍè¤Þ¤¹¤±¤É¡¢°å³Ø¤ÏÆü¿Ê·îÊâ¤Ç¤É¤ó¤É¤óÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÄü¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£´õË¾¤ò»ý¤Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¤ª°å¼Ô¤µ¤Þ¤Îµ»½Ñ¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢Æó¿Í»°µÓ¤Ç´õË¾¤ò»ý¤Ã¤ÆÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£¤¢¤È¤ÏÉÂµ¤¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
£±£°¡¦£±£°¤«¤é¸ÄÅ¸³«ºÅ·ÝÇ½¿ÍÃç´Ö»²²Ã¡¡¡û¡Ä¡Ö¡Á¿§ºÌ¤Î´õË¾£³¡Á½©ÌîÄª»Ò¤È´õË¾¤ÎÎØÅ¸¡×¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿º£Ç¯¤Î¸ÄÅ¸¤Ï¡¢£±£°·î£±£°¡Á£±£¹Æü¤Ë»°½Å¡¦°ËÀª»Ô¤Î¡Ö¤ª¤«¤²²£Ãú¡¡£Á£Ò£Ô¡¡£á£î£ä¡¡£Ã£Õ£Ì£Ô£Õ£Ò£Å¡¡»³ÆÁ¡×¡¢Æ±£²£µÆü¡Á£±£±·î£³Æü¤Ë¤ÏÅìµþ¡¦½ÂÃ«¤Î¡ÖÀ¾ÉðÉ´²ßÅ¹£Á´Û£·³¬¡×¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö¤¬¤ó¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¿§¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë½©Ìî¼«¿È¤¬ºî¤Ã¤¿ºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¤Û¤«¡¢º£²ó¤Ï¿·¤¿¤Ê»î¤ß¤È¤·¤Æ¡¢½©Ìî¤Ë»¿Æ±¤·¤¿¤¬¤ó¤ÎÆ®ÉÂ·Ð¸³¤¬¤¢¤ë·ÝÇ½¿ÍÃç´Ö¤Î½½¿ô¿Í¤â»²²Ã¡¢½ÐÅ¸¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£