浪人という選択を取る人が20年前と比べて1/2になっている現在。「浪人してでもこういう大学に行きたい」という人が減っている中で、浪人はどう人を変えるのでしょうか？ また、浪人したことによってどんなことが起こるのでしょうか？ 自身も9年の浪人生活を経て早稲田大学に合格した経験のある濱井正吾氏が、いろんな浪人経験者にインタビューをし、その道を選んでよかったことや頑張れた理由などを追求していきます。

今回は3浪で早稲田大学教育学部国語国文学科に進み、現在は大手人材会社に勤務するmisatoさんにお話を伺いました。

高校浪人に加えて2度の仮面浪人



今回お話を伺ったmisatoさんは3浪で早稲田大学教育学部国語国文学科に合格し入学。現在は大手人材会社で勤務されている方です。

その浪人経験は特殊で、過去には高校浪人と、明治大学から明治大学への浪人も経験していました。

度重なる浪人を経ても早稲田大学に入り直そうと思った理由はなんだったのか。

そして、過酷な浪人の日々は、現在にどう生きているのでしょうか。

misatoさんは埼玉県児玉郡美里町で、自営業の父親と、専業主婦の母親のもと生まれ育ちました。小さいころは人見知りな性格で、進んだ公立中学校ではあまり馴染めなかったそうです。

「小学校は1学年24人くらいの小さな学校だったので仲が良かったのですが、中学校に入ってからは1学年100人に増えて気質が合わない人が増えました。別の小学校からやんちゃな子が進学してきたこともあって、中1のときはいじめられていました」

いじめた相手を見返したかったことと、いい順位を取ればゲームを買ってくれるということもあって100人中40位程度だった成績は、中1の終わり頃には10位以内に入れるようになります。

ゲームをやりすぎて没収された中2では成績が20位程度に下がるも、全体の上位であったのは変わりませんでした。そんなmisatoさんは、中3の頭くらいに高等専門学校に入ろうと思い始めます。

「当時の僕の得意科目は数学と理科でした。その状況で、親が高専に入ったらスマホとパソコンを買ってあげると言ってくれて、勉強の熱に火がつきました。それで群馬工業高等専門学校に入学することができました」

不登校になり引きこもりに

群馬県でも屈指の難関高専に入ることができたmisatoさん。しかし、入ってすぐに勉強についていけなくなります。その原因は、ゲームセンター通いでした。

「今まで地元は田舎だったのでゲーセンに行こうとしても遠かったのが、高専はゲーセンが近くにあったから行きやすかったんです。それで通い詰めているうちに勉強についていけなくなり中途退学をすることになりました」

不登校になり引きこもっている中、もう一度人生をやり直して普通の高校生活を送ってみたいと思ったmisatoさんは、高校浪人を経て埼玉県立飯能高等学校に入り直します。

「高校浪人をしたことを3年間隠していた」と語るものの、学校生活自体は平和で楽しかったそうです。

高校では同級生が240人いて、模試では校内1〜2位になるほどだったmisatoさん。しかし、高専を中退してしまったことが彼の中でコンプレックスとなってしまったことから、高校2年生の秋から難関大学に進学することを目指して本格的な受験勉強をしようと考えます。

「高校からは塾に通っていたのですが、授業のスタイルが合わなかったので、独学中心でやっていました。『武田塾チャンネル』を見て参考書の情報を仕入れつつ、英語に力を入れて頑張っていましたね。高2のときの志望校は『はなおでんがん』（大阪大学出身のYouTuber）に憧れていたので大阪大学でしたが、高3のときには校風に惹かれて早稲田を志望し、3教科の勉強に絞りました」

高校3年生の夏時点の模試の3教科偏差値が56だったmisatoさんは、苦手だった国語の対策に力を入れたこともあり、センター試験では8割を記録します。入試で使える英検も、勉強を頑張って高校2年生の3月で準1級を取得しました。

しかし、文学部・文化構想学部・教育学部の3つを受けた早稲田大学にはすべて落ちてしまい、明治大学、学習院大学、高崎経済大学などの合格校の中から明治大学の国際日本学部に進学を決めました。

入る学部を間違えた

こうして大学受験では浪人をせずに明治大学に入ったmisatoさん。しかし、彼は入学してすぐに仮面浪人をする決意をします。その理由は、「早稲田に受かりたかったから」と「英語が苦手なのにこの学部に入ってしまったから」。

「早稲田に受かってやるという気持ちと、この学部を抜けてやるって気持ちが半々でした。英語以外の科目は単位が取れたのですが、どうしても英語が肌に合わずに単位を結構落としてしまいました。英検利用入試を使えるかどうかで受験校を選んでしまったので、それが失敗でした」

高校1浪と仮面浪人の1浪を合わせた2浪目は、夏休みから秋学期が始まっても勉強に専念。秋学期に2週間だけ通った後は休学し、明治大学の和泉キャンパスに通って8〜10時間程度の受験勉強をしていました。

受験費用は武田塾のアルバイトで賄ったmisatoさんは、この年も早稲田大学は文学部・文化構想学部・社会科学部の3学部を受験。しかし、またしても全滅に終わり、合格した明治大学文学部史学地理学科西洋史学専攻と、立教大学文学部史学科から明治大学文学部史学地理学科西洋史学専攻に進学することを決めます。

こうして一般受験での同大学への進学を決めたmisatoさん。ようやく英語漬けの日々から解放され、落ち着いたかと思いきや、早稲田大学への思いが以前にも増して増幅してしまったようです。

どうしても早稲田に行きたい

2浪で明治大学文学部史学地理学科西洋史学専攻に進学したmisatoさん。新しい学部では勉強内容も楽しかったと言いますが、それよりも早稲田大学へのコンプレックスのほうが大きかったと語ります。6月までは頑張って学校に通いますが、とうとう思い詰めてしまい、適応障害の診断を受けました。

「診断を受けてからは心療内科に通いながら学校に通いました。ただ、春学期には結局2単位しか取れなくて、後期は病気の診断書を学校に提出して休学しました。病気になっているとき、今までの人生を振り返っていたのですが、成功体験が何もないと思ったんです。だから、受かるまで諦めずに受けてやろうという気分になって、武田塾のアルバイトで受験費用を稼ぎながら、明大前の図書館の4階にこもって、早稲田の赤本を解いていました」

「病気になって最初のほうは2時間程度しか勉強できなかった」と語るmisatoさん。それでも10月くらいからはだんだん勉強時間が増えていき、8〜10時間は安定して確保できるようになってきました。

1浪目からずっとE判定だった模試も、早慶オープンで初めて偏差値65を獲得し、C判定をとれたことが自信になったそうです。

前年度までの失敗を「戦略ミス」と気づいたこともあり、この年は猛然と追い込みました。

戦略ミスに気づいて軌道修正

「1浪目と2浪目は戦略を練っていたつもりだったのですが、結果として戦略ミスでした。当時の僕は、英語が嫌いだったので、英語の試験を回避するために国語と世界史の2科目だけで受験できる英検利用の入試方式で受験しようと考えていたんです。実際、早稲田はそれで受けていたのですが、国語と世界史でかなり高得点を取らないと受からないということに気づかなかったのです。2浪目のときに受けた早稲田の文学部は、国語と世界史でトータルで8割取れたけど落ちたので。たまたまそうなっているというより、募集人数が少ないのにたくさんの人が受けるから統計的に高得点勝負になることが決まっていたんです」

この失敗を踏まえて、3浪目は早稲田の英語に真っ向から立ち向かっていったそうです。

こうして迎えた勝負の3浪目、misatoさんは早稲田大学の文学部・文化構想学部・社会科学部・教育学部国語国文学科と人間科学部の5学部を受験。おさえで上智大学の文学部を受験しました。

受かっているかわからないまま入試が進んでいったそうですが、なんとか教育学部国語国文学科と、上智大学の文学部に合格をもらって受験を終えることができました。

「（受かったときは）大号泣しました。やっと終わった、念願の早稲田に入れるという気分になりました」



ボロボロになるまで使った山川の世界史用語集（写真：misatoさん提供）

こうして3浪で早稲田大学教育学部国語国文学科に入学したmisatoさん。

浪人してよかったことを聞くと、「自分の中で圧倒的に大きな成功体験を積めたこと」、「人に覚えてもらいやすくなったこと」、頑張れた理由については、「戦略を練って、試行錯誤できる受験勉強が楽しかったから」と答えてくれました。

「自分は到底早稲田に入れる器ではありませんでした。でも、大逆転を成し遂げたという成功体験のおかげで、大学生活や、社会人になってからも頑張ることができていると思います」

また、浪人して変わったと思うことについては行動面では「逆算思考が持てるようになった」、精神面では「達観できるようになった」と答えてくれました。

「1浪目と2浪目の入試は、英検利用がかなり熾烈な戦いであることが把握できていませんでした。でも、3浪目ではゴールから逆算した上で戦略を練って勉強ができたのがよかったと思います。それだけやったら、あとは人事を尽くして天命を待つことができるようになりました。何もせずに天命を待つのではなく、運に任せられるようになるためにはそこまで努力しないといけないので、あとは運だけって思えるところまで努力する精神が身につきましたね」

将来は、プログラミングやアプリ開発をやりたい

大学に入ってからのmisatoさんは、ちょうどコロナ禍に突入して学校に通えなくなったこともあり、高校の部活でやっていた趣味の作曲に没頭。

大学2年生のときには音楽の専門学校にダブルスクールをはじめ、音楽を勉強していました。

就職活動でも3浪をものともせず、大手人材会社に内定をもらい社内システムエンジニアとして頑張っています。

「将来的には、プログラミングとかアプリ開発・サイト開発をやってみたいと思っています。人生はうまくいかないことばかりですが、うまくいかなかったら、いかないなりにまた再計算をしていけばいいことを浪人のときに学びました。そのときに外れてしまった立ち位置から、ゴールを再計算することを連続していけばまたゴールに近づくと思えるようになったので、これからも逆算思考を持って頑張っていきたいです」

つらく苦しい浪人生活を終えた彼は、その過程で、社会でも通用する物事の考え方と向き合い方を身につけることができたのだと思いました。

教訓：逆算思考を持って、運に任せられるところまで努力し続けることが大事

（濱井 正吾 ： 教育系ライター）